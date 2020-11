¿Cómo saber si estás perdiendo el tiempo con la pareja equivocada?

Evan Marc Katz, considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas.

Una de las cosas más comunes que escucho de mis clientes es esta: “Entiendo que tengo que comprometer algunas cosas para estar en una relación, pero ¿cómo sé en QUÉ debería comprometerme?”

Si alguna vez te has hecho la misma pregunta, lo entiendo. Pero seguramente, siempre estuvo ahí eso que no te gustaba, su narcisismo, sus celos, su falta de tiempo para ti, pero preferiste sólo mirar otros detalles, las mariposas que te hacía sentir, se físico, su encanto, que se llevaba increíble con tu familia, con tus amigos, etc.

Por eso quiero decirte lo que REALMENTE importa en una pareja

¿Alguna vez has dejado a alguien porque te fue infiel, porque nunca tenía tiempo para ti, porque era demasiado celoso? Y seguro te quedaste con esa sensación de que invertiste tu tiempo para nada, y ojalá te hubieras dado cuenta antes que no era la persona correcta.

Pero seguro ahora estás mucho mejor sin esa pareja.

Pensemos en algo drástico. Si te quitaran TODO – tu cuerpo, tu trabajo, toda tu autodefinición, tu dinero, tus cosas, tu cara bonita:

¿Con qué te quedarías?

Te quedarías con tu mente.

Te quedarías con tu corazón.

Te quedarías con tu espíritu.

Te quedarías con tu amabilidad.

Te quedarías con tu generosidad.

Te quedarías con tu sentido del humor.

Quita tu apariencia, tu casa, tu carrera, tus bienes y te quedarás con todo lo que hay en el INTERIOR.

Quien no te prioriza ahora NUNCA te dará prioridad.

Si quieres saber en qué te has equivocado al elegir a una pareja. Tu respuesta está aquí, frente a ti.

Has estado invirtiendo en las cualidades menos importantes.

Las miradas van y vienen. Los trabajos van y vienen.

El dinero va y viene.

Lo que dura para siempre es CARÁCTER.

No hay escasez de personas impresionantes que te hacen sentir mariposas cada vez que piensas en ellas, pero NO valen la pena si no te ponen a TI en primer lugar.

Así que la próxima vez que salgas con alguien, no te dejes engañar por su encanto, su ingenio, su apariencia o su dinero …

Aprende a apreciar a la persona que hace lo que dice, que dice lo que quiere decir, que deja en claro que tú eres una prioridad.

Después de todo, quien no te prioriza ahora NUNCA te dará prioridad.

Déjalo ir y elige a quien que te ama por lo que hay DENTRO.

Porque lo que hay dentro nunca se va.