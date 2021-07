¿Por qué mi pareja nunca acepta la responsabilidad de nada?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta // TW: @marioguerra

Aceptar una falta o un error puede no ser fácil, pero en el contexto de una relación se vuelve importante la integridad como un pilar fundamental que sostiene la confianza entre ambos. Cuando se hace más importante evitar una consecuencia que sostener una relación, las cosas no suelen ir por buen camino.

¿De qué forma una persona puede evadir su responsabilidad en algo?

• Negando directamente.

o Con el famoso “Yo no fui, no es cierto, estás mal, ¿qué te pasa?”

• Desviando la conversación.

o Hacia otros temas que nada tienen que ver con lo que se está aclarando.

 Tú le dices que por qué no pagó el recibo de la luz como habían quedado y él te responde que tú estacionaste el auto chueco y por eso tuvo que quedarse también él mal estacionado.

• Guardando silencio.

o Ni niegan ni admiten, pero tampoco hacen conexión emocional con su pareja cuando se siente enojada y ofendida.

• Volteando la tortilla.

o Te sacan errores o faltas tuyas del pasado, o hacen grandes algunas fallas o errores cotidianos que no son de tanto peso.

 Por ejemplo, están discutiendo de por qué no llegó anoche a dormir a la casa y te acusa de que nunca la avisas cuando ya se está acabando el café y que ahora por tu culpa no va a desayunar a gusto.

 O te dice que cómo quieres que llegue a la casa si estar a tu lado es un infierno y que prefirió quedarse a dormir en el coche con tal de no soportarte.

• Inundándote con halagos y falsas promesas.

o Te chiquea, te hace una broma, te dice que “ya, ya, no es para tanto” y te promete (por enésima vez) que no vuelve a pasar (pero en el ínter no asume realmente nada).

• Con chantajes y amenazas.

o Esto es más propio de narcisistas o abusadores en donde la persona puede hacerte ver que tú no eres nadie para cuestionar lo que hace y que si te pones en ese plan, pagarás las consecuencias.

 “A mi ni me cuestiones de dónde vengo y a dónde voy, a ti no te falta nada y si quieres que eso siga siendo así mejor nos llevamos la fiesta en paz”

¿Cuáles son las razones por las que una persona no acepta ninguna responsabilidad?

• Porque no la tiene.

o Siempre es mejor escuchar primero las explicaciones de tu pareja, o tener evidencia sólida, antes que acusar por instinto o mera evidencia circunstancial.

o Claro, existe el riesgo de que el otro mienta, pero esto no es tan complicado de evaluar.

 Si constantemente tu pareja presenta conductas poco claras, se muestra receloso de compartir contigo información o te acusa de ser alguien paranoico, es posible que estés ante una actitud defensiva que muy probablemente tiene alguna razón de manifestarse.

 Si por el contrario, tu pareja te aclara razonablemente lo que ha pasado, despeja tus dudas y este tipo de situaciones son más bien infrecuentes en su relación, es probable que todo sea un malentendido.

o No obstante, es importante notar que a pesar de que no tuviera una responsabilidad real, tu pareja debería estar dispuesta a clarificar lo necesario y no sólo a decirte que eres una persona loca que todo lo imagina.

• Por inmadurez.

o No sería poco probable que tu pareja estuviera proyectando en ti la figura de un padre o una madre que fueron muy duros o rígidos.

 Esto produce miedo al conflicto, quizá porque en el pasado nunca podía ganar las discusiones o sus explicaciones no eran escuchadas.

 Lo que deriva en temor a las consecuencias, en donde se evalúa que el costo de evadir la responsabilidad es menor que el de asumirla.

o Otro signo de inmadurez es la necesidad de querer ganar, tener la razón o demostrar al otro que está equivocado.

• Por baja autoestima.

o Cuando la autoestima no es sólida, una persona considera que reconocer un error es reconocer un defecto personal y eso le pone en riesgo de sentir que su imagen y valor ante la otra persona disminuye, con el consecuente riesgo de que le dejen de querer.

 Sin embargo, en este caso acaba sucediendo lo que más se teme cuando la pareja descubre la verdad.

• Por narcisismo.

o Los narcisistas son maestros de la evitación. Sin embargo, la diferencia entre un narcisista y alguien que no lo es es que al narcisista no le importan los sentimientos de otras personas, evitar las consecuencias o que la relación se acabe.

 No evitan la culpa por miedo a que los dejen de querer. Lo hacen porque genuinamente sienten que siempre tienen la razón.

o Su desvío es puramente egoísta y lo que no pueden aceptar es que su imagen de perfección se vea manchada de ninguna manera.

• Creer que la gente no cambia.

o Un estudio realizado en el año 2014 por las doctoras Karina Schumann y Carol Dweck, de la U, de Stanford, sugiere que las personas que sostienen la creencia de que las personas no cambian, tiende a no asumir la responsabilidad porque miran ese hecho como algo que traerá consecuencias catastróficas y permanentes en la percepción otros y ellos tengan se sí mismos.

o Por el contrario, las personas que creían que la personalidad era maleable, tendían más a asumir la responsabilidad, pedir perdón y buscar reparar la relación, ya que sentían eso no sólo como deseable, sino como posible para ellos.

¿Por qué es importante aceptar la responsabilidad dentro de una relación?

• Para reparar la relación.

o Reconocer que algo se ha roto nos lleva a pensar en cómo podemos repararlo. Echar los trozos debajo del tapete puede ser más sencillo, pero si lo que se ha roto es valioso, seguro se echará de menos.

• Para ofrecer valor y reconocimiento a tu pareja.

o reconocer una falta puede ser doloroso y causar vergüenza a muchos, pero precisamente estar en disposición de pasar por esto, aunque no se quiera, le dice a tu pareja que ella y su relación es de lo más importante que hay para ti, incluso más que evitar un momento bochornoso o desagradable.

• Para facilitar el proceso del perdón.

o ¿Cómo alguien te va a perdonar sin saber por qué te está perdonando realmente?

• Para reconstruir la confianza.

o Es muy complicado volver a confiar en alguien que ni siquiera puede reconocer lo que ha hecho. El riesgo de que vuelva a lastimar de la misma manera es muy alto.

¿Debería presionar para que mi pareja acepte su responsabilidad?

• Depende de lo que tu consideres como “presionar” y hasta donde pienses llevar eso.

• Muchas veces una relación se forma por un detonador y un detonante.

o Tu pareja juega el papel del detonante cuando oculta o evade la verdad para no asumir la responsabilidad.

o Tú te conviertes en el detonador cuando asumes un papel autoritario y moralista en donde mediante regaños quieres que el otro no sólo asuma su falta u error, sino su debilidad moral y de carácter y luego haga penitencia.

o De alguna manera cuando “regañas” a tu pareja siente que “ya pagó” su falta y entonces ya no ve necesidad de confesarla.

• Lo que aplica en todo caso es una conversación honesta, directa y madura (sin gritos y manotazos) en donde le hagas ver a tu pareja que:

o Te lastima con su actitud.

 Tanto con lo que ha hecho, como en su resistencia a admitirlo.

o Es importante que reconozca lo que ha hecho, porque la confianza se basa no en meras evaluaciones morales de “bueno” o “malo'', sino en la verdad.

o Lo que tú piensas hacer de no haber un cambio de actitud.

 Por ejemplo, evaluar tu permanencia en esa relación.

¿Qué hacer si a pesar de todo mi pareja se niega a aceptar ninguna responsabilidad?

• Es necesario poner límites.

o A las ofensas o transgresiones no asumidas de tu pareja.

o A tu permisividad infinita que va dañando tu autoestima.

• Tal vez sea momento de dar un paso atrás en tu relación y mirarla desde otra perspectiva.

o ¿Puedes imaginarte viviendo el resto de tu vida al lado de una persona que no sólo no reconoce su responsabilidad, sino que incluso no parece tener interés alguno en hacer que eso cambie?

o ¿Qué estás obteniendo, y a qué precio, quedándote en una relación así?

o ¿Te la has pasado perdonando falta tras falta, sin que tu pareja reconozca o admita ninguna responsabilidad o se muestre genuinamente arrepentida? ¿Por qué? ¿Qué esperas que suceda al paso del tiempo con este patrón de conducta?