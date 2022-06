En lugar de un mural, la serie es una forma de comunicación mucho más potente en estos tiempos, y "si eres mujer y pobre te pueden desaparecer y nadie te busca", es el mensaje que queremos hacer entender; ante los 11 feminicidios al día las autoridades y la sociedad deben entender las fallas y buscar soluciones, señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ministro presidente habló de la serie producida por la SCJN "Caníbal, indignación total", que busca crear consciencia en la sociedad y en las autoridades para terminar con la impunida, pues asegura que "lo inmediato para revertir esta tenencia".

#CaníbalLaSerie nos invita a una reflexión profunda sobre la tragedia colectiva de los feminicidios en México



Estreno Lunes 27 de junio

11:07 pm. #JusticiaTV #Canal22 y Las Estrellas



Detalló que la serie es para mayores de 18 años, que es un material muy cuidado sin amarillismo, pensada en no herir susceptibilidades, sino en crear un cambio estructural.

La gravedad y seriedad del caso en cuestión permite reflexionar en el cómo una persona bien recibida en la sociedad puede seguir matando por 30 años sin que pase nada, es la línea conductora, pero es reflexión profunda de los feminicidios en México y saber que "si eres mujer y pobre te pueden desaparecer y nadie te busca, es el mensaje que queremos hacer entender".

El toque periodístico lo da Gabriela Warkentin con su narrativa, sin buscar la revictimización, pues afirma "duele el trato de autoridades incluso igual que el actuar del feminicida" y de quienes incumplen con su trabajo.

Sobre la negativa a la serie, del presidente municipal de Atizapán, señaló "no se a quién quiere proteger, no es el único municipio donde hay homicidios y esto no tienen ninguna connotación política", "que un gobierno se indigne son declaraciones fuera de lugar y falta de respeto a las mujeres".

Finalmente, reconoció la labor de quienes trabajaron en el caso desde el poder judicial y del cuerpo de bomberos del municipio, pues a partir de este caso se elaboró un acuerdo para que los defensores puedan representar familias que se enfrentan al feminicidio en instancias locales y a la fecha han logrado ya representan a ocho familias y están abiertos a más casos a fin de terminar con la impunidad, concluyó.