Los superalimentos no existen

Marián García, más conocida como Boticaria García, es doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría.

SUS LIBROS

El moco radioactivo

El paciente impaciente

El jamón de York no existe

eBook 123 preguntas sobre coronavirus

No hay alimentos que tengan propiedades únicas e irrepetibles.

¿Por qué triunfan los superalimentos?

Porque nos gusta creer en la magia antes que en la ciencia. Nos gusta pensar que tomando algún alimento concreto con superpoderes, y más si tiene un nombre cuqui, vamos a compensar todo lo que hacemos mal. Y esto no es así.

Los superalimentos triunfan por varios motivos, entre ellos el poder de sugestión que ejerce su nombre o su origen en nuestra mente: Nombre extranjero: Si yo te digo que he desayunado “porridge de bayas de açai” tú quieres también desayunar eso para subirlo a Instagram.

Nombre con sonoridad: Si hiciéramos un diccionario de superalimentos nos sorprenderíamos de la cantidad de ellos que empiezan por K o terminan en I. Por algún motivo en nuestra mente suena genial. Comienzan por K, kale, kamut, el kéfir, el kelp, el klamath, kombu o kombucha. Terminan en “I” bimi, el lichi, el reishi, las bayas de goji o el fruto de noni.

Origen exótico: Los superalimentos no son profetas en su tierra. La sal rosa del Himalaya tiene un 98 % de sal común, como la que viene de las salinas de Baja California. El color rosita se debe a las impurezas. Por cierto, si toda la sal fuera del Himalaya nos habríamos quedado sin montaña. Viene de las estribaciones del Himalaya, en Pakistán.

Reminiscencias ancestrales. Algunos nombres como el árbol de la vida, la fruta de dragón o el baobab sugieren poderes curativos mágicos.

KALE

¿Qué es?

El/La kale o “keil” suena muy fino, pero en realidad es un primo segundo de la col rizada. Lo que pasa es que decir que comes “keil” suena más sexy que decir que comes col, dónde va a parar. Es famoso desde 2011, cuando Gwyneth Paltrow cocinó chips de kale.

¿Cómo se come?

Se come crudo, hervido, salteado… pero la forma favorita en los restaurantes de postureo es servirlo al horno, así crujientito…

Nutricionalmente… ¿qué dice la ciencia?

Ventajas: El/la kale es rico en calcio, vitamina A, vitamina C, fibra, hierro… como cualquier verdura de hoja verde.

Inconvenientes: La gente se viene arriba diciendo que el kale es “carne vegetal” porque tiene más proteínas y más hierro que un filete. ¡Error! La ciencia nos demuestra que eso no es así. Por un lado, las proteínas de los vegetales de hoja verde no son proteínas completas como las de la carne, son de peor calidad porque no tienen todos los aminoácidos esenciales. Y por otro lado el hierro de los vegetales no se absorbe igual que el de la carne. El hierro de la carne es hierro hemo, esto quiere decir que lleva una especie de flotador que lo protege y hace que se absorba mejor. El hierro del kale (o el de cualquier vegetal), no tiene ese flotador, ese airbag, y se va chocando con todo y su porcentaje de absorción es menor. Se puede tomar vitamina C para mejorar su absorción, eso sí.

TÉ MATCHA

¿Qué es el té matcha?

¡Los polvitos mágicos! No son más que las hojas de té verde molido y también se conoce como harina de té verde. Viene de Japón, adonde lo llevó un monje budista procedente de China en el siglo XII.

¿Cómo se toma?

Principalmente en infusión, pero en Japón también se lo añaden a la repostería, una costumbre que hemos copiado en Europa y América.

Nutricionalmente… ¿qué dice la ciencia?

En infusión es una bomba de antioxidantes ¿el problema? Que se añade a batidos, helados, tortas, galletas, macarons o incluso a cócteles con alcohol. Y como lo de té matcha suena muy fino y las magdalenas acaban de color verde ¡ya son healthy! ¡El té matcha es una lavadora de conciencia! Una magdalena es una magdalena/muffin, lleve té matcha o no.

BAYAS DE AÇAI

¿Qué son las bayas de açai?

¡Más polvitos mágicos! Son bayas de una palmera propia de zonas húmedas.

¿Cómo se toma?

Se suele tomar también en forma de polvitos. Lo llaman la Viagra del Amazonas…

Nutricionalmente… ¿qué dice la ciencia?

No hay ninguna evidencia de sus propiedades vigorizantes. ¿Tiene antioxidantes? Sí, como las moras, los arándanos… sin necesidad de pagar un dineral y traerlos del más allá.

CHÍA

¿Qué es?

Son unas bolitas minúsculas de color negro que se cultivan principalmente en el centro y el sur de México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

¿Cómo se comen?

Las semillas de chía, si te las comes tal cual, según entran pueden salir de tu cuerpo y son un peeling divino para tu intestino. Lo ideal es mezclarlas con agua o algún alimento líquido, un yogur, por ejemplo. Absorben muy rápidamente una gran cantidad de líquido, y en menos de diez minutos multiplican entre 9-12 veces su volumen formando un gel “mucilaginoso”. Esto hace que sus nutrientes salgan y estén más disponibles.

Nutricionalmente… ¿qué dice la ciencia?

Ventajas: tienen un 34 % de fibra, ¡un tercio es fibra! La mayor parte de esta fibra es fibra soluble y es la que forma ese gel se infla en el estómago y genera saciedad. Las semillas de chía también son ricas ácido alfa-linolénico, ¿y eso qué es lo que es? Pues el precursor del omega 3. Esta es una gran noticia especialmente para aquellas personas que no comen pescado azul, como los vegetarianos. Y también son muy ricas en vitaminas y minerales: mucho calcio y vitaminas antioxidantes como la vitamina A y la C.

Inconvenientes: En España, ninguno, excepto que hay que traerlas desde lejos y algunos se piensan que son la panacea. Pero simplemente son unas semillas, parecidas a las de lino.

En México, dado que hay producción nacional, desaparece el problema del impacto ambiental.

QUINOA

¿Qué es la quinoa?

La quinoa es un pseudocereal. Esto quiere decir que está entre los cereales y las legumbres y tiene lo mejor de cada casa. A los cereales les falta un aminoácido, la lisina, y a las legumbres otro, la metionina. Pero la quinoa al ser una especie de híbrido tiene todos y su proteína es completa

¿Cómo se come?

Aunque parezca una obviedad, hay que decirla: La quinoa hay que cocerla. Una vez cocida suele comer en ensalada, como guarnición.

Nutricionalmente… ¿qué dice la ciencia?

Ventajas: A diferencia del kale, su proteína es completa, tiene todos los aminoácidos esenciales. Es muy versátil porque puede servir para sustituir a los cereales en casi cualquier plato… y algo que les va a encantar, ¡no provoca flatulencias como otras legumbres!

Inconvenientes: soy un poco pesada con esto pero tenemos que mirar por nuestro planeta y en España y en México no somos grandes productores de quinoa, hay que importarla de Perú o de Bolivia. Y el precio quinoa es superior al de las legumbres. No nos volemos, un plato de lentejas /frijoles con arroz es nutricionalmente similar a uno de quinoa y sale mucho más barato.

KIMCHI

¿Qué es el kimchi?

Es una comida típicamente coreana a la que la UNESCO le colgó la medallita de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2013. Son conservas de verduras y hortalizas (como col china, nabo o zanahoria) sazonadas con especias, mariscos y pescados. Para entendernos, sería algo similar al chucrut de toda la vida, pero un poquito más historiado y bastante más picante.

En Corea el kimchi es un elemento esencial en las comidas de todas las clases sociales y regiones del país. Hay que aclarar que la UNESCO no otorgó la citada distinción al kimchi por sus cualidades nutricionales sino por el kimjang, que es la costumbre de preparar y compartir estas conservas entre las familias de los pueblos.

¿Cómo se come?

Como aperitivo, guarnición o incluso plato principal. Se sirve frecuentemente acompañado de arroz.

Nutricionalmente… ¿qué dice la ciencia?

A favor está que en su fermentación intervienen bacterias probióticas que, como sabemos, pueden ser beneficiosas. Pero debemos considerar dos cuestiones. La primera es que el kimchi suele contener tiene una importante cantidad de sal: por encima del 1,25 % un alimento se considera alto en sal y el kimchi está en torno al 10 %. La segunda es que si compramos kimchi de bote (a la venta en algunos supermercados) lo normal es que esté pasteurizado. Y esto implica que no tendrá bichos vivientes. Ni buenos ni malos.

¿Por qué todo lo ‘sin’ nos parece más sano?

Hay modas. Hubo una época en que lo ‘sin’ y lo ‘light’ era lo más guay, luego los enriquecidos y ahora la moda es lo orgánico, lo bio o los alimentos funcionales. Hoy sabemos que a un yogur 0% de grasa, a veces le quito la grasa pero le pongo un 15% de azúcar. Porque si está malo no te lo comes.

El gluten es el nuevo anticristo, la lactosa también. El gluten es un problema para las personas con celiaquía o con sensibilidad al gluten no celíaca, que hay un porcentaje alto no diagnosticado. Pero la mayoría de las personas no tienen problemas con el gluten y si piensan que es mejor comer sin gluten hacen un flaco favor a quienes realmente tienen el problema porque lo frivolizan.

Y lo mismo con la lactosa: hay un 30% de intolerancia, pero el 70% podemos tomar lactosa. ¿Qué ganamos con un producto ‘sin’? La mayoría de la gente no gana nada, el fabricante, sí porque tiene un producto más caro.

PROYECTO SOLIDARIO MASCARILLAS BOTICARIA (tapabocas)

¿Qué son las Mascarillas Boticaria?

Son mascarillas higiénicas (de tela) reutilizables para uso personal.

Están fabricadas en Zamora (España).

Homologadas según la normativa española.

Soportan hasta 50 lavados según la normativa europea.

Llevan pinza nasal para mejor ajuste superior y gomas corredizas para mayor comodidad y ajuste lateral.

Hay modelos para adulto y para niño, diseñados por María Dolores Alfaro, que también ha creado una colección especial de Navidad. Los más exitosos:

Botiflower blue: la más deseada

Cielo de Zamora: sus estrellas en la noche son un homenaje a los que se fueron en silencio.

Belmonte: dedicada al pueblo de Belmonte (Cuenca) y a la España rural.

Guardián de Día y Guardián de Noche: homenaje al personal sanitario.

¿Dónde comprar? mascarillasymas.angeliglesias.es

¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto Mascarillas Boticaria?

El proyecto ha recaudado hasta el momento 130,000 euros que se han destinado al proyecto “Emergencia COVID-19”, de UNICEF España y a la Asociación Española contra el Cáncer, delegación de Belmonte (Cuenca), con destino al proyecto “Cáncer y coronavirus: emergencia social”.

También han sido beneficiarios la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de un proyecto de investigación básica contra el cáncer, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que ha comprado recintos refrigeradores para almacenar verduras, frutas o carnes de pollo y pavo, entre otros alimentos saludables, y la ONG Nuevo Futuro, que este invierno dotará con ropa de abrigo, calzado, material deportivo y un ordenador 21 casas de acogida en las que viven un total de 189 niños.