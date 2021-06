Toma de instalaciones de la UDLAP es ilegal: Luis Ernesto Derbez

El campus de la Universidad de las Américas está tomado por fuerzas públicas afirma su rector, Luis Ernesto Derbez, "la situación es muy complicada para quienes estamos en la dirección, bajo una decisión arbitraria. Yo respondo a la Margarita Jenkins", señala.

“La preocupación principal es no poner en riesgo a la población”, así lo señaló en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el doctor Luis Ernesto Derbez, luego de que el día de ayer cerca de 80 personas policías con armas largas desalojaran el campus de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla.

“Hoy será ese nuevo patronato quien tendrá que decidir si deja realizar las actividades a la población, pues las clases presenciales comenzaban este día” afirma el rector.

Quien detalla que la Universidad operaba bajo la dirección del Patronato constituido por la familia Jenkins, cuya presidenta es la señora Margarita Jenkins, quien fue retirada de su posición de una manera oscura, ante lo cual ella obtuvo una suspensión definitiva. Por lo que él dijo responde legalmente a Margarita Jenkins.

Lo que hizo la junta fue nombrar otro Patronato, ante lo cual el 4 de mayor señala el rector, obtuvimos una suspensión provisional.

Sin embargo, señala los miembros de la Junta decidieron ir a México conseguir una orden por lo que llegaron con fuerzas estatales a tomar el campus por la fuerza y permanece tomado por ellos.

El problema, dijo es complicado y se tiene que definir judicialmente cuál de los dos es el Patronato. Es una situación complicada y una decisión arbitraria que los patronos tienen que resolver.

En este momento dijo hay una reacción positiva de la comunidad queriendo rescatar las instalaciones, pero aseguró “Yo no voy a permitir que se ponga en riesgo de ninguna manera la seguridad de cualquier persona de la institución ni de la comunidad”,

Quienes tomaron las instalaciones decidirán si permiten el acceso al personal a realizar sus labores. Espero que les estén permitiendo entrar por que las instalaciones están controladas por policías estatales armados.

Afirmó que hoy iniciaban clases presenciales; sin embargo, no será así. A mí no me dejado, dijo.