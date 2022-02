Álvaro Gordoa, Consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A, La Biblia Godínez y el más reciente El método PORTE

TW: @AlvaroGordoa

Encuesta apps de citas Badoo:

• 9 de cada 10 no volverían a salir con alguien que habla mientras mastica o es grosero con el mesero.

• A 4 de 10 mujeres no les gusta hablar de sus intenciones sexuales en un primer encuentro.

• 6 de cada 10 no volverían a salir con alguien que habla de su ex en una primera cita

• 8 de cada 10 mujeres piensan que el primer beso les dirá todo lo que necesitan saber sobre una relación.

• 4 de cada 10 hombres creen que las citas son mucho más difíciles ahora que antes.

• 6 de cada 10 personas confesaron haber huido en medio de la cita, ya fuera por mal aliento, porque no fuera atractivo, porque no parará de hablar, etc.

Hace muchos años, en un reino no muy lejano, él la invitó a salir a solas y después pagó por todo, después la hizo su novia, luego su mujer y vivieron felices para siempre… ¡Cómo han cambiado las cosas! Actualmente tener un date es mucho más casual y no siempre implica que si están saliendo es porque quieren ser novios. También las first dates ya no son normalmente a solas y a cenar, hoy las parejitas que salen por primera vez siempre salen con algunos amigos a una fiesta o a un antro, y ya después de dos o tres salidas empiezan las idas al cine y a cenar en solitario.

Si bien pareciera que hoy en día las citas simplemente “se dan”, tenemos que saber que el romanticismo sigue muy vigente y que hay muchas técnicas para que tu experiencia de salir con alguien resulte ser una graaan experiencia. Por ello, en esta ocasión te digo cuáles son los peores errores de imagen en una cita romántica para que ¡no los hagas!

• Cuando lo que quieres es salir, ¡no andes con rodeos!: tienes que ser muy directo (o directa, pues hoy las mujeres pueden dar el primer paso). Evita frases como “¿Qué vas a hacer el viernes”, mejor di algo como “El viernes hay una fiesta buenísima y quiero que me acompañes”.

• Si la respuesta es positiva ¡no dejes para después concretar y dar detalles de la date!: si pasas o te pasan a recoger, si se arma un pre copeo, etc. Siempre pregunta de manera personal, ya sea de frente o por teléfono, aunque en persona es más fácil saber si realmente quiere o no salir contigo por su comunicación no verbal; nunca mandes a intermediarios ni lo hagas por mail, cartita o mensajito.

• Ser impuntual: sé extremadamente puntual cuando quedaron en pasar por ti o cuando tú vas a pasar por alguien, ya sabemos que la impuntualidad en todas ocasiones generará una mala percepción de ti.

• Hacer esperar al date no dará una buena impresión por más que te digan que “ahí se verá el interés”.

• Traer el vestido de novia en la cajuela (mujeres)/ anillo en la bolsa (hombres): no puedes hacerte a la idea de que tu date será la media naranja que tanto buscas. Si te creas expectativas muy altas sobre cómo debe ser tu pareja ideal, seguramente nunca la encontrarás.

• No te la pases quejándote: por hacerse los interesantes muchas personas se ponen de pesimistas en las primeras citas: que si no me gusta esta comida, que si está haciendo mucho frío, que si no soportas esa canción, que si el lugar está de flojera… y así toda la noche; lo único que lograrás es que sea debut y despedida, pues a nadie le gusta alguien que se la pasa quejándose de todo.

• Hacerte de la boca chiquita: si te lleva a comer o a cenar… ¡come!

• Para hombres: no te hagas el padrote. Todos podemos conseguir la mejor mesa en un antro o llevarla a cenar al mejor restaurante con champagne… siempre y cuando soltemos mucho dinero. Por lo tanto no farolees a menos que ése vaya a ser el estilo de vida de cada salida; recuerda que se tiene que enamorar de ti y no de lo que tienes. Recuerda también que ser caballeroso está de moda.

• No te pongas tus moños: se están conociendo y aún no saben los gustos del otro; adáptate a cualquier situación y disfruta la cita como una oportunidad de conocer gente nueva y lugares diferentes. Evita preguntas inocentes como “quién más va” o “qué tal va a estar” pues hacen sentir a tu date que no estás pasándola bien.

• Aguas con la plática: una de las principales preocupaciones es de qué van a hablar, y con mucha razón, ya que dependiendo de la plática que se dé ese día dependerá el resto de la relación. Una buena forma de empezar a hablar es “repasando” el plan, por ejemplo diciendo a dónde van a ir, o cuál sería el mejor camino para llegar. Una vez iniciada la conversación es normal preguntar sobre la escuela, el clima, la noticia de moda y demás, cuidando de no hacer preguntas muy personales. Más que pensar en qué vas a decir, escucha mucho y pon atención a claves que te pueden orientar la plática; por ejemplo, si hablando del clima dijo que le llovió cañón en un concierto ya sabes que le gusta la música y por ahí puedes llevar la conversación. La plática es como el tenis: sólo es divertido cuando los dos se pasan la bolita, si uno quiere acaparar la conversación el otro se va a aburrir y lo tachará de egoísta.

Temas sobre los que debes evitar hablar o preguntarle a tu date:

• Relaciones pasadas: no es interesante saber las cosas feas que te hizo tu ex, ni nadie se siente cómodo con la pregunta de cuántos novios has tenido y quiénes eran en las primeras citas.

• Dinero: es de pésimo gusto hablar de temas de dinero y de lo que cuestan las cosas. También hablar de nuestro estatus económico es malo, sobre todo si se hace para farolear.

• Chismes: una cosa es hablar sobre el chisme del espectáculo, y otra es criticar y chismorrear sobre la gente que conoces. Nunca se sabe qué tan pequeño es el mundo y además quedas como una persona traicionera.

• Religión y política: son temas muy íntimos y que implican creencias personales. Estos temas sólo deben tratarse cuando hay confianza y no se prestan a discusión.

• No seas el/la que aplica eso de dar peluchitos o rosas en el date: más bien, sé detallista en el sentido de estar pendiente de que se la esté pasando bien. Traerle un trago de la barra, llevar su chamarra al guardarropa o simplemente hacerle reír son detalles. También te da muchos puntos si esa misma noche o entre semana le mandas un mensajito diciéndole lo bien que la pasaste.

• No le abandones: si salen con más amigos no te olvides que traes date, lo peor que puedes hacer es dejarlo(a) solo(a), sobre todo si no conoce a nadie más. También olvídate de ligar cuando estás saliendo con alguien; aunque no haya nada formal, es una falta de respeto.

• Manos quietas: que estés saliendo no significa que puedas tocar. Abrazarse, agarrarse de la mano o la cintura y tratar de darle un beso son cosas que se sienten, no un derecho por simplemente haber aceptado una cita.

• Si te dicen que no, aprende a tomar ese no como respuesta y no interrogues a la persona sobre el porqué no quiere salir contigo. Aprende a leer su comunicación no verbal a la hora de decirte que no; los gestos, la mirada y el tono de la voz delatarán si sí quiere salir pero no puede, o si de plano no quiere aunque pudiera.

• Además, si realmente desea salir contigo te dará una explicación: “Es que el sábado tengo una boda con mis papás…” y dejará un silencio para que propongas otra fecha, o bien, tomará la iniciativa de proponer una nueva date.