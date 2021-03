“El infinito en un junco”, declaración de amor a mis libros: Irene Vallejo

“Las palabras pueden unirnos en la distancia”, ciertas palabras de Irene Vallejo, autora de “El infinito en un junco”, La invención de los libros en el mundo antiguo, quien desde Zaragoza, España se dijo contenta de poder compartir en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco su libro, el que imaginó por un momento que sería el último.

En el proceso de la creación, la autora comparte que siempre dibuja un mapa de los libros antes de poner la primera palabra, en el caso de

“El infinito en un junco” afirma que lo hizo con la técnica de los guionistas cinematográficos con post-it en la pared con todos los temas, biografías y libros que iba a ir entrelazando para saber hacia dónde navegaba.

Para Irene la invención del libro ha permitido que el hombre se sumerja en historias y aventuras, para que las palabras, esas que eran solo aire, ideas y emociones, plasmadas en sus páginas no dejarán que las engulla el olvido, señala.

Y lo define como la crónica de una gran aventura que hace perdurar historias, versos, nacimientos y hallazgos; y en el cual el lector puede encontrar lo que podría descubrir en una película, el verse envuelto en personajes y acciones con los que se identifique como amante de la lectura.

Para la autora el libro es como una de las grandes gestas de la humanidad, que ha derrocado obstáculos y se comunica a través de los relatos.

“El infinito en un junco”, Premio Nacional de Ensayo 20202, es también la biografía de una lectora apasionada afirma Irene, quien intenta explorar el porqué de los libros y la lectura que apasiona. “Lo escribí en un momento personal difícil me planteaba que fuera el último y si era la despedida fuera un homenaje a todo lo que he recibido de la literatura desde la infancia, cuando mi madre me contaba cuentos antes de dormir. Sentía la necesidad de, si era preciso marcharme, hacerlo mediante esta declaración de amor a mis libros”.

Actualmente en compañía de su pequeño Irene Vallejo busca que la lectura sea un momento de relajación, de compartir el placer que es hallar mejores caminos para la empatía y la comprensión, pues reconoce que leer por obligación no permite esas ventajas que deja la lectura por amor.