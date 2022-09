Amas a tu pareja pero ¿no es buen padre?

Como padres, nuestra prioridad sin duda son los hijos, pero qué conflicto cuando estamos perfecto con nuestras parejas pero sentimos que como mamás o papás, no la arman ¿no?

Vamos a platicar de esto en nuestra sección de bbmundo para encontrar un balance y responder a la pregunta tu pareja ¿no es un buen padre?

Según el INEGI, en 4 de cada 10 hogares, no vive el padre de familia y en total en 4 millones de hogares falta la figura paterna.

De acuerdo al Observatorio sobre la condición de la Mujer, las percepciones acerca del padre están divididas en dos: La imagen del padre bondadoso, trabajador, respetuoso y cariñoso con los hijos y la segunda es la concepción del padre ausente e irresponsable, asociado a palabras como abandono, ausencia, maltrato y castigo.

Alguien que no es un buen padre no necesariamente es uno malo. Si tu pareja abusa emocional, física o sexualmente de su hijo (o de ti), no hay punto de discusión, ese sí es un mal padre y hasta mala persona. Tu tarea principal es poner a salvo a tu hijo y a ti y después lo que proceda en su caso. No es lo mismo la maldad que la incompetencia.

¿CUÁNDO DECIR QUE TU PAREJA NO ES UN BUEN PADRE?

Cuando no ofrece lo que se espera de él. En términos personales (lo que tu esperabas o soñaste que sería). Cada uno tiene sus expectativas, pero las básicas podrían ser que:

Muestra poco o ningún afecto a sus hijos

a sus hijos No proporciona apoyo emocional a sus hijos

a sus hijos No establece reglas, límites o expectativas o lo hace de forma muy autoritaria y demandante

o lo hace de forma muy autoritaria y demandante No conocen la vida emocional y de relaciones de su hijo

de su hijo No participa efectivamente en la educación y crianza

En términos sociales

La mayoría suele sujetarse a aspectos de proveeduría

Muchos dicen que si aporta dinero, pues ya está “cumpliendo”

Es por eso que muchos se refieren a un padre como “responsable” o “irresponsable”

ALGUIEN QUE DEFINIMOS COMO “MAL PADRE”, REALMENTE ES:

Alguien muy ocupado y saturado que no se hace tiempo para otras áreas de su vida. Alguien que no puede vincularse afectivamente con otros.

Una persona emocionalmente inmadura, como aquellos que tuvieron hijos muy temprano en la adolescencia. Alguien que se resiste a la idea de la paternidad, especialmente cuando esta no fue voluntariamente buscada.

SI NO ES BUEN PADRE, ENTONCES, ¿TAMPOCO ES UNA BUENA PERSONA?

Tendemos a juzgar a una persona generalizando una falla hacia el resto de su personalidad, pero así como hay personas que suelen ser buenos amigos, pero no tan buenos hermanos o competentes en lo profesional, pero que dejan mucho que desear en la social o afectivo, hay personas que podrían ser buenas parejas, pero padres incompetentes.

Pero más allá de eso están tus expectativas:

A lo mejor sentías confianza en que tu pareja sería un padre increíblemente bueno porque lo habías visto interactuar con niños y parecía muy paternal. ¿Por qué, entonces, la paternidad no es algo que se le dé? Pues porque, por ejemplo, con esos niños no está emocionalmente involucrado ni es responsable de ellos.

¿Hablaste con tu pareja acerca de la paternidad y hubo acuerdos previos o sólo intuían que sabían en lo que se estaban metiendo, pero ya se dieron cuenta que no?

CUIDADO CON EL AMOR, EL MIEDO O LA NECESIDAD

A veces, sabiendo que la persona no tiene las competencias necesarias, ni la voluntad para desarrollarla, dudas cómo actuar, aún contra los intereses de tus hijos por:

Un supuesto amor que realmente podría ser una relación codependiente

que realmente podría ser una relación codependiente El miedo a que te deje, te deje de querer, se enoje o te dé un escarmiento

o te dé un escarmiento La necesidad de aquello que provea que tú no te diste a la tarea de desarrollar y entonces creaste una dependencia del otro. En este caso económica.



¿Pero si el acuerdo es que él trabajaba y yo cuidaba a los hijos? Aún así, ¿a poco nunca pasó por tu cabeza la posibilidad de que un día, por la razón que fuera, ya no estuviera?

Que se muriera, que quedara en estado de coma, discapacitado, se fugara con un amante o simplemente no estuviera a la altura de lo que demanda la paternidad. Quedarte en una relación afectiva con alguien que no sabe, pero sobre todo que no está realmente interesado en ser padre es posible, pero eventualmente sentirás mucha frustración

¿QUÉ HACER SI TU PAREJA ES UN MAL PADRE?

Si hay voluntad de ambos para mejorar, puedes hacer esto:

Hagan explícitas las expectativas y no esperes que todo mundo sea naturalmente competente, esté dispuesto o quiera asumir un rol paterno

Ayuda saber un poco de la historia familiar del otro, pero es mejor ser directo y conversar acerca de la expresión de afecto, apoyo emocional, crianza y temas de manutención

Hagan ajustes una vez llegados los hijos

Una cosa son los planes y otra la realidad

Tendemos a hacer cuentas alegres y a pensar que todo será menos agotador de lo que realmente puede resultar ser.

Sostengan entre ambos y para con los hijos actitudes de: Flexibilidad, empatía, solidaridad, límites claros y capacidad de negociación

Si no hay voluntad de la otra persona, puedes hacer esto: