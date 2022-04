Atrévete a ser quien eres (aunque no gustes)

Walter Riso, Doctor en Psicología, se especializó en Terapia Cognitiva y tiene una maestría en Bioética. Desde hace treinta años trabaja como psicólogo clínico.

Algunos libros de Walter Riso

Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido

Los límites del amor

Enamórate de ti

Desapegarse sin anestesia

Ama y no sufras

Me cansé de ti

Manual para no morir de amor

El derecho a decir no

Pensar bien, sentirse bien

De qué va

Es un libro que parte de un principio básico: para crecer como persona hay que ser, ante todo, libre interiormente, o sea, pensar, sentir y actuar según los propios valores y principios; asumir que, sobre ti, decides y mandas SOLO TÚ.

El libro de Walter es un manual para que se olviden de las creencias inculcadas por el aprendizaje social y que limitan nuestras posibilidades de tener una vida plena y saludable.

No tiene sentido hablar de superación o mejoramiento personal si estás atado psicológicamente a ciertos patrones y condicionamientos que impiden tener la lucidez necesaria para producir cambios y hacer propia REVOLUCIÓN PSICOLÓGICA.

Ahí les 4 formas de lograr ser quien quieren ser

La recuperación del “YO”: Volver a ser uno mismo

BENEFICIOS

Ser autónomo en tus decisiones

Confiar en ti mismo

Fortalecer la autorrealización

Aprender a rebelarte cuando algo te afecta

Tomar el control de tu vida

Ser capaz de entender y afrontar tus miedos

Tener autorrespeto

Disfrutar sanamente de la soledad

¿Cómo avanzar en tu autoconfianza?

Cada día, cada mañana al levantarte, no digas “otro día para soportar”, sino “otro día para superarme.

Revisa tus metas: Te han colgado un rotulo o te los has colgado tú. Baja la exigencia y ya no te evalúes con criterios severos y rígidos. La ambición desmedida suele afectar la autoeficiencia de la gente que la sufre por objetivos que se vuelven inalcanzables, pero, tampoco tengas propósitos demasiado pobres. ¿Qué hacemos? Objetivos sensatos y manejar aspiraciones inteligentes.

Elimina los pensamientos automáticos negativos sobre tus capacidades. La verdadera decepción respecto a uno mismo no surge de no alcanzar los objetivos que persigues, sino en no intentarlo de manera seria y comprometida

No te empeñes en recordar lo malo: La memoria puede ser muy cruel si sólo la alimentas de las veces que te ha ido mal

No rindas pleitesía a los modelos de autoridad que se creen más que tú: No hay gente superior, ni gente inferior.

¿Cómo evitar que te dobleguen las personas que se sienten superiores a ti?

Aprende a diferencias un modelo de autoridad constructivo de uno destructivo

Cultiva la desobediencia responsable cuando haya que hacerlo

Tipos de gente insoportable

Los que se creen una autoridad moral y quieren enseñarte el “camino”

Los que se consideran expertos en algún tema y quieren educarte

Los que se sienten superiores a los demás porque tienen dinero y se empeñan en mantener la distancia.

No tienes que ser como la mayoría: defiende y reafirma tun singularidad

Aprende a desaparecer de la multitud sin dejar de ser quien eres

No te dejes arriesgar por la presión del grupo

No te dejes seducir por los “me gusta”: hazle lugar un lugar en tu vida a los “distinto”

Aprende a distinguir si “perteneces” a los grupos sociales o “participas” en ellos

3 principios contra la necesidad de aprobación

Es imposible satisfacer a todo el mundo

No te dejes influenciar por los chismes y la crítica

Lo importante NO es lo que te digan, es lo que TÚ interpretes

No permitas que te aplastes las mentes rígidas y conformistas: ábrete a lo nuevo y reinvéntate como mejor te parezca

¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?

La mente es testaruda y perezosa

Los miedos personales

La zona de confort

Antídotos

El valor del esfuerzo

Asume riesgos de manera responsable

Explora, descubre y asómbrate

Práctica el inconformismo

Conclusión

Si te bloquean, te doblegan, te arrastran y te aplastan en nombre de lo socialmente correcto, es hora de que defiendas tu “yo” y tu individualidad: ten el coraje de ser quien eres, aunque no gustes (ese no es tu problema).