Religiones del mundo: El propósito de vida

Tony Karam, Presidente y fundador de la Casa Tibet en México. Organizador de las visitas de Su Santidad el XIV Dalai Lama a México. Lic. en Estudios Budistas por la Naropa University, Boulder Colorado.

Tiene una maestría en Pastoral Urbana por la Universidad Lumen Gentium. Presidente del Secretariado Social Mexicano.

Párroco en la Parroquia de San Rafael Tlalmanalco.

Tony Karam

• Una gran pregunta subyace en nuestras vidas, ya sea que nos la formulemos o no de manera consciente: ¿Cuál es el propósito de la existencia?

• Según el BUDISMO el sentido de la vida es alcanzar el Nirvana.

• Y el mejor medio para lograrlo es la meditación.

• El estado de nirvana es la liberación, pero no a la reencarnación. Es la liberación del sufrimiento, de los placeres y deseos desordenados, y también, la liberación de la personalidad individual de cada uno. Es el llegar a la nada.

• La enseñanza de Buda es que uno es su propio constructor; todo lo que nos sucede depende de uno mismo, no de alguien externo que nos castiga. Esto significa que el placer y el dolor proceden de las acciones virtuosas y no virtuosas, las cuales no provienen del exterior de la persona, sino de su interior.

• Todo hecho, todo acto, todo movimiento, tendrá como consecuencia siempre un resultado. Si el acto que origina es positivo, la consecuencia de tal acto será positiva también.

Moisés Chicurel

• En hebreo, vida se dice "Jaim" que literalmente significa "vidas" en plural.

• La vida comienza como el potencial de desarrollo que tiene cada ser humano al nacer y cuando hablamos de la vida en singular hablamos de un individuo "vivo" o Jay" en singular.

• La persona que, al desarrollarse logra ampliar su propia vida "singular" y expande su ser a quienes lo rodean va potenciando en ese camino su vida en "plural".

• Por lo tanto, quien realmente vive, no lo hace de forma egoísta o absorbente, quien realmente vive es quien expande su ser más allá de sí mismo, a su pareja, a sus hijos, alumnos y seres queridos.

• Quien realmente vive es quien comparte su ser y lo transmite a los demás.

• Quien vive de forma egoísta y absorbente, aún estando biológicamente vivo carece de "Jaim" pues no ha ampliado su ser.

• La vida biológica no es determinante para establecer que alguien está realmente vivo.

• Muere entonces sólo la persona que en vida NO TRASCIENDE SU PROPIO EGO.

• Es aquí cuando, como integrantes de Am Israel (pueblo de Israel), es necesario, más que nunca, volver a incorporar nuestros valores milenarios de solidaridad y entrega: Veahabtá lereajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo.

• Es momento de entregar lo mejor de nuestro ser para reconstruir e incluso mejorar el tejido social y comunitario que nos ha caracterizado siempre.

• Debemos elegir cuanto antes ser de aquellos que actúen e inspiren a otros a actuar para salir y sacar adelante todos los enormes retos que nos plantea el futuro próximo y, para eso, el valor más importante de todos será la unión.

• Así también hoy se levanta una nueva generación de hombres y mujeres, de todas las edades, que están dispuestos a cimentar con decisión las bases de una sociedad mejor que será posible cuando todos tomemos nuestro nuevo rol de ser más unidos y ser más agradecidos por cada pequeño detalle y por cada día que estemos en este plano de la existencia para entregar lo bueno que hay en nosotros.

Mauricio Sánchez Scott

• La definición de propósito es el objetivo que tiene una cosa o una acción. • Hay 3 cosas que nos separan de nuestro propósito: Ignorancia, miedo, ego.

• Encontrar el propósito en la vida es quizás la búsqueda humana más grande. Es un tema en cualquier etapa de la vida, en gran parte porque nuestros propósitos específicos pueden cambiar, o al menos llevarse a cabo de manera diferente, en diferentes etapas de la vida.

• Hay cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito: Conocer tu propósito da sentido a tu vida. Simplifica tu vida. Enfoca tu vida. Estimula tu vida. Y te prepara para la eternidad.

• Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. La mayoría de los diccionarios definen el verbo guiar como: mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, martilles un clavo o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante.

¿Qué es lo que guía tu vida?

• A muchos los guía la culpa, la ira y el resentimiento, el temor, el materialismo o las expectativas de los demás. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida.

• Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo.

• El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado.

Raúl Martínez

• Si lo piensas bien, la vida es maravillosa.

• A pesar de sus altibajos, del sufrimiento, de las dificultades, del desaliento, hay una esperanza para nosotros. Una alegría inmensa a la vuelta de la esquina. Una felicidad eterna. Un cielo prometido.

• La vida es curiosa. La malgastamos y de pronto comprendes que es un tesoro que has derrochado. Y quieres retomar inútilmente las joyas que dejaste en el camino.

• El hombre está en el mundo porque alguien lo amó: Dios. El hombre está en el mundo para amar y ser amado