¿Qué ha pasado y cómo viven el conflicto desde Ucrania y Rusia

Leonardo Kourchenko, periodista, productor, locutor, reportero, corresponsal y enviado especial en medios escritos, radiofónicos y televisivos.

¿Qué ha pasado?

Ayer, los dos países acordaron sentarse a conversar “sin condiciones previas”. EN ESTE MOMENTO se están llevando a cabo esas conversaciones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. La delegación de Ucrania incluye varios funcionarios de alto rango, pero no el presidente Volodymyr Zelensky quien exigió un “alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas” en el período previo a la reunión.

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que las próximas 24 horas serán “cruciales” para Ucrania y pidió unirse urgentemente a la Unión Europea: «Nuestro objetivo es estar con todos los europeos y ser iguales a ellos. Estoy seguro de que nos lo merecemos. Estoy seguro de que es posible».

El ejército de Ucrania afirma que el ritmo del ataque de Rusia se ha desacelerado pero «todavía están tratando» de tomar terreno ucraniano en todo el país. La mayor parte de las fuerzas terrestres rusas todavía están a más de 30 kilómetros al norte de Kiev.

El Ministerio de Salud de Ucrania dice que 352 civiles, incluidos 14 niños, han muerto desde el comienzo de la invasión de Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin ordenó que las armas nucleares de Rusia estén preparadas para su lanzamiento.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) que dicte una orden urgente “para que detenga la actividad militar rusa” en su país. Dice que “Rusia ha distorsionado la noción de genocidio para justificar la agresión y debe ser responsable de ello”.

El gobernador de Kharkiv dijo que las tropas ucranianas TENÍAN el control total de la segunda ciudad más grande del país pero fue recuperado por los militares ucranianos.

Estados Unidos y naciones de la Unión Europea anunciaron la expulsión de “bancos rusos seleccionados” de SWIFT. Y Rusia respondió diciendo que tiene un sistema que puede reemplazar este sistema, dijo la gobernadora del banco central del país.

Estados Unidos tomará HOY medidas inmediatas para prohibir las transacciones en dólares estadounidenses con el banco central ruso y bloquear por completo el fondo de inversión directa ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, discutirá HOY con aliados y socios todo lo último que ha pasado entre Rusia y Ucrania para coordinar una respuesta unida.

Los ucranianos huyen hacia Polonia, Rumanía, Moldavia y otros países vecinos. Se espera un éxodo masivo. Por el momento, la ONU ha dicho que más de 500 mil REFUGIADOS han huido a países vecinos.

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, anunció que la compañía está trabajando para albergar hasta 100,000 refugiados ucranianos. Todas las estadías son gratuitas para los refugiados, financiadas por Airbnb.

Google ya no permitirá que los medios de comunicación estatales rusos publiquen anuncios, luego de que el sábado YouTube dijera lo mismo.

Sanciones FIFA a Rusia: no podrá ser local en el repechaje a Qatar 2022. Además, están prohibidas todas las competiciones internacionales en territorio ruso hasta nuevo aviso. Y Rusia también debe competir bajo el nombre Unión de Fútbol de Rusia, o RFU, en lugar de Rusia, además, ni la bandera ni el himno del país se usarán durante los partidos.

Por su parte, Gales, Escocia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suiza y Albania siguieron los pasos de Inglaterra, República Checa, Suecia y Polonia al negarse a enfrentarse a Rusia en cualquier nivel del fútbol internacional.

La Unión Europea dará US$ 500 millones en asistencia a Ucrania. Canadá enviará $ 25 millones adicionales en ayuda militar para apoyar a Ucrania

En Rusia se han detenido a casi 6,000 personas por manifestarse contra la guerra

El rublo ruso se hunde casi un 40% frente al dólar en medio de sanciones por la invasión de Ucrania

ANONYMOUS: el colectivo hacker le declaró la ciberguerra a Rusia. Advirtieron a Putin que se enfrentará a «ataques cibernéticos sin precedentes desde todos los rincones del mundo”. De hecho se adjudicaron ataques a algunos sitios web del gobierno ruso, incluido el Kremlin y el Ministerio de Defensa.

¿Quién es Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania?

Fue actor y comediante de la serie «Siervo del Pueblo» donde interpretó el papel de primer mandatario de Ucrania, ahí alcanzó su máxima popularidad.

Era muy conocido por participar en varias películas de comedia romántica como “Love in the Big City” 2008, “Office Romance. Our Time” 2011 y “8 First Dates” 2012.

Antes de su carrera como actor, Zelenski obtuvo una licenciatura en derecho de la Universidad Económica Nacional de Kiev.

En el 2003 funda la productora Kvartal 95, proveedora líder en la industria de contenido de TV de entretenimiento en Ucrania.

Cada año, cuando la revista Forbes hace la lista de las empresas del mundo del espectáculo más exitosas de Ucrania, Kvartal 95 encabeza la clasificación.

SU CARRERA POLÍTICA: Con su alta popularidad en 2018 crea el partido Siervo del Pueblo con la idea de combatir la corrupción, restablecer la confianza en los políticos.

La campaña presidencial fue exitosa, casi completamente virtual, para derrocar al entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en solo tres o cuatro meses.

Zelenski ganó claramente tanto la primera vuelta de las elecciones del 31 de marzo como la segunda vuelta de las elecciones del 21 de abril de 2019.

Sanciones que ha recibido Rusia

JAPÓN: impondrá una serie de sanciones dirigidas a instituciones financieras y organizaciones militares, como la congelación de los activos de determinadas personas e instituciones financieras rusas, al tiempo que se prohíben las exportaciones a organizaciones militares rusas.

AUSTRALIA: prohibiciones de viaje y sanciones financieras selectivas a ocho miembros del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa.

NUEVA ZELANDA: está prohibiendo la exportación de bienes a las fuerzas militares y de seguridad rusas. Recortará el comercio con Rusia e impondrá prohibiciones de viaje a funcionarios rusos,

TAIWÁN: aún no específica pero se suma a las sanciones económicas contra Rusia

ESTADOS UNIDOS: bloqueos a la exportación de tecnología, restricciones a toda Rusia en semiconductores, telecomunicaciones, seguridad de encriptación, láseres, sensores, navegación, aviónica y tecnologías marítimas. Washington también aplicó sanciones a los bancos rusos y a quienes describió como «multimillonarios corruptos» y sus familias cercanas al Kremlin. Impediría a 13 grandes empresas estatales recaudar dinero en Estados Unidos, entre ellas el gigante energético Gazprom y el Sberbank, la mayor institución financiera de Rusia.

REINO UNIDO: Sancionarán a 100 personas y entidades, el objetivo es excluir a los bancos rusos del sistema financiero del Reino Unido. Se impondrá una congelación de activos al banco estatal ruso VTB. También se impedirá a las empresas estatales y privadas rusas recaudar fondos en el Reino Unido.

CANADÁ: El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció sanciones contra 58 individuos y entidades rusas. Las sanciones van para miembros de la élite rusa y sus familias, el grupo Wagner, una empresa militar privada, y a los bancos rusos, además Canadá está cancelando los permisos de exportación para Rusia.

SINGAPUR: un importante centro financiero y de envío, impondría controles de exportación sobre artículos que podrían usarse como armas para dañar a las personas en Ucrania.

COREA DEL SUR: prohibirá las exportaciones de artículos estratégicos y se unirá a los movimientos de los países occidentales para bloquear algunos bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT.

¿Qué es el SWIFT? La “bomba atómica” económica que la UE quiere usar contra Rusia

El SWIFT es una de las principales redes internacionales de pago.

Una cooperativa de miles compañías creada en la década de 1970, con sede en Bruselas

Se rige por la legislación europea.

Su sistema estandarizado de mensajes es muy fiable y permite a los bancos procesar grandes volúmenes de transacciones con gran rapidez.

El SWIFT es la columna vertebral de las finanzas internacionales.

Cada año se transfieren billones de euros a través del sistema.

¿CÓMO AFECTA A RUSIA? Desconectar a Rusia del SWIFT puede hacer mucho daño a los bancos del país, aunque también afectar negativamente a Europa.

Será mucho más difícil -aunque no imposible- para empresas y particulares rusos con cuentas bancarias en el país importar y exportar bienes, y pedir préstamos e invertir en el extranjero.

Se trata de un sistema que genera “externalidades de red”, o sea, tiene más valor cuantos más integrantes participen en él. El coste de no estar en una red con la que trabajan miles de bancos es muy alto. Rusia y China tienen sus propios sistemas que funcionan de forma similar, aunque el SWIFT es el más utilizado en todo el mundo.

La UE cierra el espacio aéreo a los aviones rusos

El bloque de 27 naciones cerrará su espacio aéreo a las aerolíneas rusas

Financiará el suministro de armas a Ucrania

Prohibirá algunos medios de comunicación pro-Kremlin en respuesta a la invasión de Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo ayer que «por primera vez, la Unión Europea financiará la compra y entrega de armas y otros equipos a un país que está bajo ataque».

Proponen una prohibición de todas las aeronaves de propiedad rusa, registradas en Rusia o controladas por Rusia.

Estas aeronaves ya no podrán aterrizar, despegar o sobrevolar

Russia Today y Sputnik, de propiedad estatal, así como sus subsidiarias, ya no podrán difundir información para justificar la guerra

MARINA AGALTSOVA

Un centenar de jóvenes se negaron a participar en la guerra contra Ucrania rescindieron el contrato de servicio y regresaron a su casa. “Me alegro de ver que hay que se niega luchar contra un pueblo hermano”.

En Rusia será complicado para quienes quieran ponerse una camisa que diga “No a la guerra”.

Han detenido a más de 5,000 personas en protestas contra la guerra.

Marina ha dicho que “Los rusos están profundamente aterrorizados por los arrestos y los juicios judiciales por reunir a la gente para salir y protestar”.

Están haciendo detenciones violentas

La policía fotografía y toma las huellas dactilares de los detenidos y amenazan con abrirles causa por insubordinación a quienes se nieguen a la dactiloscopia.

La legislación rusa obliga a notificar las concentraciones entre 10 y 15 días antes de la celebración de la protesta y prevé multas elevadas e incluso la cárcel a quienes protesten sin permiso.

Casi 400 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil rusas firmaron una petición a Vladimir Putin, pidiéndole que detenga las hostilidades en el territorio de Ucrania.

HALYNA YANCHENKO

Las declaraciones que ha hecho Halyna (tiene 33 años y es madre de dos hijos).

7.5 millones de niños están en riesgo en Ucrania. Según el Ministerio de Salud de Ucrania dice que 14 niños han muerto hasta ahora

El mundo se está tomando «demasiado tiempo para pensar qué hacer» contra Vladimir Putin.

«Él sabe lo que quiere. Él quiere invadir nuestro país y matar a nuestra gente»

Sobre las sanciones y bloqueos contra Rusia y contra el propio presidente de Rusia, Halyna dice: «Si bloqueas a Rusia de SWIFT, realmente ayudará porque entonces los ciudadanos rusos saldrán a la calle y le preguntarán a Putin qué está haciendo no solo con Ucrania, sino con su propio país».

El jueves pasado despertó durante la madrugada después de escuchar una explosión y empezó a pedirle a la gente que se protegiera.

Sabe que los ucranianos están «horrorizados» pero están preparados para defender «su tierra».

«Estamos aquí parados en nuestra tierra, en nuestro país, país soberano».