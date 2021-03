Behind the scenes: Semana Santa

Pastor Mauricio Sánchez Scott, Presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas.

TW: @mauriciosscott

¿Quién fue Jesucristo?

• Jesucristo, también conocido como Jesús de Nazaret, es la figura sobre la cual se erige la religión Cristiana

• Jesucristo no solamente está considerado como el hijo de Dios, sino también como su encarnación, es decir, Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino al planeta tierra con la misión de salvar a la humanidad del pecado original.

Misión de Jesucristo en la tierra

• Dios quería que les enseñara a los seres humanos la verdad.

• Jesús les habló del Reino de Dios —un gobierno celestial que traería paz a la Tierra— y de la esperanza de vivir para siempre.

• Les dijo cómo hallar la verdadera felicidad.

• Predicó con el ejemplo.

• Demostró cómo hacer la voluntad de Dios incluso en circunstancias difíciles. Y cuando fue maltratado, no se vengó.

• Enseñó a sus seguidores que el amor implica hacer sacrificios.

¿Por qué murió? Pecado original

• Para morir por nuestros pecados

• Todos somos imperfectos y pecadores, de modo que enfermamos y morimos.

• A diferencia de nosotros, el primer hombre, Adán, era perfecto, no tenía pecado, nunca habría enfermado ni muerto, PEEERO desobedeció a Dios y se hizo imperfecto.

• Nosotros heredamos de Adán el pecado y, en consecuencia, la muerte.

• Jesús era perfecto y nunca pecó. Así que no murió por sus propios pecados, sino por los nuestros.

• Su muerte hace posible que disfrutemos de la bendición de Dios y que tengamos la perspectiva de vivir para siempre.

Inicio de su vida pública

• Alrededor de los 30 años, Jesucristo, comienza con su tarea de predicador, incorporándose a las predicaciones que venía dando su primo Juan El Bautista.

• Jesucristo, se hizo bautizar por Juan en el Río Jordán y allí Juan El Bautista afirmó que Jesucristo era el mesías.

• Luego de que El Bautista fuese ejecutado por Herodes por condenar una relación inmoral, Jesús, se hizo cargo de la tarea iniciada por él y comenzó a predicar a las masas populares su verdad.

En ese camino, Jesucristo, reclutó a algunos seguidores que más tarde se convertirían en sus doce apóstoles. (Andrés // Bartolomé // Santiago el Anciano // Santiago el Menor // Juan // Judas Iscariote // Judas Tadeo // Mateo // Pedro // Felipe // Simón // Tomás)

• La predicación de Jesucristo consistía en una revisión de la religión judía materializada a partir de palabras sencillas y parábolas.

El crecimiento de su fama

• La popularidad de Jesús se acrecentó con las noticias de los diferentes MILAGROS que iba consiguiendo.

Milagros de la naturaleza animada:

• Convierte el agua en vino en las bodas de Caná.

• Dos veces multiplica el pan para alimentar a las muchedumbres.

• Con su palabra calma las tempestades

Milagros sobre la salud:

• Jesucristo sana toda clase de enfermos.

• Devuelve la vista a los ciegos.

• El oído a los sordos, la palabra a los mudos, el uso de los miembros a los paralíticos, etc.

Milagros sobre los demonios:

• Al oír la palabra de Jesucristo los demonios salen del cuerpo de los posesos y proclaman que Él es el Hijo de Dios.

• Las enseñanzas de Jesús cautivaron a las muchedumbres, y sus milagros dejaban atónitos a cuantos los presenciaban. Por ello, muchos “pusieron fe en él” y reconocieron que era el Cristo, el Mesías prometido.

• La gente se imaginaba que el Mesías los libraría del yugo romano y restauraría el reino de Israel.

• Con bastante expectativa hacia él, se dirigió a Jerusalén a celebrar la Pascua.

¿QUÉ ES SEMANA SANTA?

• Al final de la cuaresma los católicos y todas las denominaciones cristianas celebran la Semana Santa, en la que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

• La Semana Santa comienza con el DOMINGO DE RAMOS.

Entrada a Jerusalén // DOMINGO DE RAMOS

• Este día celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, momento en el que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. OJO, por esta razón llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan y participamos en la misa.

• Jesucristo fue denunciado ante el gobernador Romano Poncio Pilato por haberse proclamado Rey de los Judíos y Mesías, en realidad eso fue MALINTERPRETADO, el reino del que hablaba Jesús no era otro que el de Dios.

• Jesús regresó esa tarde a Betania, un suburbio de Jerusalén. Quizá se quedó con sus amigos Marta, María y Lázaro.

¿POR QUÉ ENTRO EN UN BURRO?

• Para cumplir con la profecía del Antiguo Testamento y en un acto de humildad.

LUNES SANTO

La expulsión de los mercaderes o Lunes de Autoridad:

• Jesús visita el Templo de Herodes, en cuyo patio vendían “bueyes, ovejas y palomas”.

• Ante el escenario, Jesús “empezó a echar a quienes estaban comprando y vendiendo cosas.

• Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y las bancas de los que vendían palomas”.

• San Juan especifica que “hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo”.

• Mientras expulsaba a los mercaderes, criticaba que habían convertido su casa en una “guarida de ladrones” y no les permitió entrar con mercancías al templo.

• Según San Marcos: “lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo quitarle la vida; porque le tenían miedo, todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina”.

• Regresó a Betania esta noche.

MARTES SANTO

Martes de controversia:

• La purificación del Templo, el Lunes Santo, ocasionó que los Fariseos cuestionaran la autoridad de Jesús para hacer "estas cosas."

• Jesús no había recibido autoridad de los líderes religiosos. . . así que ellos querían respuestas.

• Se trató de forzar a Jesús para que dijera que tenía poder divino de Dios.

• Entonces podría ser acusado de blasfemia, hasta arrestado.

• Conociendo sus motivos, Jesús accedió a contestar sus preguntas si ellos contestaban primero si el bautismo de Juan el Bautista era humano o divino. Si era divino, las enseñanzas de Juan confirmaban a Jesús como divino. Si era humano, aquellos que siguieron a Juan crearían disturbios.

• Ellos admitieron vergonzosamente que no lo sabían. Por esto, Jesús no contestó su pregunta.

• El Martes Santo aumentaron las conspiraciones para atrapar a Jesús.

• Los líderes religiosos de Israel tenían un sólo objetivo: deshacerse de Jesús de Nazaret. Si esto significaba cooperar con un enemigo de toda la vida, cualquier medio estaría justificado.

• Jesús se enfrenta con los fariseos, quienes le preguntan sobre el tributo y Él responde mostrando una moneda: “Dad, pues al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios."

MIÉRCOLES SANTO

El día de la traición:

• El miércoles marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Pascua católica.

• El miércoles antes de su muerte, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón El Leproso.

• Mientras estaban sentados en la mesa de la cena, una mujer llamada María ungió la cabeza y los pies de Jesús con aceite costoso y los discípulos se indignaron.

• Varios preguntaron por qué el aceite no se vendía y el dinero era dado a los pobres.

• Jesús sabía que era el anuncio de su muerte.

• El Evangelio de San Juan dice que Judas Iscariote quería mantener el dinero para sí mismo porque “en realidad no le importaban los pobres” y era quien manejaba la bolsa común del grupo.

• Ese día Judas fue al Sanedrín reunido y ofreció entregarles a Jesús a cambio de dinero.

• A partir de este momento, Judas Iscariote buscaba una oportunidad para traicionar a Jesús.

• A pesar de que Jesús sabía que judas robaba le confió la tesorería del ministerio.

JUEVES SANTO

• Cristo tuvo la ÚLTIMA CENA con sus doce apóstoles.

• Tuvo lugar en la noche de la preparación de la Pascua judía.

• Jesús dispuso la cena intencionalmente, instruyendo a sus discípulos dónde celebrarla.

• Los judíos acostumbraban a tener una cena muy especial durante la Pascua Judía.

• ¿QUÉ COMIERON?

• Cordero, pan, hierbas y vino.

• LA EUCARÍSTIA: Al finalizar la cena, Jesús tomó un pan y un cáliz con vino. Diciendo: “Tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros”. “Tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la Alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados.”

• En este momento quedó instituido el Sacramento de la Eucaristía. Ésta fue la primera misa que se celebró.

• A partir de ese momento les pidió hacer lo mismo en memoria suya.

• Predicciones: Durante la última cena es cuando Jesús predice que Pedro negará conocerlo tres veces antes de que el gallo canté en la mañana.

• Jesús también predice que un discípulo, Judas Iscariote, lo traicionará.

• La Última Cena fue una reunión para que Cristo fraternizara con sus discípulos por última vez.

• LAVATORIO DE PIES: “Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido".

• ¿Por qué? Para enseñar a servirnos los unos a los otros, por humildad y amor.

Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní:

• Terminada la Última Cena, Jesús salió con sus discípulos al monte de los Olivos.

• Una vez en el huerto de Getsemaní, Jesús se apartó del grupo, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, a quienes les confió, lleno de pavor y angustia: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo».

• Jesús fue y vino repetidas veces de la oración a la compañía de sus adormecidos discípulos.

• A solas, muy a solas, cayó rostro en tierra, y suplicaba: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú».

• Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración.

• Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra.

• Finalmente, se levantó de la oración, fue donde los discípulos y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación; ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores».

ARRESTO, TRAICIÓN Y BESO DE JUDAS:

• Jesús todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los Doce, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos.

• El que le iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo dé un beso, ése es; prendedle».

• Al instante se acercó a Jesús y le dijo: «¡Salve, Rabbí!», y le dio un beso.

• Jesús le dijo: «¡Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre!»

• Entonces los hombres que acompañaban a Judas, se acercaron a Jesús y lo arrestaron.

• Los discípulos le abandonaron y huyeron.

“ME NEGARÁS TRES VECES”

• Después de que Jesús fuera arrestado, Pedro lo negó tres veces como se había predicho en la última cena.

• Pedro fue delatado en diferentes ocasiones como uno de los doce apóstoles de Jesús, él lo negó en todas ellas.

VIERNES SANTO

• Jesús pasa el resto de la madrugada encerrado en el Palacio de Caifás.

• Ahí empezó el proceso religioso contra Jesús, que lo condenó a muerte, por reconocer que era el Mesías de Israel y por confesar que era verdadero Hijo de Dios.

• Judas devuelve las monedas y se ahorca.

• Jesús es llevado ante el procurador romano Pilato

• Al saber que Jesús era galileo y por tanto súbdito de Herodes, se lo remitió.

• Herodes después de mofarse de Jesús, se lo devolvió a Pilato

¿JESÚS O BARRABÁS?

• Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado ninguno de los delitos de que le acusáis. Ni tampoco Herodes. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré».

• Toda la muchedumbre se puso a gritar: «¡Fuera ése, suéltanos a Barrabás!»

• Barrabás había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato.

• Pilato les habló de nuevo, intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícale, crucifícale!»

• Por tercera vez les dijo: «Pero ¿qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte; así que le castigaré y le soltaré».

• Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus gritos eran cada vez más fuertes.

• Finalmente, Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás, condenó a Jesús, mandó azotarle y lo entregó para que fuera crucificado.

FLAGELACIÓN DE JESÚS

• Jesús fue vendado y golpeado repetidamente en la cara.

• La Biblia dice que fue golpeado tan brutalmente que difícilmente se podía reconocer.

• Jesús fue atado con gran fuerza por los brazos a una columna para ser azotado. Jesús fue despojado de su ropa y luego azotado.

• En los azotes, se usaba un látigo llamado “flagrum” o “flagelum”, elaborado con correas de cuero, contaban con pequeñas bolas de metal que tenían incrustaciones de fragmentos de vidrio o hueso y cosidas al final de cada correa.

• Este látigo era descargado con todas las fuerzas y cuando golpeaba contra la espalda de Jesús, las bolas con los fragmentos se incrustaban en la Su piel y cada vez que se recogía el látigo traía consigo pedazos de piel los cuales expusieron los músculos y tal vez, los mismo huesos del costillar.

• Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda, las nalgas, y las piernas.

• Este azote, se detenía cuando la persona moría o cuando alcanzaba la cantidad de 39 latigazos.

• De acuerdo a la Ley judía, solo se debían dar 39 azotes.

• Para ese momento ya Jesús se encontraba en gran dolor, habiendo perdido gran cantidad de sangre, tornándose débil y sediento.

• Le despojaron de Su ropa colocándole un manto escarlata sobre Él y le colocaron una corona de espinas sobre Su cabeza.

• El manto se le tuvo que haber pegado a la sangre coagulada de Su espalda y cuando más tarde se lo quitaron para crucificarlo, tuvo que haber sido doloroso haciéndole que volviera otra vez a sangrar debido a las heridas causadas por los azotes.

• La corona colocada sobre su cabeza, tenía una serie de espinas que se le incrustaron hasta el cuero cabelludo y el mismo cráneo, desgarrando y removiendo la piel.

• Le golpeaban la cabeza con la caña (Mt 27, 30; Mc 15, 19).

• Los golpes sobre la corona de espinas harían chocar las espinas contra el cráneo y volverían a salir hacia arriba provocando nuevas heridas.

• Le escupían en el rostro (Mt 27, 30; Mc 15, 19). Se unían así, en el rostro del Señor, las escupidas de los judíos [4] y las escupidas de los paganos; era el precio que tenía que pagar para hacer de los dos un solo pueblo.

DAÑOS DE LA FLAGELACIÓN

• La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovulémica, quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre.

1. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe.

2. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso.

3. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante.

4. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido.

CAMINO A LA CRUCIFIXIÓN

Primera Estación - JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

• Jesús condenado a la crucifixión por Pilato y azotado previamente.

Segunda Estación - JESÚS CARGA CON LA CRUZ

• Jesús recorrió aproximadamente 4 kms hasta su crucifixión.

• Las cruces utilizadas por los romanos en las crucifixiones solían pesar más de 300 libras (136 kilos), o sea que se piensa que los condenados llevaban el travesaño o patíbulum (entre 75 y 125 libras / 34 a 57 kilos).

• Condenado muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio y, reunida la tropa, hicieron mofa de él.

• Llegada la hora, le quitaron el manto púrpura con que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo.

• El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de sus enemigos.

Tercera Estación -JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

• Jesús agotado por la pérdida sangre en la flagelación, en ayunas y sin haber dormido, pudo dar algunos pasos y cayó bajo el peso de la cruz.

• Hubo risas y burlas de los soldados y expectación del público.

• Jesús logró levantarse para seguir su camino.

Cuarta Estación - JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

• En la subida al Calvario Jesús encuentra a su madre.

• Sus miradas se cruzan.

• Se comprenden.

• María sabe quién es su Hijo.

• Sabe de dónde viene.

• Sabe cuál es su misión.

• María sabe que es su madre; pero sabe también que ella es hija suya.

• Lo ve sufrir, por todos los hombres, de ayer, hoy y mañana. Y sufre también ella.

Quinta Estación - JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO

• Por todas las heridas que sufría Jesús, le era casi imposible seguir su camino.

• Así que los soldados, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.

Sexta Estación - LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

• Una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su Santa Faz.

Séptima Estación - JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

• Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad.

• Extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz.

• Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, reunió fuerzas, se levantó y siguió su camino.

Octava Estación - JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN

• Seguían a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraba por él.

• Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: “¡Hijas de Jerusalén!, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos” (Lucas 23,27-28).

Novena Estación - JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

• Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y fuerzas para levantarse.

Décima Estación – JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

• Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra; era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado.

• Jesús lo probo, como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo

• Los soldados despojaron a Jesús, sin cuidado ni delicadeza alguna, de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva.

Undécima Estación - JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

• Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies.

• Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra.

• En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: INRI: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos».

• También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.

Duodécima Estación - JESÚS MUERE EN LA CRUZ

• Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús

• Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el Crucificado.

• Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo: “Tengo sed”. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: “Está cumplido”. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu»

LAS SIETE PALABRAS

Es la denominación convencional de las siete últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión.

• "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen."

• "Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso."

• "Mujer, ahí tienes a tu hijo. [...] Ahí tienes a tu madre."

• "¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?"

• "Tengo sed."

• "Todo está cumplido."

• "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu."

Decimotercera Estación - JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN LOS BRAZOS DE SU MADRE

• Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, éstos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran.

• Los soldados sólo quebraron las piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza.

• Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies y lo descolgaron.

• Al pie de la cruz estaba la Madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su Hijo.

Decimocuarta Estación - JESÚS ES SEPULTADO

• José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado.

• Cerca de allí José tenía un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús.

• Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su Madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo.

• Después, hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro, y regresaron todos a Jerusalén.

SÁBADO DE GLORIA

• El sábado santo es un día de oración junto a la tumba esperando la resurrección.

• Es día de reflexión y silencio.

DOMINGO DE RESURRECIÓN

Decimoquinta Estación - JESÚS RESUCITA DE ENTRE LOS MUERTOS

• Pasado el sábado, María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro.

• Llegadas allí observaron que la piedra había sido removida.

• Entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor, pero vieron a un ángel que les dijo: «Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí».

• Poco después llegaron Pedro y Juan, que comprobaron lo que les habían dicho las mujeres.

• Pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado: la primera, sin duda, a su Madre; luego, a la Magdalena, a Simón Pedro, a los discípulos de Emaús, al grupo de los apóstoles reunidos, etc., y así durante cuarenta días.

• Nadie presenció el momento de la resurrección, pero fueron muchos los que, siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor, después lo vieron y trataron resucitado.

• En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que definitivamente la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al odio.

¿JESÚS MURIÓ EN VIERNES?

• La mayoría de nosotros, hemos asumido que Jesús murió en Viernes santo y resucitó de entre los muertos, al amanecer del Domingo de Pascua.

• Como Jesús dijo que resucitaría al tercer día, algunos cuentan parte del viernes como un día, sábado como el segundo día y parte del domingo, como el tercero.

• Pero cuando escudriñamos las Escrituras, hallamos que Cristo habló del período de tiempo entre su muerte y su resurrección, como tres días y tres noches.

¡Del viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, no hay tres días y tres noches! ¿Cuál es entonces la explicación correcta?

¡EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA PASCUA REVELADO!

• "Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad».

• Apóstol Pablo de Tarso

Miércoles de ceniza

¿Qué es?

• Es una celebración cristiana que marca el inicio de la Cuaresma, el tiempo de preparación para la Pascua, que en la tradición católica es el día que resucitó Jesús.

¿Por qué en miércoles?

• Porque son exactamente 40 días antes del domingo de resurrección, pero la fecha varía cada año porque depende del calendario lunar.

• Desde los orígenes nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta, para respetar el domingo y, a la vez, tener cuarenta días efectivos de ayuno durante la cuaresma, en el siglo VII, se agregaron cuatro días más a la cuaresma, son exactamente cuarenta los días que van del Miércoles de Ceniza al Sábado Santo.

¿Por qué cambia de fecha la celebración?

• LA SEMANA SANTA ES UNA FIESTA BASADA EN EL CALENDARIO LUNAR por eso nunca es en una fecha fija.

• La tradición judía establece que el pueblo salió de Egipto con luna llena.

En el concilio de Nicea del año 325, se estableció.

• Que la Pascua se celebrase en domingo.

• Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana. (De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones)

¿Por qué ceniza?

• Durante la misa se marca a los fieles con una cruz de ceniza en la frente mientras se pronuncia la frase "polvo eres y en polvo te convertirás".

• El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios.

¿De dónde proviene la ceniza?

• Lo que se utiliza para este ritual del Miércoles de Ceniza es lo que queda de quemar los ramos de olivo bendecidos el año anterior en el Domingo de Ramos.

• Originalmente la cruz negra se imponía solo a los penitentes como signo de marginación, pero se convirtió en un símbolo por el que todos los fieles se reconocen como pecadores.

La cuaresma

¿Qué es?

• Inicia con el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo.

• Dura 40 días

• La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia.:

• Los cuarenta días del diluvio.

• Los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto

• Los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña.

• Los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública.

• Los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.

• En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, y seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra.

• La Cuaresma miércoles de ceniza es una tradición que únicamente celebra el catolicismo. No es parte del calendario litúrgico ni de la iglesia reformada protestante o evangélica.

¿Desde cuándo?

• La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV.

La Cuaresma es un tiempo especial para tres propósitos:

Arrepentirte de tus pecados

• ¿Qué pecados he cometido?

• Es tiempo de arrepentirse y pedir perdón.

Hacer penitencia.

• Si de verdad te duele haber ofendido a Dios, puedes REPARAR tus faltas, puedes purificar tu alma haciendo cosas que te cuesten trabajo.

• No comer algo que querías

• Ayudar a otro en su trabajo.

• Ser amable con el que te cae gordo, etc.

Convertirte.

• Convertirte es cambiar.

• Dejar de una vez por todas lo malo y buscar ser mejor.

AYUNO Y ABSTINENCIA:

• Durante la Cuaresma, la Iglesia pide dos sacrificios especiales:

• AYUNAR: Hacer una sola comida fuerte al día, el miércoles de ceniza y el viernes santo.

• GUARDAR ABSTINENCIA: NO COMER CARNE TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA

Signos de la cuaresma:

• LA CENIZA: Reconocerse como pecador

• COLOR MORADO: Símbolo de penitencia, de conversión, de cambio, de renovación, que invita a entrar en un clima de oración, de ayuno y de penitencia.

• SUPRESIÓN DE FLORES: Este tiempo de austeridad se manifiesta en la supresión de las flores, se nota en los altares y en todo el templo.

• SUPRESIÓN DE CANTOS: También se suprimen los cantos festivos en las iglesias como parte de la austeridad del tiempo.

• De igual forma se sustituye el “Aleluya”, que significa “ Alabar al Señor”, por el “Honor y gloria a ti, Señor Jesús”

• ¿De qué murió Jesucristo?

• Síndrome de estrés agudo

• Hipertensión arterial de origen psicosomático

• Anemia aguda por pérdida sanguínea

• Insuficiencia cardíaca congestiva

• Insuficiencia respiratoria aguda

• Síndrome pleural con derrame

• Shock por hipotensión

• Infarto de miocardio

• Ruptura de ventrículo y muerte.

Los tres momentos clave y de mayor sufrimiento a los que Jesús fue sometido

• La flagelación

• A la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco elevado y con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre ésta los golpes no perdiesen fuerzas.

• Con los primero azotes, desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo.

• Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, desgarrando la carne, lo que producía una pérdida importante de líquidos (sangre y plasma).

• La corona de espinas

• Esta corona pudo irritar gravemente los nervios más importantes de la cabeza, causando un dolor cada vez más intenso y agudo con el paso de las horas.

• Si las heridas producidas por la flagelación eran contusas, las de la coronación eran punzantes.

• Además, el cuero cabelludo es territorio anatómico extremadamente vascularizado.

• Si tenemos en cuenta la morfología de la corona en casquete, las espinas se le clavarían por detrás de la nuca y por delante en la frente.

• No era una cabeza ensangrentada por una sola herida, son lesiones producidas por muchos pinchos pequeños y separados.

• Hubo lesión de los numerosos vasos (arterias, venas y capilares) del cuero cabelludo.

• La crucifixión

• La perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni la morfina sería de ayuda.

• El dolor era muy grande, primeramente lo recostaban con sus heridas abiertas en un suelo pedregoso y después en la madera con un enorme martillo les enterraban unos clavos de un gran tamaño en la muñeca de la mano, logrando paralizárselas. Después juntaban sus piernas y le insertaban un gran clavo en medio de sus tobillos.

• El tiempo necesario para alcanzar la muerte va de horas hasta días, dependiendo exactamente del método usado, el estado de salud de la persona crucificada y circunstancias ambientales, Jesús falleció en 3 horas. Los crucificados tenían dificultad para respirar, pero experimentaban un dolor e incomodidad que crecía rápidamente.

¿DÓNDE ESTÁN LAS RELIQUIAS DE LA PASIÓN?

Mesa de la Cena

• La mesa se conserva y venera en la misma basílica de San Juan de la Cruz.

Cáliz

• Es conservado en la Iglesia de Valencia: todos los años se coloca en el Monumento.

Monedas que recibió Judas

• Se conservan tres en la catedral de Génova, y una en la basílica de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma.

Columna de la flagelación

• La principal parte se conserva en Jerusalén en la capilla que los Padres Franciscanos tienen en el Santo Sepulcro; pero se veneran partes muy notables en las principales basílicas de Roma, en la basílica del Escorial en España y en la iglesia de San Marcos de Venecia.

Corona de Espinas

• Se venera en la Santa Capilla de Paris, pero sin espinas que han sido distribuidas por toda la cristiandad: en Roma son cerca de veinte las que reciben veneración pública: las iglesias que tienen más son las de San Marcos y Santa Praxénedes, las cuales conservan tres.

• En el Vaticano hay dos; en San Juan de Letrán una.

• En España son muchas las que reciben veneración en diversas iglesias: en el Escorial se veneran once; Barcelona tiene la dicha de venerar varias, y en el célebre santuario de Montserrat se custodian dos.

La santa Cruz

• Pocas reliquias se han propagado por toda la tierra como la perteneciente al árbol santo, pero de un modo especial se conservan aún partes en las basílicas de San Pedro y Santa Cruz de Jerusalén.

• En Roma; en la catedral de Anagni se venera también un pedazo muy notable.

I.N.R.I.

• La principal parte se halla en la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma; en san Juan de Letrán y en San Marcos de la misma ciudad santa se ven pedazos notables.