IFT sería el órgano regulador de redes: Ricardo Monreal

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sería el órgano regulador de las plataformas digitales, así lo señaló el senador, Ricardo Monreal quien presentará una iniciativa que modificaría artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que regula el espacio público, pues afirma que Internet lo es.

Aseguró que las plataformas digitales "estos entes poderosos no pueden ser quienes discrecionalmente decidan sobre el contenido de las redes, de tu cuenta, si eliminan o no su contenido”, por lo que debe existir un organismo autónomo que decida si hay una violación desde las cuentas y esto correspondería al IFT.

Dijo que en México estamos llegando tarde a esta regulación que busca proteger no solo los datos de los usuarios por lo que reitero “se requiere un ente público que establezca los límites de las empresas, no de los usuarios, el órgano autónomo generaría protección al usuario para que no eliminen sus cuentas”, por lo que propone que el IFT sea este regulador.

Con esta iniciativa dijo, se crearían figuras de protección incluso vía amparo para particulares en el caso de que sientan afectado su derecho a informar.

Ante la desaparición de los organismos autónomos, señaló que “hay de órganos a órganos, de manera personal yo tengo mi opinión sobre estos. Siempre el debate sobre documentos, el Presidente no ha presentado la iniciativa para la desaparición de estos”.

Afirmó también que esta iniciativa no contraviene ni viola el T-MEC, en tema de telecomunicación y radiodifusión.

Hasta el momento dijo la iniciativa anunciada está redactada pero no ha sido presentada al pleno, antes de esto tendrá reuniones con Facebook y Twitter para presentárselas. Y antes de un dictamen aseguró “hablaremos con especialistas y usuarios para que expresen su parecer frente al propósito de protección al derecho a la información”, pues dijo es tiempo de presentar iniciativas ahora que son mayoría, pues antes no lo dejaban.

Finalmente compartió su texto publicado hoy en el diario "El País", Redes sociales en México: Regular el caos.