Todo es un montaje de la jefa de gobierno: Sandra Cuevas

Todo es un montaje de la jefa de gobierno, la jueza trae una línea clara, así lo señaló la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de que ayer le fueran dictadas cinco medidas cautelares entre ellas la suspensión de su cargo, no poder salir del país, tener que firmar en el reclusorio, no poder acercarse a las víctimas, no poder realizar reuniones de trabajo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que recibió de la jefa de gobierno cuatro invitaciones para formar parte de Morena, para la cual su respuesta siempre ha sido negativa, incluso dijo le envió a José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, a Víctor Hugo Romo, ex alcalde de Miguel Hidalgo y a Martí Batres, todos ellos con la misma invitación "yo les digo que no, que mi lugar estaba de este lado"

En enero dijo, "decido no tener ningún contratiempo con la jefa de gobierno, de tratar de llevarla bien", sin embargo, ellos con una primera oportunidad "hacen y montan toda esta situación que no ocurrió" señala, y detalló que uno de los oficiales que asistieron a su oficina "uno de ellos el que se puso el collarín porque supuestamente yo lo lesioné, este hombre es quien firma los contratos para que yo pueda contratar policías de la SSC, el otro que iba acompañado con Eduardo, de indicativo Pegaso es quien está al mando del estado de fuerza de la policía de proximidad que paga la alcaldía y que tenemos para los ciudadanos".

Detalló la situación posterior a la visita de estos policías quienes inicialmente la señalaron por privación ilegal de la libertad, pero luego cambiaron su versión por lo que el jueves la alcaldesa declarará al respecto, pues afirma sus pruebas no han sido consideradas.

Cuevas reiteró que todo "es un montaje orquestado por la jefa de gobierno para poder recuperar de esa forma la alcaldía Cuauhtémoc. Ella, debemos recordar que es el títere máximo del presidente de la República, a ellos les dolió mucho perder la alcaldía Cuauhtémoc", que actualmente se encuentra a cargo del doctor Medina, director general de gobierno.

"La jefa de gobierno está utilizando a las instituciones y su poder para aplastar a una alcaldesa", señaló cuevas y detalló que sí las medidas cautelares que le dictaron sobrepasan 60 días, la jefa de gobierno estaría en la posibilidad de mandar una terna de candidatos de Morena al Congreso de la Ciudad de México, el Congreso votaría por uno y es así como la alcaldía pasaría de ser de la alianza a ser de Morena nuevamente, "Recuperaría no a los habitantes, porque eso no le interesa, sino los millones que para ellos representa", señaló Cuevas.

Respecto a su relación con el senador Ricardo Monreal, la alcaldesa señaló "lo único que les puedo decir es que la jefa de gobierno debería de aprenderle al doctor Ricardo Monreal, que en lugar perseguir genera acuerdos, y en lugar de agredir trata de convocar a la opinión pública y a la sociedad y no genera esta polarización".

Sandra Cuevas refirió también que es de ignorar el golpeteo de medios y confía en que el día jueves todo va a estar bien.