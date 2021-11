No me estoy lanzando a ninguna candidatura: Manuel Espino

Hay de todo, los que se ofenden, los que se enojan, es respetable la opinión de todos, yo estoy convencido de que hay que seguir apoyando el proyecto del presidente López Obrador, vengo desde 2018 haciendo campaña por Morena, así lo afirmó el Comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos ante los señalamientos a su postura política.

En entrevista para “Así las Cosas” con Javier Risco, el político recordó que militó por 35 años en el PAN, fue dirigente nacional y levantó el brazo a dos candidatos Vicente Fox y Felipe Calderón con quien dijo, tuvo discrepancias por las que salió del partido.

En su momento afirmó, también apoyó a Peña Nieto, sin embargo, se dijo creyente de la honestidad en el compromiso social con el país, con la comunidad, y el bien en general antes del particular.

Señaló que “hay que apostarle a personas”, y por su lealtad al compromiso de ayudar a los pobres ahora apoya a Andrés Manuel López Obrador.

“No me estoy lanzando a ninguna candidatura”, aseguró Espino y dijo estar convencido de que no debe imponer su ideología a nadie, “es obsoleto”, “las ideologías no resuelven los problemas de la gente”, los resuelve la gente con talento como la que postula Morena, y refirió que por pifias no dejaron a Félix Salgado Macedonio ser candidato.

“Hay una distorsión no soy peñanietista ni calderonista, soy obradorista", dijo y hay que apostarle a personas y por su liderazgo propuesta visión del país, y sobre todo por su lealtad al compromiso y apoyo a los pobres vamos con Andrés Manuel, a privilegiar las coincidencias sociales por encima de las personales. "Nunca le he pedido nada, a nadie que he apoyado".

No me estoy lanzando a ninguna candidatura, yo necesito tener una ideología porque me aporta referentes, pero no es mejor que la de otros. No tienes porque imponerle tu ideología a nadie. Llevarla a lo político es obsoleto, concluyó.