¿Sientes que tu pareja no satisface todas tus necesidades emocionales?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta. TW:@marioguerra

Algunas personas se sienten resentidas, frustradas y poco amadas porque dicen que su pareja no les ofrece todo el cariño, admiración o interés que necesitan. Esto hace que la relación se vaya deteriorando rápidamente, pero ¿es realmente otra persona la que debería satisfacer todas nuestras necesidades emocionales?

¿De qué hablamos cuando hablamos de necesidades emocionales?

• Una necesidad emocional "es un deseo emotivo interno que, cuando se satisface, quedas con un sentimiento de felicidad y satisfacción, y, cuando no, quedas entonces con un sentimiento de infelicidad y frustración".

• Por ejemplo, sabiendo que cada uno tiene las propias, podríamos decir que muchas personas comparten estas dentro de una relación:

o Necesidad de sentirse emocionalmente seguro.

No vivir bajo amenazas de abandono o maltrato y sentirse genuinamente amado y apoyado por el otro.

o Necesidad de sentirse autónomo y competente.

Sentir que tu perspectiva y sentimientos son importantes para los demás y que tu voz cuenta.

Hacer cosas que te interesen y desafíen, que te hagan sentir realizado y te ayuden a sentir que estás aportando algo bueno a la relación.

o Necesidad de sentirse libre.

De expresar necesidades y emociones.

o Necesidad de actuar espontáneamente.

Sin temor a la reacción de la otra persona, como por ejemplo la crítica, el enojo o el desprecio.

o Necesidad de establecer límites.

Tanto hacia la otra persona, como hacia nosotros mismos pudiendo autorregular nuestras emociones.

• Y también; necesidad de aprecio, admiración, afecto, compañía, apoyo en cuestiones domésticas, apertura y disponibilidad emocional, conversaciones significativas, sentirse deseado, etc.

Y a todo esto, ¿Otra persona debería satisfacer nuestras necesidades emocionales?

• Si eres un adulto y salvo que te sientas como un recipiente emocional vacío, y veas a tu pareja como la persona que debe llenarlo, la respuesta es NO.

• No debería, aunque muy frecuentemente ayude a satisfacerlas, pero esto no significa que debas depender sólo de eso.

o Por ejemplo, podrías pensar que tu necesidad de sentirte admirado depende de tu pareja, pero ¿te sentirías así si tú mismo no te consideras digno de admiración?

¿Entonces dependemos o no?

• Los seres humanos dependemos desde el nacimiento de otros y al madurar, sin dejar de depender totalmente, nos vamos haciendo cada vez más autónomos e independientes.

• Los sentimientos y emociones son los indicadores que nos marcan lo que nos satisface, lo que nos duele o lo que nos importa, por ejemplo. En las relaciones humanas las emociones siempre están en juego.

• Es natural que en toda relación humana haya desacuerdos, a veces frustración, además de momentos de enojo y tristeza; eso es lo que marca que la relación y la otra persona no nos son indiferentes; que de alguna manera nos importan.

• Si tú eres una persona emocionalmente vulnerable, incapaz de regular tus propias emociones, es posible que veas las diferencias y dificultades como una señal de catástrofe en tu relación y a tu pareja como el o la responsable de tal situación.

• Interactuamos de manera interdependiente más que dependiente unilateralmente del otro.

Si sientes que tu pareja actual no lo hace; surge una pregunta: ¿Alguien ha podido satisfacerlas plenamente alguna vez?

• Si respondes con honestidad y la respuesta es “no” o “no totalmente”, es probable que este sea un tema que debes resolver por tu cuenta y no esperar a que venga otro a rescatarte o a resolverlo.

o Probablemente sentirte inseguro emocionalmente dentro de una relación califique más como un problema de regulación emocional o ansiedad que de las cualidades personales de tu pareja.

• Si la respuesta honesta es un “Sí”, entonces ¿qué haces en esa relación?, ¿por qué saliste de las otras que sí las satisfacían? y ¿qué estás esperando que suceda acá?

Otra pregunta: ¿Tú satisfaces plenamente todas las necesidades emocionales de tu pareja?

• No te apresures a responder sí o no; esa respuesta sólo la podría dar tu pareja.

• Vamos a ver, ¿conoces siquiera las necesidades emocionales de tu pareja?, ¿han conversado al respecto?.

• Las emociones mueven a las personas, literalmente, a actuar al servicio de sus propias necesidades, deseos y metas. Pero como muchas de estas necesidades, deseos y metas involucran a otras personas, las emociones se consideran cada vez más como intrínsecamente interpersonales, no es emocionalmente muy inteligente comportarse de manera egoísta, sin importar si nosotros aportamos elementos positivos a la vida de las personas que nos rodean y sólo esperar que ellas lo hagan con nosotros.

o Por ejemplo, tú tienes problemas económicos, de crianza o familiares; quieres que tu pareja te escuche, pero ¿tomas en cuenta su estado emocional o sus propias necesidades y problemas antes de contarle lo que te pasa? ¿O sólo le escupes lo que sea que sientes para liberarte un poco del malestar sin importar el impacto que eso le cause a tu pareja y a la relación?

¿Por qué alguien pondría la mayor parte de sus expectativas en otra persona?

• Porque así lo aprendió al haber sido sobreprotegido.

o Lo cual le ha convertido en una persona emocionalmente codependiente.

• Porque se tiene un estilo de personalidad más bien narcisista y se vive en la genuina creencia que los demás sólo existen para servirle.

o Acá te das cuenta que esto pasa por sus lloriqueos o rabietas constantes cuando no le provees lo que necesita.

• Porque se es alguien emocionalmente inmaduro.

o Cuando no hay claridad acerca de lo que se siente, tampoco la hay acerca de lo que se necesita. Parte de una buena inteligencia y autorregulación emocional es ser capaz de identificar y expresar con claridad lo que se siente, lo que se quiere y lo que se piensa.

• Porque se es una persona con estilo de apego ansioso.

o Cuando se es ansioso parece que no hay “llenadera”; nada es suficiente para llenar un pozo emocional sin fondo y la ansiedad hace que nos comportemos como un agujero negro emocional.

Cuando tus emociones están fuera de control, puedes acabar en cualquier parte.

o Además, la ansiedad desconecta nuestra parte pensante y racional y nos deja a merced de una tormenta de emociones revueltas, lo que es muy confuso. Como lo que se quiere es claridad y paz, pero se es incapaz de autogenerarla, se busca en otros, ya sea demandando que hagan algo por nosotros, o exigiéndoles que dejen de hacer lo que sea que nos inquiete.

Por ejemplo, si tu necesidad es de seguridad, podrías pedir a tu pareja que instale un gps para saber dónde está a cada momento o molestarte porque no te conteste los mensajes de inmediato cuando le escribes.

No sólo siento que mi pareja no satisface mis deseos, sino que los frustra.

• ¿Y eso es verdad?

o Es decir, ¿Eso quiere decir que dependes de tu pareja de la forma que sea para realizar tus deseos o alcanzar tus metas?

o ¿O es una gran ansiedad, confusión o necesidad de que otro se haga cargo de ti lo que te paraliza e impide crecer emocionalmente?

• Si sientes que tu pareja no satisface tus necesidades, es posible que tengas razón. Pero no significa necesariamente que sea egoísta o que no quiera.

o Puede que tu pareja crea que las cosas están bien exactamente como están. Si bien todos queremos una pareja que sea sensible emocionalmente, no podemos esperar que adivine cómo nos sentimos todo el tiempo.

Si esperamos que alguien satisfaga alguna de nuestras necesidades, primero debemos decirle cuáles son y partir de ahí.

Bueno pues si no las va a satisfacer pues que no lo haga y ya que no me importe

• Eso suena a berrinche. No es tan simple como eso. Las emociones no pueden bloquearse a voluntad y tampoco es sano que suceda.

• El que expreses tus necesidades no significa que el otro deba satisfacerlas, pero al menos sí necesita escucharlas.

• Cuando no expresas tus necesidades, o tu pareja no las escucha, puede pasar que:

o Pienses en dejar esa relación.

o Te la pases peleando con tu pareja todo el tiempo.

o Buscas atención en otra parte.

 No necesariamente en otra relación romántica, aunque a veces sí.

Tal vez convenga hacerte 3 preguntas:

• ¿Qué haces tú para satisfacer tus propias necesidades?

o ¿Tratas de entenderlas tú primero, por ejemplo, desacelerando el pensamiento para tener claridad o sólo “estiras la mano” para que alguien te dé?.

• ¿Tienes resentimiento porque tu pareja no satisface tus necesidades?

o Es probable que necesites encontrar la manera de expresar tus emociones sin sentirte vulnerable. Una buena inteligencia emocional ayuda en este caso.

• ¿Sientes culpa de no hacerlo tú con tu pareja?

o Acá la probabilidad apunta hacia la ansiedad, donde sientes que, como tu pareja depende de ti, es como descuidar a un bebé indefenso.

o Incluso acá sientes hasta culpa de satisfacer tus propias necesidades.

¿Entonces qué hacer?

• Identifica tus necesidades emocionales.

o Cuando no sabemos lo que necesitamos, ¿cómo podemos esperar que otras personas lo sepan?.

• Piensa en las de tu pareja en ese momento.

o ¿Es este un buen momento emocional para decirle lo que siento?

• Comunícalas con claridad.

o Si estás enojado porque tu pareja llega tarde está bien decirlo, lo que no ayuda es decir que sólo estás enojado cuando realmente estás triste o cuando lo que no te sientes es apreciado o escuchado. Para esto hace falta desarrollar mayor granularidad emocional.

• Aclara un poco cómo podría tu pareja ayudarte.

o Y partan de ahí para negociar nuevas formas de relacionarse.

• Busca apoyo fuera de tu relación.

o Es natural que sientas necesidad de admiración por tu pareja, pero ¿qué tal si tu pareja no tiene el expertise en lo que tú haces y sólo te dice que “qué padre” y no le ves cara de genuino asombro por tu logro supremo? Quizá ahí la admiración de tus clientes, compañeros o colegas te pueda ofrecer la satisfacción que estás buscando.