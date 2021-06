13 malas prácticas que están afectando el sueño infantil

Patricia Beltrán y Lucía Sabau, asesoras de sueño en A la Camita, donde siguen la metodología de Kim West, conocida como The Sleep Lady, quien profesionalizó hace más de 15 años un método gradual para enseñar a los niños a conciliar el sueño, a partir de técnicas y una estrategia que respeta la dinámica y la filosofía de cada familia.

● ¿Cuántos de ustedes sufren cada que mandan a sus hijos a dormir? o peor aún, ¿Cuántos, viven un infierno todas las mañanas, cada que los despiertan a tomar clases?

● 30% de los niños experimentan un trastorno de sueño importante y muchos más no duermen lo suficiente o tienen los horarios patas para arriba.

● Los niños que tienen un déficit de sueño presentan alteraciones del ánimo, problemas conductuales, hiperactividad, falta de control de impulsos y déficits cognitivos que conllevan problemas escolares y en el aprendizaje.

● Para decirnos en qué la estamos regando y cómo solucionarlo vienen nuestras expertas de A la Camita.

BBmundo academy sueño:

Dirigido a papás con hijos de 0 a 3 años.

Curso en línea en el que encontrarás las herramientas necesarias para enseñarle a dormir a tu bebé, comprender los cambios neurológicos y metabólicos que suceden mientras duerme y otras herramientas, como cuentos infantiles, para que todos en tu hogar tengan dulces sueños.

Abordaremos el tema desde diferentes ramas:

● Neurología: Donde entenderemos la influencia del ambiente que lo rodea y qué repercusiones tendrá en su salud y vida académica si no duerme.

● Nutriología: Descubre qué alimentos son los ideales para cenar y cuáles mejor evitar si deseas que concilie el sueño. Además, la importancia de los horarios alimenticios, la melatonina y la digestión de los críos mientras duermen.

● Sleep Coaches: Te dirán qué le falla a tu rutina para dormir y cómo solucionar esas malas prácticas que evitan que tu hijo tenga hábitos sanos a la hora de acostarse.

● Psicología: Aprenderás todo sobre el colecho y sus diferentes modalidades. Sabrás cómo atender los terrores nocturnos, para saberlos diferenciar de las pesadillas y cómo actuar para ayudar a tu hijo.

● Si desde niños no establecemos rutinas que fomenten una adecuada higiene de sueño, es muy posible que la incidencia en temas de insomnio o parasomnias en adultos aumenten.

● De acuerdo con la Sleep Foundation de Estados Unidos, además de los problemas comunes como dentición, enfermedades que causan efectos en el sueño de menores, hasta el 50 por ciento de los niños sufren trastornos del sueño en algún momento.

● Los trastornos del sueño están entrelazados con problemas de salud mental y física, y uno exacerba al otro en un ciclo que puede ser difícil de romper. Además, algunos trastornos del sueño no son evidentes para la persona que duerme o pueden reflejar otras afecciones como la epilepsia, lo que dificulta su diagnóstico

● La Academia Estadounidense de Pediatría estima que los problemas del sueño afectan del 25 al 50 por ciento de los niños y al 40 por ciento de los adolescentes.

● Según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), una cuarta parte de los niños menores de 5 años no duermen lo suficiente y si a esto le sumamos lo que sucedió el año pasado se puede volver una bombita de tiempo para niños con malos hábitos y falta de sueño.

● En el Instituto Mexicano de medicina integral de sueño, investigadores detectaron que, al reducirse las actividades al aire libre, recibir menos luz solar aunado a la exposición de pantallas, ocasiona trastornos de sueño como: insomnio, sonambulismo, irritabilidad.

TEST:

A ver, pongan palomita junto estos hábitos que de repente tenemos al dormir a nuestros hijos de preescolar y primaria:

❖ Tele para que se quede dormido. o “para que se relaje”

❖ Papá juega a los monstruos

❖ o a las luchas

❖ Leche para dormir

❖ Empieza en su cama y luego se pasa a la mía

➢ No me doy cuenta

➢ Lo dejo solo después de 4-5 am, antes lo regreso

❖ Le doy la mano hasta que se duerme

❖ Le pongo música hasta que se duerma

❖ En la noche le paso diario agua/leche

❖ Lo arrullo en la mecedora (porque ya pesa mi niñ@)

❖ Hay veces que si le doy algo de comer en la madrugada

❖ Le pongo la tele en la madrugada si despierta

❖ Me espero a que esté muy cansado para que se quede dormid@ donde le caiga

❖ Le cuento un cuento que se convierte en 5, porque no quiere menos.

❖ Constante negociación para que por fin s e vaya a dormir, es agotador

● Si contestaron que sí, por lo menos a una o más, mejor ya no cuenten el resto porque se me van a angustiar, quiere decir que hay un área de oportunidad en el tema de hábitos y rutinas de sus hijos. Entendemos que esta nueva normalidad no permite tener el tiempo a disposición de la familia, también sabemos que a veces el trabajo ya no tiene horarios porque se asume que el home office parece “permanently at the office”.

Ideas para convivir rutinas con toda la familia:

1. Fijar una hora mínima para empezar el día y una para irse a dormir

2. Establecer límites sin que se vea como una dictadura

3. Ser el ejemplo de los hijos, si ven que comemos a deshoras, nos levantamos ya sin tiempo de arreglarnos directo a la conferencia, es el mensaje que estamos mandando.

4. Buscar respetar horarios de comidas.

5. Bloquear por lo menos 20 minutos para tener tiempo de cierre de día con nuestros hijos, ahí se medita, platica y apapacha.

6. Hacer un pase de cama, literal una tarjeta con un dibujo que diga: tu único chance de pararte hasta que me salga del cuarto. (Aprovechen para baño, agua que siempre se les ocurre)

7. Ser súper firmes en las actividades y límites, si dijimos una canción y un beso, es sólo eso.