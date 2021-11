Defensa de Lozoya buscará principio de oportunidad: Omar Sánchez de Tagle

La defensa de Emilio Lozoya, buscará el principio de oportunidad que no ha tenido, lo ha buscado por año y medio sin tener el documento, así comentó el periodista Omar Sánchez de Tagle en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, luego de que el exdirector de Pemex quedará bajo prisión preventiva el día de ayer en el Reclusorio Norte.

El periodista detalló que en la audiencia la FGR llevaba todo el proceso y se hizo acompañar de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), y el abogado de Pemex, y todos coincidieron al señalar que “no ha cumplido con su trato”.

El abogado de Pemex dijo que ni su defensa ni él los han buscado para reparar el daño o presentar las pruebas del caso.

En tanto señala Omar, para la FGR lo que ocurrió esa noche en el Hunan mostrado en fotos molestó mucho, las fotos provocaron el enojo de la Fiscalía, por lo que señalaron “No nos ha cumplido queremos la prisión preventiva”.

El juez dio a la defensa de Lozoya un mes para presentar las pruebas del caso, sin embargo señala Omar “lo que no lograste juntar en año y medio lo pretenden hacer en un mes”, por ello afirma que el próximo 3 de diciembre fecha de la próxima audiencia de Lozoya, la defensa de Lozoya declaró que buscará que tenga el principio de oportunidad.

No obstante, la Fiscalía dijo Omar, fue enfática la señalar que el criterio de oportunidad aplicaría siempre y cuando en la presentación hay pruebas que sirvan no solo para vincular a proceso a 16 señalados, sino para obtener sus sentencias, solo así se podría estar pensando que tuviera el estatus de testigo colaborador. Y, solo procede si repara el daño con recursos financieros, no propiedades.

Lo que preocupa en el caso Odebrecht, señala de Tagle, es que ha sido un verdadero escándalo en América Latina, pero en México no se ha avanzado. En cuatro años solo hay dos detenidos, las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción han sido extensas en tanto la FGR solo tiene a dos detenidos del círculo cercano de Lozoya, lo que pone en riesgo la investigación.