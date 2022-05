Las de endenantes: Frases y palabras que ya no usamos. Parte 2

Leonardo Kourchenko, periodista, productor, locutor, reportero, corresponsal y enviado especial en medios escritos, radiofónicos y televisivos.

Bruno Newman, fundador del Museo Objeto del Objeto. Ha impulsado la investigación de la comunicación, el diseño gráfico, la consultoría, las relaciones públicas.

Sobre el libro “Las de endenantes”

El libro reúne las palabras que poco a poco han ido desapareciendo del idioma.

Además nos explica el origen y uso de ciertas palabras, pueden hacer de este libro, una especie de museo en papel de un México que ya desapareció.

Las frases coloquiales

Los mexicanos nos hemos distinguido por inventar palabras y construir frases coloquiales.

Le ponemos nombre a las cosas, acortamos palabras, hacemos sinónimos que no lo son, o apócopes -reducir el tamaño de las palabras-.

Les damos significado cotidiano para ponerle un poco de chispa o gracia al lenguaje hablado: es el argot de todos los pueblos. En este caso el nuestro, muy propio, único, difícil de entender para los extranjeros, porque encierra significados distintos y niveles de comprensión variables.

Este libro, es una de esas joyas que recopilan nuestro hablar, el de nuestros mayores, nuestras madres y abuelas. Palabras y frases en desuso recopiladas por el Gran Bruno Newman.

FRASES

A CHALECO – A fuerza. Única opción. Obligatorio

A GOLPE DE CALCETÍN – Andar a pie, caminando.

A LA GRINGA – Cada quien paga su cuenta

A LA MALAGUEÑA – De mala fe

A MEDIOS CHILES – A la mitad, a medias, sin concretar

A PINCEL – A pie

A WILSON – A la fuerza, a como dé lugar

ABUELITA SOY TU NIETO – ¡A fuerzas!

ACABAR DE CUAJO – Terminar de raíz

ACHIS ACHIS – Burla o incredulidad ante demostración de fuerza o poder

AGARRAR EN CURVA – Sorprender al otro en desventaja

Ai VIENE LA CHOTA – Viene la policía

AL CHILE – Decir la verdad, sin rodeos

AL CENTAVO – Algo que queda muy bien

ALBOROTAR EL GALLINERO – Causar revuelo, desorden

BARÁJAMELA MÁS DESPACIO – Pedir explicación detallada

BIEN DADO – Hombre fornido

¡BRINCOS DIERAS! – ¡Ya quisieras!

BAJARLE DE HUEVOS – Calmarse, llevarla más tranquilo

BOTELLITA DE JEREZ – Lo que digas se aplica a ti

BUSCARLE RUIDO AL CHICHARRÓN – Provocar a otro

BUSCARLE CHICHIS A LAS HORMIGAS – Complicarse inútilmente. Buscar algo donde no hay.

CARGARSE CON LA MANTA FIADA – Aprovecharse de lo ajeno

CENA DE NEGROS – Evento o reunión fuera de control

CLAVAR EL PICO – Expresión de las peleas de gallos para decretar la muerte

CHIN, CHIN EL QUE SE RAJE – Amenaza para quien no cumpla lo acordado

CHUCHA CUERERA – Alguien muy experimentado en algo

CHIVO BRINCADO, CHIVO PAGADO – Pagar por trabajo ya realizado

COLGADO DE LA BROCHA – Abandonar al compañero

COLGARSE HASTA EL METATE – Usar demasiados accesorios

COLGÓ LOS TENIS – Murió

COMO AGUA PARA CHOCOLATE – Alguien muy irritado, enojado

COMO PERRO CAFÉ – Individuo sin personalidad. Común y corriente

COMO PERRO DE RANCHO – Alguien arisco, traicionero

COMO CHICHIS DE GALLINA – Algo inexistente

CORTADO CON LA MISMA TIJERA – Igualito. Casi igual al otro

CORTAR EL BACALAO – Compartir la riqueza

CUAI DE CORAZA – Amigo del corazón

CUANDO HAY PARA CARNE, ES VIGILIA – Cuando hay recursos por alguna razón no se pueden usar.

DADO AL CATRE – estar muy mal física y/o emocionalmente

DADO AL CUÁS – Alguien muy acabado físicamente

DAR CHANGÜÍ – dar oportunidad a otro

DANDO Y DANDO, PAJARITO VOLANDO – Pagar al mismo tiempo que se recibe lo que se paga

DAR EL CHANGAZO – Estar ya casi acabado

DAR MATARILI – Terminar con alguien

DAR BRAGUETAZO – casarse con una mujer rica. Contraer matrimonio por patrimonio.

DAR UN TOQUE – Compartir una fumada de mariguana

DAR UN QUEMÓN – Impresionar con poco a alguien

DARLE PARA SUS TUNAS – Ganar una pelea física

DARLE UN CALAMBRE – Atemorizar a otro. Meterle un susto

DE AQUÍ PÁL RIAL – De ahora en adelante

DE CACHUCHA – Sin costo alguno, gratis, de gorra

DE A GRAPA – Gratis

DE UÑAS LARGAS – Amigo de lo ajeno

DE SEGUNDO CACHETE – Usado, de segunda mano.

DEL DOS – Hacer popó, defecar

DINERO LLAMA DINERO – Rico cada vez más rico

DEL OTRO LADO – Homosexual

DESDE ENDENANTES – ANTERIORMENTE

DOBLAR PETATE – Ordenar las cosas. Llevarse sus pertenencias

ECHAR LA VIGA – Reclamar fuertemente al otro

ECHAR EL BOFE – agotarse, cansarse al extremo

ECHAR UN OCLAYO – Ver, mirar

ECHAR UN FON – Hacer una llamada telefónica

ECHAR EL CHAL – Plática informal entre mujeres

EL MÁS CHIMUELO MASCA RIELES – Ponderar el talento de un grupo de personas

EL MÑAS TULLIDO ES ALAMBRISTA – El que menos sabe, sabe mucho. Ponderar sobre un grupo muy notable

EL PRECISO – El presidente

EL QUINTO INFIERNO – Algún lugar que se encuentra muy remoto o difícil de encontrar

EN PELOTAS – Encuerado

EN LAS DURAS Y MADURAS – En las buenas y en las malas

EN LA CHILLA – estar en una situación muy precaria

ES BALÍN – Algo o alguien falso

ES CANELA PURA – Persona de mucho carácter, temperamento vigoroso.

ESAS PULGAS NO SALTAN EN MI PETATE – Eso no me agrada

ESTÁ MUY OJÓN PARA PALOMA – Individuo que no es lo que aparenta. Presume de ser

ESTAR BRUJA – tener poco dinero

ESTAR COMO CHINAMPINA – Persona llena de ira

ESTAR HECHO UN CAMOTE – estar confundido. No entender

EXPONER EL CUERO – Arriesgar la vida

CONCURSO RÁPIDO: ¿QUÉ SIGNIFICA?

TRAER EL JESÚS EN LA BOCA – Estar muy preocupado de que algo suceda.

SACARLE AL PARCHE – Tener miedo.

PONERSE ALMEJA – Estar atento.

PIEL DE JUDAS – alguien de cuidado, no confiable.

OJO VIROLO – Ojo defectuoso, bizco.

NUNCA FALTA UN ROTO PARA UN DESCOSIDO – Dos seres que se complementan por sus defectos.

ÓNDE QUE EL DIABLO NO DUERME – llamado a estar alerta porque el mal nos acecha.

PASAR LAS DE CAÍN – Pasarla mal. Sufrir mucho.

PASAR LA CHAROLA – Pedir aportaciones económicas a un grupo de personas.

PAGAR EL NOVICIADO – Pagar la inexperiencia.

ES BIEN PIÑA – Es malo, despreciable.

ENTRAR AL ARO – Alinearse, ponerse en orden.

EN PELOTAS – Encuerado.

ES MUY LANZA – Individuo audaz, osado.

DAR MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS – Ganar sorpresivamente al otro.

OJOS DE APIPIZCA – Ojitos pequeños.

NO TE ARRUGUES – No tengas miedo.

PEGARLE A DIOS EN VIERNES SANTO – Algo extremadamente grave. Conducta reprobable.

TENER GANCHO – Ser atractivo.

TENER MUCHA LABIA – habilidad oral. Contar con mucha facilidad de palabra.

Y SIGUE LA MATA DANDO – Algo sorpresivamente productivo.

¿Y TU NIEVE DE LIMÓN? – Insaciable. ¿Qué más quieres?

PALABRAS

ATORÓN – Momento difícil en cualquier proceso.

BARRABASADA – Tontería en exceso. Estupidez.

BORCHINCHE – Fiesta ruidosa.

BODOQUE – Persona gruesa. Gordo.

BÚJERO – Congal.

BULE – Congal.

BUSCAPIÉS – Pregunta casual para conocer más de algún asunto.

BUSCONA – Mujer ofrecida sin disimulo.

CALAVERA – Desgraciado. HOmbre de mala conducta con las mujeres.

CABÚS – Trasero. Nalgas prominentes.

CHIMISCOLEAR – Afición al chisme.

CHIRIPA – de casualidad.

CINTURITA – Nombre antiguo para un hombre mantenido por prostitutas.

CUCHUFLETA – Frase dicha en forma graciosa.

CUCHIPLANCHAR – hacer el amor.

CUICO – Agente de tránsito.

ENCOPETADO – Persona con aires de grandeza.

GANDUL – Alguien conocido por su flojera y poca valía.

HOJALATEADA – Mujer muy operada por el cirujano plástico.

JARIOSO – calenturiento. Ganoso.

LAGARTONA – Mujer no joven, de cascos ligeros.

JULIA – vehículo policial para transportar infractores de la ley.

LÁNGARA – Persona hipócrita, indigna de crédito y confianza.

MARCHANTEAR – Persona que negocia muy bien lo que vende y compra.

MEROLICO – Presidente (NOOOOOO) vendedor callejero que habla con humor y oficio para promocionar sus mercancías.