Elección de consejeros del INE en urnas, dislate mayúsculo: José Woldenberg

Como un "dislate mayúsculo", así calificó el expresidente del IFE, hoy INE, José Woldenberg la propuesta del Presidente López Obrador de llevar a las urnas la elección de los próximos consejeros electorales, presente en su reforma electoral.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Woldenber advirtió "lo que logrará es que tengamos representantes partidistas", resultado de que cada uno de los poderes proponga candidatos y que los ciudadanos decidan.

Resaltó que los partidos son las únicas organizaciones con presencia lo largo y ancho del país y en quienes los posibles consejeros buscarían el apoyo, por lo que afirmó "acabaremos teniendo consejeros de partidos"

Woldenberg aseguró que para él lo dicho por el Presidente "fue una novedad, me sorprendió y va a contracorriente de todo lo que se ha hecho para darle transparencia y equidad a las elecciones".

Recordó cómo se dio la conversión de IFE a INE con el objetivo de una institución electoral imparcial, no facciosa, comprometida con la ley y la transparencia equitativos un comportamiento independiente, dejando atrás las mayorías partidistas que en su momento tuvo el PRI apoyado por la CFE, a quienes e sumaban los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Una transformación "para que México tenga una autoridad imparcial que fuera independiente de los poderes públicos y partidos", bajo un proceso de convocatoria, en el que un comité técnico presenta quintetas y sus candidatos son electos en la Cámara y debe ser con voto de las dos terceras padres de los legisladores, ya que ningún partido tiene por sí solo los votos, lo que dijo "ha dado buenos resultados y esto está a la vista, tenemos un INE independiente".

Advirtió que llevar a cabo lo que propone el Presidente "sería un precedente nefasto", pues es un "discurso que no tiene contacto con la realidad", y señaló "que cada vez que anuncia un tema me parece regresivo", como en la propuesta de eliminar las diputaciones plurinominales, que dijo ayudan a que los resultados de sobre y sub representación no sean extremos.

Respecto a la revocación de mandato del próximo 10 de abril afirmó "yo no voy a ir", pues calificó al evento como "un ejercicio totalmente inútil", "un capricho para decirle a la sociedad mexicana estás conmigo o en mi contra", por lo que enfatizó "México no tiene dos bandos, no le veo ningún caso, pero cada persona sabrá qué hacer", concluyó.