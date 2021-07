Lo que NUNCA debes decirle a tu pareja por su numerología

Claudia Sánchez, especialista en Numerología.

La Numerología conductual es una herramienta que te ayuda para un mejor entendimiento de la conducta de tu pareja.

Si nació el 1, 10, 19 o 28 de cualquier mes:

• Esta pareja es una persona que constantemente se está midiendo así misma en sus logros y aciertos. Un poco ególatra y soberbia.

• Por lo tanto que alguien le haga ver que está equivocada la pone mal. Puede darse cuenta de su error pero no te lo va a decir, y reacciona enojada.

• Nunca le digas: No lo hago así porque estas mal, te equivocaste.

• Nunca le digas tú no sabes, no es así o estas mal porque… no te la acabas.

Si nació el 2, 11, 20, o 29 de cualquier mes:

• Esta pareja es una persona que valora mucho el aspecto sentimental, incluso llega a ser un objetivo de vida casarse o vivir con su pareja por mucho tiempo. Por lo tanto buscara recuperar la relación.

• Nunca le pongas el pretexto de… vamos a darnos un tiempo, porque no te va a soltar.

Si nació el 3, 12, 21 o 30 de cualquier mes:

• Esta pareja es una persona que disfruta mucho de la vida. Uno de sus grandes valares de vida son sus amistades, está siempre pendiente de todo lo que tiene que celebrar con los amigos (aniversario de la licenciatura, cumpleaños, pagar apuestas etc.).

• Nunca le pongas el pero con tus amigos si vas verdad? Porque si se va con sus amigos, nunca compitas con ellos porque puedes perder.

Si nació el 4, 13, 22, o 31 de cualquier mes:

• Esta pareja es una persona muy estructurada y esto la hace sentir segura. Planificar desde una salida al cine así como algo más complicado que serían las vacaciones muy especiales la estresa mucho y los cambios lo los recibe muy bien.

• Nunca le cambies los planes porque tus razones siempre serán un pretexto para él/ella.

Si nació el 5, 14 o 23 de cualquier mes:

• Esta pareja es de las personas que valoran mucho su libertad, son almas libres. Sus frases comunes serian: vamos a fluir, que la vida nos sorprenda, vamos a viajar.

• Nunca le pidas te mande su ubicación o que te diga que es lo que va a hacer porque se siente atrapado y vuela.

• Presionarlo para que esté todos los domingos en la comida familiar o te acompañe a la fiesta de tus amigos esto lo hace sentirse invadido y volará.

• No quieras controlarlo/a.

Si nació el 6, 15 o 24 de cualquier mes:

• Esta pareja busca mucho el bien común, pero sobre todo el de la familia. Su vínculo familiar es muy fuerte incluso llega al sacrificio por poner a su familia sobre sus necesidades y proyectos personales. Puede caer en tener: mamitis, hermanitis, sobrinitis etc.

• No busques cualquier pretexto para no asistir a la comida familiar porque se te arma.

• También te sugiero dejarle claro que su prioridad es la familia que formo contigo ya no su familia de origen.

Si nació el 7, 16 o 25 de cualquier mes:

• Esta pareja es una persona ermitaña que adora su soledad, busca su espacio y estar en silencio. Le da flojera socializar y más estar en contacto con personas que conoce poco. Hablar de sus emociones lo evita, no se siente cómoda.

• No lo presiones para que salga de su Bunker físico y emocional. Chantajearlo para que te acompañe a la fiesta y socialice… no lo vas a lograr.

• Que te exprese sus sentimientos… menos.

Si nació el 8, 17 o 26 de cualquier mes:

• Esta pareja es de las personas que busca perfeccionismo y sus estándares laborales son muy altos. En su forma de ser cuando tiene un problema sobre todo laboral la estresa mucho y no tiene la capacidad de estar atendiendo varios asuntos a la vez.

• No le exijas su atención a la relación, cuando tiene que resolver una situación laboral.

• No le digas: Es que a ti no te interesa la relación lo puedes hartar.

• Para ti es más importante tu trabajo que la familia. lo puedes hartar.

Si nació el 9, 18 o 27 de cualquier mes:

• Esta pareja es una persona muy generosa en todos los sentidos. En su forma de ayudar considera primero la mejor forma de acuerdo con la sabiduría que considera tener.

• Paga la cuenta, invita las vacaciones, te ayuda a resolver tu problema si te ve angustiada, pero no le pongas un pero al pedirle tú o mucho menos exigirle la forma en que lo tiene que hacer… porque aunque pueda te encontraras con un NO rotundo.