Reglas espirituales de las relaciones de pareja: Parte 2

Ariel Grunwald, Maestro espiritual y empresario

Vanessa Grunwald, Coach de Crianza y Relaciones Consciente

EN EL PROGRAMA PASADO HABLAMOS DE LA REGLA 1

Reglas espirituales de las relaciones:

Regla 1: “Los hombres son canales para la Luz, mientras las mujeres son Vasijas para la Luz”

• Ellos comparten su Luz mientras ellas la administran.

Regla 2: “Un hombre no puede ser la fuente de felicidad de una mujer”

• El trabajo de un hombre no consiste en hacer felices a las mujeres, es responsabilidad de ellas encontrar dicha felicidad en ellas mismas, en su Luz interna porque “una mujer que no reconoce su propia Luz, no encontrará la felicidad con nadie”

Regla 3: “La mujer debe defender su luz y no entregarla libremente”

• Dale motivos para luchar por tu tiempo, tu respeto y por tu Luz. Nada mejor para un hombre que un desafío, esto permitirá que él reconozca tu verdadero valor como mujer.

Regla 4: “Nunca creas lo que un hombre dice”

• Cree lo que hace, porque sus hechos tienen mucho más valor que sus palabras

Regla 5: “Una mujer debe escoger a un hombre al que pueda respaldar”

• Ámalo tal y como es, ama su esencia y no pierdas tiempo tratando de cambiarlo porque terminarás frustrada y de paso ahogarás su luz de modo que nadie pueda beneficiarse de ella.

Regla 6: “La atracción está basada en el karma”

• Nunca lo olvides: Cada persona en tu vida está en ella por una razón específica, un aprendizaje que te ayudará a evolucionar para sacar tu mejor potencial.

Regla 7: “El miedo al rechazo es una ilusión”

• Cuando entiendas que tú eres suficiente, estarás listo para entender que el rechazo es solo un miedo mal disfrazado que no te permite mostrarte seguro antes los demás.