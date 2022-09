¿La vida en streaming?

Emilio Saldaña “Pizu”, Analista de tecnologías para la información y conferencista. Director General en Alternativa Digital. TW: @Pizu ¿QUÉ ES EL STREAMING? ● Es una tecnología que permite transmitir archivos de audio y video a través de una conexión a Internet ● Se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles



● Los podcasts, webcasts, las películas, los programas de TV y los videos musicales son tipos comunes de contenido de streaming STREAMING VS TV ● El streaming representó el 38% del tiempo de visualización de TV en julio de 2022 ● El cable y la transmisión de televisión tradicional representaron el 34% y el 21% del tiempo total de visualización, respectivamente ● El streaming ha superado a la TV por cable en EU por primera vez desde que comenzó el seguimiento de las audiencias ● Los datos también revelaron que los estadounidenses dedicaron aproximadamente 191,000 millones de minutos por semana al streaming ● Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México se incrementó un 77% el gasto mensual en las opciones de streaming ● De acuerdo a Business Bureau, el 29% de los mexicanos aún contrata televisión de paga



● Diariamente los mexicanos dedican 9 horas en internet, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO); y durante la pandemia, una de las actividades que se ha hecho más frecuente al navegar es el consumo de contenidos en streaming ● Datos de Branch indican que, actualmente, los mexicanos pasan en 4 horas al día viendo contenido vía streaming en sus pantallas, siendo el celular el principal medio GANANCIAS DEL STREAMING ● Según datos de Bloomberg, las plataformas de streaming en México reportan ingresos por 1, 400 millones de dólares, con lo que superarían en al menos cuatro veces los ingresos anuales de los cines en el país que apenas alcanzaron los 373.8 millones de dólares (alrededor de 7 mil 490.5 millones de pesos) el año pasado ● De acuerdo a Fortune Business Insights en 2020, el mercado del video por streaming estaba valuado en 376,000 millones de dólares con un incremento del 12% anual



● Datos de Statista señalan que en el mundo las ganancias por servicios de streaming son de 16,500 millones de dólares PLATAFORMAS MÁS USADAS EN EL MUNDO ➔ Netflix 70% ➔ Amazon Prime Video 59 % ➔ Hulu 49% ➔ Disney + 36 % ➔ HBO Max 20%



*Fuente: Boston Consulting Group ¿QUÉ PLATAFORMAS VEN MÁS LOS MEXICANOS? ➔ Netflix 94% ➔ Amazon prime 27% ➔ Disney + 21% ➔ YouTube Premium 4% ➔ HBO Max 3% *Fuente: Statista/Usuarios ven más de una plataforma PREFERENCIAS DE PLATAFORMA POR EDAD EN EL MUNDO

Plataforma 2-17 años 18-34 años 35 a 54 años 55 años y más Netflix 22% 26% 29% 23% Disney 43% 25% 24% 8% YouTube 29% 21% 25% 25%

*Fuente Nielsen/Usuarios ven más de una plataforma LO QUE NO SABÍAS DE LAS PLATAFORMAS MÁS USADAS ➔ Netflix: ● La idea surgió porque su cofundador y presidente Reed Hastings, rentó la película “Apollo 13” y tuvo que pagar una cuota por entrega tardía y se cuestionó ese modelo ● La empresa tiene un año más que Google, se fundó el 29 de Agosto del 1997 y su primer ganancia fue 6 años después ● Al principio ofrecían un servicio de rentas de DVD´s por correo ● En 2000 ofrecieron el 49% de la empresa a Blockbuster pero se negaron y quebraron en 2010 ➔ Amazon Prime video: ● En 1994 Jeff Bezos fundó Amazon y en 1995 lanzó Amazon.com como una página de venta de libros online ● Los primeros esfuerzos en vídeo digital llegaron en la segunda mitad de los 2000, pero Prime Video no nació hasta 2011 ● En 2014 se introdujo Prime Music, y se agregaron los envíos en dos horas gratuitos para usuarios de Prime ● Tiene más de 24.000 películas y más de 2.100 programas para elegir, también puedes rentar o comprar películas y episodios de TV adicionales no incluidos en su suscripción, y agregar más de 100 canales premium con canales de Prime Video ➔ Hulu: ● Hulu es un servicio de video on demand que permite a los usuarios ver vía streaming series de televisión populares en EEUU y Japón ● A principios de 2021, el servicio se expandió a nivel internacional por medio de su compañía controladora, The Walt Disney Company, para los clientes en Canadá, Europa Occidental, Australia, Reino Unido y partes de la región Asia Pacífico ● El servicio es único en el sentido de que puede presentar episodios casi de inmediato, a menudo a menos de un día de su presentación original, y tiene programas de cadenas como NBC, ABC, Fox, ION Television, USA Network, Bravo, SyFy, E!, A&E y Oxygen ➔ Disney +: ● Ofrece el catálogo completo de películas y series de Disney ● Este servicio fue anunciado en septiembre de 2017, mientras que se hizo realidad el 12 de noviembre de 2019 ● En el día del lanzamiento se realizaron más de 10 millones de suscripciones, por lo que surgieron errores a algunos usuarios, ya que no se esperaban tantas suscripciones el primer día ● En abril de 2020 se superaron los 50 millones de suscriptores, cifra pronosticada para el año 2022



➔ HBO Max: ● El canal HBO se llamaba “The Green Channel” ● Su plataforma de Streaming, nació el 27 de mayo de 2020 en Estados Unidos ● Tienen 47 millones de suscriptores y está disponible en Estados Unidos y en 39 países de Latinoamérica y Caribe ● HBO Max pagó 425 millones de dólares por los derechos de streaming en exclusiva de Friends en Estados Unidos, que históricamente había estado en manos de Netflix, además cada uno de los actores recibió 2,5 millones de dólares por participar en el especial de la serie