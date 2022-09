¿Les ha pasado cuentahabientes? Todo va perfecto en la relación y surge el te amo pero… busco a alguien mejor, aquí las razones por las que pasa.

Hay gente que a pesar de estar en una relación, “mantiene velitas prendidas”, hoy Mario Guerra, nos cuenta qué pasa con las personas que parecen tener un radar prendido en caso de encontrar un “mejor” partido.

Algunas personas dentro de su relación están bien por un tiempo, pero luego empiezan a dudar si estarán en la relación o con la persona perfecta para ellos. Son personas que por el miedo a perderse de algo mejor, acaban por nunca cerrar la puerta de sus opciones y pueden dejar una buena relación buscando otra que piensan que es la perfecta. ¿Es que se dejan deslumbrar fácilmente o son personas que nunca se enamoran?

TE AMO PERO … BUSCO A ALGUIEN MEJOR

Es como cuando alguien está en una relación con alguien, incluso hay amor y todo parece ir bien, pero secretamente, y a veces de manera inconsciente, mantiene su “radar del amor” operativo por si detecta alguna otra posibilidad que le parezca mejor.

¿A QUÉ SE REFIEREN CON MEJOR?

No necesariamente, pero podría ser. Cada uno tiene sus parámetros de lo que quiere en una pareja y si ve que hay posibilidad de relacionarse con alguien que tenga en mayor medida esos atributos que con la pareja del momento, sin duda se “mudará” de relación.

¿Es como quien anda con varias personas a la vez para ver cuál le acomoda? Nada de eso. Sólo está en una relación y ni siquiera es que haya alguien específico que le guste y le ande rondando. Simplemente no se cierra a la posibilidad de encontrar a alguien mejor y, si aparece esa persona, sin duda tomará la oportunidad y entonces la pareja actual sale volando de su vida.

¿REALMENTE TE AMA?

¿Entonces para qué hace perder el tiempo a una persona si no la ama realmente? ¡Que si la ama!… (o probablemente sí), de hecho por eso se queda en la relación y podría quedarse por mucho tiempo si no aparece nadie que le parezca mejor.

Seguramente salta la pregunta si alguien se iría con otra persona que le parezca mejor, aunque ya lleve muchos años de relación con una pareja actual. Bueno, como en todo, claro que se dan casos así.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES POR LOS QUE PODRÍA SUCEDER ESTO EN LA RELACIÓN

Puede suceder por diferentes factores como: el entorno, la situación tecnológica que vivimos, etc…

Hace algunos años las personas tenían la idea de que una vez que se casaran tenían que trabajar en su relación para hacerla “habitable” y además existía la presión social ante el divorcio, no era tan simple andar de una relación a otra sin ser sujeto de críticas o hasta exclusión social.

Hoy las cosas han cambiado y ya no es un crimen el divorcio y la separación, especialmente si no hay hijos de por medio. Es decir que si tú ya andas por estos territorios, no vas a encontrar tantos obstáculos sociales.

¿ES CULPA DE LA TECNOLOGÍA?

Antes no era tan sencillo establecer contacto con muchísimas personas, pero hoy las redes sociales y otras apps facilitan interactuar e ir conociendo (o fantaseando con que se conoce) a varias personas a la vez. Pero no siempre lo que se ve o conoce en las redes, corresponde exactamente con la vida real o al menos no todo el tiempo.

Una vez dicho esto, si una persona está cierta de lo que quiere y lo que quiere es estar contigo, no importa toda la tecnología habida y por haber o que mañana se declare el amor libre para todos; esa persona se quedará contigo.

FACTORES PERSONALES

Los maximizadores: Personas que cuando encuentran algo bueno, se quedan conformes un tiempo pero luego empiezan a pensar que hay algo mejor y así sucesivamente.

Los que tienen mucha imaginación: Son personas que tienen a una pareja perfecta en la cabeza y, como viven en el reino de la fantasía, no es probable que la encuentren, pero seguirán buscando. Ponen expectativas poco realistas en sus relaciones.

Los de las eternas dudas: Estás personas se la viven en dudas y preguntas acerca de su relación y entonces no queda tiempo para invertir realmente en ella y menos para realmente disfrutarla. Se pierden en preguntas infinitas:

¿Es la pareja con la que estoy la mejor que he conocido?, ¿Debería correr el riesgo de dejar atrás esta relación y seguir buscando?, ¿Estoy buscando sin cesar una relación que es solo una fantasía?, ¿Cómo puedo saber que es hora de comprometerme con la pareja con la que estoy o de buscar a alguien nuevo?, ¿Me estoy conformando con lo que tengo porque tengo miedo de no encontrar a nadie mejor que la persona con la que estoy?, ¿Estoy condenado a buscar para siempre porque nunca estaré seguro?

Los autoengañados y que realmente le tienen miedo al compromiso: Es como el miedo a quedar atrapados para siempre en una relación y que ya no puedan salir de ella. Esto genera mucha presión en algunas personas y entonces, de forma inconsciente, empiezan a generar pretextos o encontrar supuestos defectos para no quedarse. Entonces qué mejor que idealizar a otra persona para facilitar y justificar ante sí mismos su decisión de marcharse.

Los que echan de menos el enamoramiento: Cuando se confunde el amor con las sensaciones del enamoramiento, algunas personas sienten que se aburren al poco tiempo en una relación. Como extrañan las mariposas en el estómago, creen que esa ausencia de emociones intensas significa que están en la relación equivocada y empiezan a buscar nuevas emociones.

Los narcisistas: Que te usan como escalón o trampolín. Ellos no es que piensen que quieren encontrar a alguien “mejor”, sino que están ciertos que merecen siempre lo mejor.

Personas que funcionan mejor en relaciones secuenciales: Como dije, hoy los modelos de relación son muy variados y si alguien tiene 3 o 4 parejas estables a lo largo de su vida, y todos están bien con eso, estupendo. La cuestión es tener esto claro para abrirlo con una pareja potencial y ver si está de acuerdo en esto, en vez de prometer amor eterno cuando no es eso lo que se busca. Claro, siempre hay un riesgo aquí: que uno de los dos cambie de opinión y entonces quiera quedarse para siempre, pero el otro no.

¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS QUE SE QUEDAN CON LAS OPCIONES ABIERTAS?

Aunque en apariencia todo está bien, en el fondo, es como si no acabara de llegar a la relación. Es como si te mudaras de casa pero no te instalas adecuadamente y muchas cosas están como provisionales; como si vivieras en casa rentada a la que no le quieres invertir tanto porque al final sabes que no será para ti.

Te puedes sentir agobiado, inquieto o hasta ansioso por no saber si estás tomando la decisión correcta, si estás dejando ir a la persona ideal o si por quedarte te estás perdiendo de una oportunidad mejor.

Puedes perder el tiempo y hacer que otros lo pierdan. La juventud no es recuperable,especialmente si además estás pensando en formar una familia propia. En ocasiones dejas ir una buena relación por una que te deslumbra.

¿TE PASA MUY SEGUIDO? ¿QUÉ HACES PARA EVITARLO?

Esto podría deberse a que eres demasiado complaciente y quizá a que tu autoestima no sea tan buena y acabas por adaptarte tanto al otro (con el afán de que no se vaya) que te difuminas dentro de la relación. Por tu excesiva complacencia podrías llegar a parecer alguien no tan interesante, aunque siempre te dirán que vales mil y nunca cambies y que un día aparecerá quien sepa apreciar todo el amor que das a raudales.Incluso alguien podría ofrecerte el premio de consolación de: ¿quedamos como amigos?

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES PARA EVITAR ESTO?

Pues realmente no es tan claro. Porque aunque la persona tenga alguno de estos perfiles, pudiera ser que para esa persona no haya nadie mejor que tú y entonces se queda a pesar de eso. Quizá una señal, que no es infalible, es que empieza una siguiente relación cuando justo acaba de terminar la anterior; es decir, no se dan espacios intermedios.

¿CÓMO EVITAR EL TE AMO PERO … BUSCO ALGUIEN MEJOR?

Si eres quien lo hace y esto es muy repetitivo en tu vida, quizá sea un tema que debas tratar dentro de un proceso de terapia, pero de entrada tendrías que cambiar el concepto de “perfecto” por el de “suficientemente bueno”.

Ya sabemos que hay quien dice que tiene a la “pareja perfecta” y seguro eso se te antoja, pero realmente es una forma de decirlo y en realidad cuando todo está bien es porque ambos somos suficientemente buenos el uno para el otro. La perfección, cuando se alcanza, es realmente un momento relativamente pasajero y estático.

En vez de mudarte de relación porque ya no sientes lo mismo, que tal si trabajas con tu pareja para diversificar y enriquecer sus intereses y hasta su forma de expresar amor entre ambos. Para esto se necesita cierta flexibilidad, pero sobre todo mucha comunicación para hacerle saber a tu pareja lo que estás sintiendo.

También se requiere de mucha madurez para no hacer interpretaciones malignizadas, como cuando escuchas “estoy un poco aburrido” y lo traduces a un “me aburres” o “ya no te quiero”.

Hay muchas personas que te van a gustar y que incluso vas a idealizar sólo al verlas o platicar por un tiempo con ellas. Bueno, pues eso no necesariamente es una señal que indica que debes abandonar tu relación para irte con esa persona, sólo significa que te gustó.