13 preguntas que deben hacerse antes de casarse: Parte 2

HOY EMPEZAMOS CON LA PREGUNTA 8

1. Did your family throw plates, calmly discuss issues, or silently shut down when disagreements arose?

2. Will we have children, and if we do, will you change diapers?

3. Will our experiences with our exes help or hinder us?

4. How important is religion?

5. Is my debt your debt? Would you be willing to bail me out?

6. What’s the most you would be willing to spend on a car, a couch, or shoes?

7. Can you deal with my doing things without you?

8. Do we like each other’s parents?

9. How important is sex to you?

10. How far should we take flirting with other people?

11. Do you know all the ways I say “I love you”?

12. What do you admire about me, and what are your pet peeves?

13. How do you see us 10 years from now?

• Cuando se trata de matrimonio, lo que no sabes realmente puede lastimarte.

• Ya sea por timidez, falta de interés o el deseo de preservar el misterio romántico, muchas parejas no se hacen preguntas difíciles que pueden ayudar a construir los cimientos de un matrimonio estable, de acuerdo con los expertos en relaciones.

• Si no resuelves un problema antes del matrimonio, lo resuelves mientras estás casado.

• Puede ser difícil guardar secretos década tras década, y la reticencia antes de la boda puede llevar a decepciones en el futuro.

• Las siguientes preguntas, íntimas y a veces incómodas, están diseñadas para provocar discusiones honestas y posiblemente dar a las parejas la oportunidad de revelar secretos antes de que sea demasiado tarde.

1. ¿Hubo pleitos de familia, discutió con calma los problemas o se calló en silencio cuando surgieron desacuerdos?

• El éxito de una relación se basa en cómo se tratan las diferencias

• Como todos estamos formados por la dinámica de nuestra familia, esta pregunta les dará información sobre si su pareja llegará a imitar los patrones de resolución de conflictos de sus padres o evitarlos.

2. ¿Tendremos hijos y, si los tenemos, cambiarás pañales?

• Con la cuestión de los niños es importante no solo decir lo que crees que tu pareja quiere escuchar

• Antes de casarse, las parejas deben discutir honestamente si quieren tener hijos. ¿Cuántos quieren? ¿En qué momento quieren tenerlos? ¿Y cómo imaginan sus roles como padres?

• Los métodos de control antes de planear un embarazo también son importantes

3. ¿Nos ayudarán o dificultarán nuestras experiencias con nuestros ex?

• La única forma real para tener esas conversaciones de una manera íntima y productiva y de manera amorosa es ponerse de acuerdo para aceptar que la otra persona tenía una vida antes de la pareja.

4. ¿Qué importancia tiene la religión? ¿Cómo celebraremos las fiestas religiosas, si es que las celebraremos?

• Si dos personas tienen diferentes orígenes religiosos, ¿cada uno seguirá su propia afiliación religiosa?

• Las parejas son especialmente propensas a experimentar conflictos sobre las tradiciones religiosas cuando se agregan niños a la mezcla, por eso es siempre mejor tener un plan.

5. ¿Mi deuda es tu deuda? ¿Estarías dispuesto a rescatarme?

• Es importante saber cómo se siente tu pareja acerca de la autosuficiencia financiera

• Revelar las deudas es vital

• Igualmente, si hay una discrepancia grave entre sus ingresos.

• Saber de qué manera van a compartir las finanzas.

6. ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a gastar en un automóvil, un sofá, zapatos?

• Cuando hablan de que el dinero es un problema en el matrimonio, de esto es de lo que están hablando.

• No se trata solo de ganar dinero, se trata de los valores implícitos en cómo lo gasta o lo ahorra. Debes estar en (o cerca) de la misma página.

7. ¿Puedes lidiar con que haga cosas sin ti?

• Al casarse, muchas personas esperan mantener su autonomía en ciertas áreas de su vida al mismo tiempo que construyen un matrimonio.

• Esto significa que es posible que no estén dispuestos a compartir pasatiempos o amigos, y esto puede generar tensión y sentimientos de rechazo si no se habla de ello.

• Las parejas también pueden tener diferentes expectativas en cuanto a lo que significa “privacidad”, y debe ser discutido.

8. ¿Nos gustan los padres del otro?

• Esto importa mucho más si eres joven, si vives cerca de los padres y si no tienes límites saludables con tus padres. Si bien es útil agradar a los padres de los demás, es más útil saber que los deseos de la pareja casada van antes que los deseos de la familia.

9. ¿Qué importancia tiene el sexo para ti?

• Si vas a tener relaciones sexuales con una persona por el resto de tu vida, es mejor que encuentres una pareja compatible. La parte complicada es que el sexo, más que la mayoría de las cosas, es un objetivo en movimiento.

• Cómo te sientes sexualmente tiene mucho que ver con la salud, la edad, el tiempo y las hormonas, o sea, cómo te sientes cuando te casas a menudo es considerablemente diferente de cómo te sientes en 10 o 20 años.

10. ¿Hasta dónde deberíamos llevar el coqueteo con otras personas? ¿Está bien ver pornografía?

• Se han librado suficientes batallas en este espacio sobre este tema, pero continuaré adoptando una postura firme y diré que con personas seguras de sí mismas, el coqueteo no sexual (sin intención de tomar medidas) está perfectamente bien, al igual que lo es ocasional (no adictivo). , no interactivo) uso de pornografía.

• Tomar una línea dura al respecto realmente disminuye la cantidad de prospectos disponibles para ti.

11. ¿Sabes todas las formas en que digo "te amo"?

• Las personas dan y reciben amor de manera diferente, como se describe mejor en los 5 lenguajes del amor del Dr. Gary Chapman.

• Saber cómo comunicar sus necesidades y satisfacer las de otra persona es fundamental para un matrimonio saludable.

12. ¿Qué admiras de mí y cuáles son las cosas que te molestan?

• La afirmación positiva es necesaria en cualquier asociación, pero como enseño en mi curso Love U, también lo es la humildad. El solo hecho de tener la voluntad de saber cómo te perciben y admitir (y reírte) de tus defectos es un completo salvavidas.

13. ¿Cómo nos ves dentro de 10 años?

• Como he dicho un millón de veces, si eres una mujer que quiere casarse, quédate con hombres que abiertamente quieren casarse. Si eres una mujer que quiere hijos, quédate con hombres que abiertamente quieren hijos. No deberías tener que adivinar dónde está parado.