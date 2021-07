México ya no aguanta tanta impunidad: Xóchitl Gálvez

Obvio que el PT no quiere el desafuero de Toledo, hay un sector de Morena que sabe que pelearse con el PT no les conviene, por sus votos. De ahí los malabares que han hecho, así lo señaló la senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Traemos tres semanas con el tema del desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta, hace tres semanas hubiera procedido, pero no se llegó a consenso, nos faltaron dos votos, dos senadores de Morena votaron en abstención, afirma la senadora y señala que la realidad es que Morena no quiere, pues tanto el presidente como el vicepresidente de la mesa directiva, han enviado cartas evadiendo el tema del desafuero, hecho que fue exhibido por la oposición generando el enojo que llevó a los insultos del día de ayer.

Gálvez señala que hay una parte de Morena que quiere votar por el desafuero y otra que y lo único que tendría que pasar es que hubiera un periodo extraordinario y se sometieran los casos, se presentaran las pruebas y que sea la Cámara de Diputados quien les quite el fuero.

El lunes con el inicio del periodo extraordinario, dijo van a volver a enredar las cosas. No vamos a procesar el caso del fiscal de Morelos porque hay un amparo, Morena lo mete para que la oposición no vote en su totalidad.

Por ello consideró creo que México ya no aguanta tanta impunidad, Mauricio Toledo acusado de corrupción; Saúl Huerta es evidente que tiene un problema legal, con la denuncia de un niño que fue abusado sexualmente; me parece increíble que no podamos juzgar estos dos casos ya y llevarlos a la Cámara de Diputados para quitarles el fuero.

Hoy se discutirá la ratificación del subsecretario de la Función Pública, quien era subsecretario con Irma Eréndira Sandoval y hay un gran pendiente en el combate a la corrupción como el de Manuel Barttlet, el mismo caso de Irma Eréndira, el del hijo de Barttlet; sin embargo estoy segura que será ratificado, así lo han externado los partidos, aunque señala que el combate a la corrupción ha sido el gran pendiente de la actual administración.

También está el tema del outsourcing, que para entrar en vigor requiere más de un mes que plantea Morena, pues es insuficiente, hay trámites de fusión de empresas que llevan tres meses y no hay citas en el SAT para hacer el trámite.

Para la fusión de empresas se debe también tener el visto bueno del Infonavit y este se tarda semanas en contestar, dijo, por lo que espera se dé un periodo mayor.