Enséñale a tu mente a vivir en el 2022

Preguntas:

• ¿Cómo le enseñas a la mente a vivir en el 2022?

• ¿Cómo nos limita la mente?

• ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo adaptarnos?

• ¿Cómo cambiamos la mente?

• ¿Qué nuevo camino debe tomar la mente?

Si entrenas tu mente, entonces serás capaz de obtener lo que verdaderamente anhelas a tu vida. Para que suceda primero necesitamos entender y ampliar nuestra consciencia para ver como cambiamos.

1. Cambia tu paradigma: cuídate de tu historia porque ella hoy no es un buen consejero. No puedes construir tu realidad con paradigmas viejos. Con aquello que aprendiste a vivir. No encaja con la nueva realidad.

2. Supera el miedo a lo desconocido.- el miedo es una reacción primaria, que puede estar limitando tus conductas y es un mecanismo que tiene nuestra mente de protegernos de lo desconocido. El miedo entonces determina tus conductas. El entorno nos ha quitado el volante que teníamos de la vida. Vamos en un tesla autodirigido.

3. Ve el mundo diferente.- estamos en un entorno de sorpresas, ante esta realidad deberás entrenar tu mente cada mañana. Los estoicos griegos decían: 1) una cosa es lo que sucede y otra es lo que tu interpretas. Algunos la ven como amenaza, dejan de intentar, y pierden la dimensión futura.

4. Ten desafíos. – hoy la mayoría ven los problemas como obstáculos, porque hemos perdido el sentido de libertad de acción que antes teníamos. Pero en realidad si comprendes que esa falta de libertad te está condicionando debes ver el entorno como un desafío a resolver.

5. Crea un nuevo guión de tu vida. – vivimos en un mundo donde los demás son como un enemigo potencial, porque me pueden contagiar. Recuerda: en la vida todo se crea dos veces una mental y otra física. Construye tu nuevo guion de la nueva película de tu vida donde vives. En un nuevo entorno que cambio para siempre.