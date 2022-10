Terrores nocturnos en los niños

¿Les ha pasado que sus críos despiertan en la noche sudados, gritando y con cara de angustia? Puede que no tengan pesadillas, sino terrores nocturnos.

Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia nos dice cómo ayudarlos y evitar estos terrores nocturnos que pueden marcar a sus críos.

Según estadísticas del Seattle Children’s, los terrores nocturnos ocurren en el 6 % de los niños. Aproximadamente 80 % de los niños que los padecen tienen un familiar que también los padeció, que era sonámbulo o tenía algún trastorno de sueño.

Estos episodios de terror que no deben confundirse con las pesadillas, pueden durar desde 10 hasta 15 minutos.

¿CÓMO DUERME TU BEBÉ?

Para la mayoría de los niños, dormir significa ser arropado y descansar; es el momento de recargar las energías para el día siguiente, pero para un porcentaje de ellos, esto no es así, ya que sufren de algún trastorno de sueño como los terrores o pánico nocturno.

Si ves que cuando tu hijo duerme, mueve los ojos, está soñando, debido a esto, se ha clasificado el dormir en dos grandes tipos:

MOR: Cuando hay movimientos oculares rápidos y estamos soñando

Cuando hay movimientos oculares rápidos y estamos soñando No MOR: Cuando no hay sueños

¿QUÉ ES UNA PESADILLA?

Las pesadillas son sueños angustiantes; suceden en el estadio MOR y generalmente se presentan en la segunda mitad de la noche. El niño se despierta gritando, asustado, y después tiene dificultad para volverse a dormir. Muchas veces el niño puede decir “soñé feo”, pero sabe que fue un sueño.

Con frecuencia las pesadillas se asocian con situaciones que le producen angustia al niño durante el día; Por esto es importante detectar la causa y ayudar al niño a manejarla (por ejemplo, temor ante los cambios, un mal día en la escuela, haber visto una película de miedo).

¿QUÉ ES EL TERROR NOCTURNO?

Los terrores nocturnos se presentan durante las primeras horas de la noche, durante el dormir más profundo del estadio No-Mor; por lo tanto no se relacionan con sueños. Se trata de despertares incompletos; es decir, el niño no está completamente despierto y no se da cuenta de lo que está pasando.

Para los padres puede resultar muy angustiante observar al pequeño, pues grita, llora, se le ve sudoroso, su corazón late rápidamente, puede tener la piel de “gallina” y expresión de angustia. Pasado el episodio, el niño vuelve a dormirse y, al día siguiente, no recuerda lo que sucedió.

¿EN QUÉ EDAD ES MÁS FRECUENTE?

Comienzan a presentarse en niños a partir de los 18 meses y hasta los 7 u 8 años de edad, pero la gran mayoría de los afectados, tiene entre 3 y 4 años.

Por lo regular, los terrores nocturnos desaparecen antes de la adolescencia; si se presentan con demasiada frecuencia, tu pediatra te puede recomendar algunos medicamentos que ayudan a mejorar la situación.

Algunos especialistas sugieren que hacer una siesta corta durante la tarde puede ayudar a mejorar el problema, ya que los terrores nocturnos se asocian con un dormir demasiado profundo, por lo que el niño no puede despertar.

Además, con frecuencia van acompañados de otros trastornos del dormir, como hablar dormido o sonambulismo. Otros recomiendan “programar un despertar nocturno”, estrategia que, si se aplica de forma correcta, parece tener buenos resultados.

DIFERENCIAS ENTRE PESADILLAS Y TERRORES NOCTURNOS

PESADILLAS

El niño “sueña feo”, y después se despierta

Poco antes de despertar, el niño puede moverse un poco o llorar

Cuando los padres se dan cuenta de la angustia del niño, éste ya está despierto y puede contar lo que estaba soñando. Su presencia lo tranquiliza.

Cuando el niño despierta, reconoce a las personas y objetos que están a su alrededor.

En la mayoría de los casos no hay transpiración.

Con frecuencia, el niño tarda un buen rato antes de volver a dormirse.

En muy pocas ocasiones el episodio dura más de unos pocos minutos

El niño puede recordar el sueño más o menos bien; lo puede relatar con cierto detalle. Pero recuerda que soñó feo.

TERRORES NOCTURNOS

El niño tiene un despertar incompleto

Tiene una expresión de terror; los ojos están abiertos, como si miraran fijamente. Se puede sentar en la cama, caminar o correr desesperadamente; grita pidiendo auxilio

El niño no está completamente despierto y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Los intentos de los padres por calmarlo no funcionan

No reconoce a las personas objetos

El niño suele estar empapado en sudor

Cuando termina el episodio, el niño se queda dormido inmediatamente

El terror puede durar hasta 15 ó 20 minutos

No hay recuerdo del incidente ni del contenido del mismo.

¿CÓMO AYUDO A MI HIJO?

En el caso de las pesadillas, platica con él, pídele que te cuente lo que soñó; pero recuerda que los niños pequeños no distinguen todavía la fantasía de la realidad, por lo que decirles “sólo es un sueño” puede no tener ningún efecto sobre el niño.

El factor más importante puede ser tu presencia tranquilizadora. En el caso de los terrores nocturnos, ya que el niño no se da cuenta de lo que está sucediendo, tal vez lo más importante es que ustedes, sus padres, mantengan la calma durante el episodio; saber que con el paso del tiempo la situación mejora puede ser de ayuda para ustedes.

Si se presentan con demasiada frecuencia, consulta con tu pediatra; pedirle al niño que “haga algo” no servirá de nada, pues él no sabe qué es lo que le está sucediendo

Fuente: Nancy Steinberg, Doctora en Psicoterapia.