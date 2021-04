La importancia de la estimulación musical

Karla Martínez Cruz, Musicoterapeuta Humanista, Certificada Internacionalmente en Suzuki Early Chilhood Education level 1 and 2 for Suzuki Association of Americas, músico, cantante y productora del grupo infantil Musijugarte.

FB: musijugarte // Twitter: @musijugarte // Whatsapp: 9511595582

www.musijugarte.com // musijugarte@gmail.com

● ¿Alguna vez se habían preguntado qué le hace la música al cerebro infantil?

● Estudios han demostrado que la musicoterapia ayuda a reducir el estrés y la ansiedad en los niños. De igual manera les ayuda a desarrollar la autoexpresión, a tener mejores elecciones y control emocional; incluso el manejo del dolor físico.

● Incluso algunas investigaciones han demostrado que la estimulación musical repercute en la construcción del lenguaje, las emociones y el movimiento

¿Cómo forma parte de nuestra vida la música?

● Escuchamos música desde la cuna o, incluso, en el período de gestación.

● Los bebés, en los primeros meses de vida, tienen la capacidad de responder a melodías antes que a una comunicación verbal de sus padres.

● Los sonidos musicales suaves los relajan.

● Se sabe, por ejemplo, que niños prematuros que no pueden dormir son beneficiados por los latidos de la madre o sonidos que los imitan.

La música y el cerebro

● La música está considerada entre los elementos que causan más placer en la vida.

● Libera dopamina en el cerebro como también lo hacen la comida, entre otros placeres.

● Todos ellos son estímulos que dependen de un circuito cerebral subcortical en el sistema límbico, es decir, el que está formado por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales; particularmente, el núcleo caudado y el núcleo accumbens y sus conexiones con el área pre-frontal

● Uno de los fundadores del laboratorio de investigación Brein,Music and Sound, [cerebro, música y sonido], en Canadá, el científico Robert Zatorre explica que una vez que los sonidos impactan en el oído, se transmiten al tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva primaria; estos impulsos viajan a redes distribuidas del cerebro importantes para la percepción musical, pero también para el almacenamiento de la música ya escuchada; la respuesta cerebral a los sonidos está condicionada por lo que se ha escuchado anteriormente, dado que el cerebro tiene una base de datos almacenada y proporcionada por todas las melodías conocidas.

● Hay circuitos en la corteza cerebral involucrados en la percepción, codificación, almacenamiento y en la construcción de los esquemas abstractos que representan las regularidades extraídas de nuestras experiencias musicales previas. La construcción de expectativas y su posible violación es clave para una respuesta emocional.

¿Qué es la estimulación prenatal musical?

● Es una técnica desarrollada para aumentar la comunicación con el bebé en gestación.

● Dentro del espacio que da la musicoterapia, la mujer embarazada podrá ir compartiendo con su bebé por nacer diferentes actividades con música que sumadas a ejercicios bien orientados por el especialista acompañarán los procesos de la gestación

● Musicoterapia activa (tocar) y receptiva (escuchar).

¿A partir de qué mes el oído percibe el sonido?

● Hoy día existen muchas investigaciones que comprueban que a partir del quinto mes de gestación el aparato auditivo está en condiciones de funcionar y de todos los sentidos ES EL ÚNICO QUE PERMITE el contacto con el exterior.

● A partir del quinto mes el nervio auditivo comienza a captar los sonidos del exterior, hasta el punto de ser capaz de aceptar o rechazar los sonidos externos.

● Escuchamos a través de los oídos y también por medio de las vibraciones que recibe nuestro cuerpo, esto se da porque el sonido no es más que vibración que se transmite por el aire y que entre ciertas frecuencias es decodificada en nuestro cerebro.

● Como el sistema auditivo está encendido las 24 hs., no descansa, está en trabajo constante.

● Por eso, el cerebro selecciona la información que hace consciente y la que no, esta información queda en el cerebro dejando una huella, a la cual se accederá́ o no en momentos posteriores.

● Pero lo más importante es lo que la mamá le pueda transmitir a su bebé mientras ella escucha una determinada música, siendo esta una excelente manera de que madre e hijo puedan comunicarse, compartir y crecer en armonía juntos.

¿Cuáles son los beneficios de este tipo de estimulación?

● Suelen ser más tranquilos y sociables, duermen mejor, estimulan su imaginación y son fundamentalmente curiosos y sensibles.

● Desarrollan su capacidad lingüística,

● Desarrollan su memoria auditiva, su inteligencia y sus dotes de imitación.

● Toda la música con la que se trabaje durante el embarazo va a crear patrones muy fuertes e importantes después de su nacimiento y durante los primeros años de sus vidas.

● Los bebés que fueron estimulados desde el vientre materno tienen más posibilidades de contactarse con lo artístico, tienen mayores tendencias a la creatividad desde muy temprana edad.

¿Qué es el método Suzuki?

● Shinichi Suzuki era violinista, educador, filósofo y filántropo. El Dr. Suzuki dedicó la vida al desarrollo del método que llamaba Educación del Talento

● Basó su método en la creencia que “La habilidad musical no es un talento innato sino una habilidad que se puede desarrollar. Todo niño a quien se enseñe correctamente puede desarrollar habilidades musicales, como todos los niños aprenden a hablar su lengua materna. El potencial de cada niño no tiene límite”.

● La meta del Dr. Suzuki no era solamente crear músicos profesionales, sino también criar amables seres humanos y ayudar a desarrollar el carácter de cada niño a través del estudio de la música.

¿Qué relación hay entre las inteligencias múltiples y la música?

● La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner , propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia,él no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos». Todas estas inteligencias se pueden desarrollar a través de la música.

¿Cómo podemos aplicar la musicoterapia?

● La musicoterapia, a través de la utilización clínica de la música, busca activar procesos fisiológicos y emocionales que permiten estimular funciones disminuidas o deterioradas y hacer tratamientos convencionales.

● Se han observado importantes resultados en pacientes con trastornos del movimiento, dificultad en el habla producto de un accidente cerebrovascular, demencias, trastornos neurológicos y en niños con capacidades especiales, entre otros.

● Estudios de neuroimagen muestran que tanto al escuchar como al hacer música se estimulan conexiones en una amplia franja de regiones cerebrales normalmente involucradas en la emoción, la recompensa, la cognición, la sensación y el movimiento.