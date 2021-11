¿Por qué todos estamos tan cansados?

Angeles Wolder, directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, profesora y terapeuta de Descodificación Biológica. Además, es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo (2016) y El reflejo de nuestras emociones (2019).

¿Quién de ustedes se siente uber agotado todo el tiempo?

• Resulta que la pandemia nos ha dejado un cansancio inmenso y es porque no vemos la salida, justo cuando empezamos a asomarnos al mundo que conocíamos antes, vuelve de repente otro brote. Las vacunas, que tenían que ser la panacea, de pronto generan dudas, y eso termina desgastando y asustándonos.

• Los especialistas coinciden en que el principal responsable de los cambios en nuestra cabeza es la larga exposición al estrés durante tanto tiempo, el estrés crónico.

• El cerebro pandémico es el que está agotado de estar alerta y estresado todo el tiempo.

• Muchas personas se están sintiendo extremadamente cansadas, con ganas de que algo cambie en sus vidas para sentirse mejor, aunque no sepan el qué, y la falta de fuerza les está llevando al agotamiento.

• OJO, al cansancio se suma la apatía, el desencanto, la desilusión y la desesperanza. Esas sensaciones te pueden resultar familiares y el nombre que las clasifica es agotamiento emocional.

¿Pueden las emociones causar fatiga?

• Claramente sí. El estrés y las emociones movilizan hormonas y muchas partes del sistema nervioso que luego se tienen que recuperar. Tener emociones negativas se traduce en mayor secreción de cortisol y en menores defensas y mayor destrucción neuronal. Si bien un poco de estrés es normal, los niveles excesivos son destructivos a nivel neuronal y corporal.

• Cuando el estrés se alarga en el tiempo se convierte en distrés. Aparece el cansancio, la fatiga, la desgana, la irritabilidad y la sensación de bloqueo mental.

• El estrés se termina manifestando en muchos ámbitos y de maneras muy diversas. Te invito a reflexionar acerca de ello con las siguientes preguntas: ¿Tienes muchas dudas en tu vida? ¿Te asusta el futuro? ¿Te preocupa tu salud y quién te cuidará? ¿Tienes miedo de que ya no te necesiten? ¿Temes por su trabajo? ¿por tu pareja? ¿La relación con padres, pareja, hermanos o hijos no es buena? ¿Hay estrés por problemas financieros o personales? ¿Sentimiento de que ya no tienes control sobre tu vida? ¿Te sientes cansado, triste e irritable todos los días y no sabes por qué?

¿Puede el aburrimiento causar fatiga?

• SÍ, porque la persona se siente desmotivada, aunque una dosis de aburrimiento tampoco viene mal si queremos ser más creativos.

¿Puede la soledad causar fatiga?

• También. Somos seres sociales que necesitamos del contacto y del grupo y quizás estemos ya cansados de las limitaciones que ha impuesto la situación actual de pandemia.

¿Eres perfeccionista? O ¿Controladora?

• Son causas perdidas. Intentar alcanzar la perfección, algo que es, en todo caso, imposible, nos lleva a trabajar con más intensidad y durante más tiempo del que sería necesario para obtener buenos resultados. En consecuencia, nos imponemos metas tan irreales que son muy difíciles o imposibles de alcanzar y, al final, no le vemos el sentido ni la satisfacción personal a lo que hacemos.

• ¿Haces una montaña de un grano de arena? Si tu foco tiene el lente negro siempre anticiparás lo negativo. Me van a despedir, me va a dejar, nunca lo conseguiré, etc. La rumiación mental deja exhausto. Cuando te encuentres pensando ese tipo de cosas te invito a respirar profundamente e intentar ver las cosas con perspectiva o a contarte un chiste. El humor produce un descanso cerebral enorme.

Descodificación Biológica: Análisis del estrés emocional:

Este tipo de estrés emocional puede afectar a tu energía y la Descodificación Biológica nos cuenta algunos de los conflictos que pueden estar en el origen del síntoma.

Por ejemplo, la fatiga se puede vincular a muchas afecciones, inclusive:

• Ansiedad: por miedo al futuro (ganglios).

• Depresión: por no poder sobreponerse a las pérdidas (coronarias).

• Desorientación o consternación: cuando la persona rompe su rutina y se queda sin marco o estructura sobre la que apoyarse (colectores renales).

• Fallos en la atención, concentración o la memoria: por sentir pena ante la separación, no poder estar en grupo, etc. (piel) o por exceso de inputs o por desorden.

• Irritabilidad: falta de paciencia, sentir injusticia, falta de respeto, etc. (estomago, intestino).

• Rupturas musculares: sentir impotencia.

• Fatiga mental: por dudas continuas (glándula suprarrenal). La fatiga suprarrenal deja a las personas agotadas, irritables e infelices porque el exceso de cortisol impide la absorción de la serotonina química del cerebro que ayuda a mejorar el humor, produce ansiedad y un estado de ánimo bajo, y deja la puerta abierta a un exceso de producción de insulina por el páncreas. Afecta más a mujeres que hombres y está en relación con la vida multitarea.

¿Qué podemos hacer para mejorar?

• Incorporar algunos cambios en tu estilo de vida puede mejorar tus niveles de energía y tu calidad de vida en general. Te invito a hacer un seguimiento sobre la fatiga escribiendo un diario para así ayudarte a identificar cuáles son los momentos usuales durante el día en que te sientes más o menos cansado/a.

• Haz ejercicio con regularidad, no te lo saltes. Casi cualquier persona, a cualquier edad, puede hacer algún tipo de actividad física. El ejercicio moderado sube la energía vital

• Haz ejercicios de respiración con períodos de apnea al final de la espiración. Se recomienda un ciclo de 8 tiempos de inspiración, 4 de apnea, espiración larga y aguantar lo más que puedas en apnea. Se ha comprobado que produce la regeneración de las partes blandas del cuerpo.

• La clave de la hidratación es beber lo suficiente como para mantener niveles apropiados de hidratación. Los síntomas comunes de la deshidratación incluyen sed, fatiga, mareos y dolor de cabeza.

• Si bien probablemente no puedas evitar situaciones estresantes puedes aprender a regular las emociones que te producen esas situaciones que por lo general son repetitivas. Desarrollar estrategias impactará positivamente en todos los aspectos de tu vida.

• Deja de complacer a todos y empieza por decir si o no cuando toque, sé asertivo/a. Ahorrarás la energía para lo verdaderamente importante.

• Ten orden externo lo que significa que hay orden interno. Lo mejor que puedes hacer al final del día es dejarlo todo recogido y ordenado para el día siguiente, te ayudará a tener una actitud positiva por la mañana.

• Deja de comprobar en las pantallas los últimos mensajes. Hay un momento para decir basta a las conexiones internas para empezar a decir a la conexión más importante que es contigo mismo/a.