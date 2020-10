¿Qué significa la muerte para las religiones del mundo?

Tony Karam, Presidente y fundador de la Casa Tibet en México. Organizador de las visitas de Su Santidad el XIV Dalai Lama a México. Lic. en Estudios Budistas por la Naropa University, Boulder Colorado. // TW:@Casatibetmexico // tonykaram@casatibet.org.mx // Tel: 55147763Rabino

Rabino Moisés Chicurel, Rabino principal de la Comunidad Sefaradí de México

Pastor Mauricio Sánchez Scott, Presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. Erhan Cokcoskun, Maestro de Islam en la Universidad Pontificia.

¿Qué es la muerte?

• Budismo: Es una transición entre una forma de vida y experiencia y otra, entre un sueño y otro sueño. Según la visión budista, la vida es eterna. Se cree que atraviesa sucesivas encarnaciones, así que la muerte no se considera el fin. El principio fundamental del budismo es que la vida es eterna y cada ser vivo está sometido a un ciclo continuo de nacimiento y muerte.

• Judaísmo: La vida es como un sueño, y la muerte es el despertar de ese sueño a la realidad de su existencia. Ya que este mundo es como un pasillo previo a la entrada a la realidad última.• Cristianismo: Es la separación del alma y el cuerpo. El fin de la vida física, pero no de la existencia. “y el polvo se torne a la tierra, como era antes, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio.” ‭‭Eclesiastés‬ ‭12:7‬ ‭JBS‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬• Islam: La muerte es un cese de las tareas de la vida; es un descanso, un cambio de residencia, un cambio de existencia; es una invitación a una vida eterna, un comienzo, la introducción a una vida inmortal.

Sobre nuestra ALMA

• Budismo: Es la entidad espiritual que se expresa a través del cuerpo, el flujo de continuidad de conciencia. Una entidad no material que precede la conformación del cuerpo y subsiste la desorganización del mismo en la transición del morir.

o La conciencia no es intrínsecamente humana, lo es temporalmente al manifestarse al través del cuerpo humano en dependencia del karma, la suma de hábitos y tendencias que hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio en consecuencias de nuestras acciones de mente palabra y cuerpo, y las que determinan la naturaleza de la muerte y el renacimiento en una nueva forma de vida o de expresión.

o Una de estas puede ser la de un fantasma, en consecuencia de haber generado gran apego a lo largo de la vida. Sin embargo, este tipo de renacimiento no es tan común y no es favorable.

• Judaísmo: Además de su ser material, el hombre posee un alma que es única entre las creaciones de Dios. La Torá nos está enseñando que el alma humana vino directamente de la esencia más íntima de Dios.

• El alma está formada por tres partes, cuyos nombres hebreos son: néfesh, rúaj y neshamá.

Cristianismo:

• El alma la definimos como el lugar donde se concentran nuestros sentimientos y pensamientos. Nuestro espíritu. Nuestro verdadero YO.

o De acuerdo a la Biblia y en contra de las creencias populares no nos visitan ni penan. Ya que al morir quedan en estado de espera inconsciente para el juicio o van directamente al cielo.

• Islam: El alma es algo sobre lo que sabemos muy poco. Pero es como un motor del cuerpo. ¡Sin alma queda nada!

o El alma no muere, el cuerpo es el que desaparece. Sin el cuerpo, el alma queda libre. Después de la muerte no hay regreso al cuerpo pero claro que se pueden comunicar con la gente (en caso de ser buenas personas) los sueños es una manera de comunicación con ellos.

El alma después de la muerte

• Budismo: Eventualmente la mente se separa del cuerpo, en promedio tres días y medio después de la muerte clínica y así acontece el morir. Dependiendo del karma de la persona se puede experimentar renacimiento inmediatamente o a los 49 días después de la muerte clínica.

• Judaísmo: La muerte es una necesidad para demostrar que el cuerpo no es la esencia del ser, de acuerdo a los sabios del judaísmo, el ALMA pasa diversos procesos dependiendo la vida que tuvo en este mundo

o Algunas almas trascienden directamente al plano superior de la existencia, mientras que otras deben de pasar algunos otros procesos para trascender

o Algunos deben reencarnar, o algunos deben de pasar por procesos de Purificación para luego poder trascender

o Ultimadamente todas las almas meritorias, resucitarán en sus cuerpos en el mundo venidero donde cuerpo y alma podrán fusionarse sin divisiones como era pretendido desde un inicio por el creador del universo.

• Cristianismo: Depende en quien hayas depositado tu fe. La Biblia enseña que en el momento de morir, quienes hayan puesto su fe en la obra de Cristo, parten de inmediato a la presencia de Dios. El resto esperará la resurrección para ser juzgados por sus obras mientras estuvieron en la tierra.

• Islam: Los que están en la tumba tienen un modo diferente que nosotros. Hay una conexión de las personas que tenemos vida y los otros que ya no tienen una vida como nosotros.

o Para una buena persona, se abre la tumba, ve su lugar de cielo, lo disfruta y espera el día de juicio para llegar a su lugar. Para una mala persona es viceversa, la tumba lo aprieta, ve su lugar del infierno y tendrá unos castigos según sus acciones malas, se llaman castigos de tumba.

¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Existe el cielo y el infierno?

• Budismo: Existen varias dimensiones de existencia donde la mente puede renacer. No obstante, la meta no es ganar un renacimiento en una plataforma de bienestar relativo, sino liberarse del todo de la existencia condicionada por la ignorancia, la confusión, el apego y la aversión así como la compulsión. A ese estado libre de aflicciones mentales y emocionales, hábitos y tendencias inconscientes, y dotado de sabiduría y una conciencia omnisciente se le llama BUDEIDAD.

• Judaísmo: La descripción del mundo trascendental de acuerdo al judaísmo no necesariamente corresponde con las descripciones clásicas de cielo e infierno

o El alma obtiene el producto o el resultado directo de sus acciones en la trascendencia y en la medida que estas acciones Sean positivas el alma tendrá un gozo constante frente a la presencia divina

o En cambio si sus acciones fueron destructivas o negativas queda en un estado de vergüenza por sus propias acciones ante su propia consciencia sin olvido y ante la presencia divina del creador.

o Por lo tanto estas almas pasan por diversos procesos de Purificación ya sea reencarnado o con procesos de Purificación trascendentales

o Vale la pena señalar que la palabra gehinom de la cual se deriva todo el concepto del infierno, en realidad se refiere a un lugar en este mundo y no el mundo trascendental, lo que sucedía en este lugar era tan terrible que quedó como el paradigma del máximo sufrimiento y por eso en la literatura judía tomó la acepción del sufrimiento eterno de las almas negativas

o De esta confusión surgen las descripciones clásicas del infierno como un lugar de fuego y sufrimiento aunque es más una descripción metafórica que una descripción material de lo que sucede con el alma

• Cristianismo: Sí. La Biblia afirma la existencia de ambos. Es importante señalar que el infierno aún no está funcionando al morir, entrará en función una vez que llegue el día del juicio y que el cielo solo es una estación temporal ya que la vida eterna se llevará a cabo en la tierra tal y como en los tiempos de Adán y Eva.

• Islam: Sí, existen se llaman (Cennet: Jardin , Araf: Purgatorio, Cehennem: Infierno)

¿La forma en que morimos influye en lo que pasa con nosotros al morir?

• Budismo: No, lo que realmente influye es el estado mental y emocional con el que se transita al morir. Por eso para el budismo cuando nos enteramos de algún enfermo terminal, nos enfocamos y dedicamos a su preparación.

• Judaísmo: Pueden Influir pero influye más el tipo de vida que tuvo la persona al momento de su muerte

• Cristianismo: No. La Biblia hace énfasis que lo que influye en nuestra morada eterna no es cómo morimos, sino de hecho cómo vivimos. “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.” ‭‭Apocalipsis‬ ‭20:12‬ ‭RVR1960

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬• Islam: ¡Como viven así mueren, como mueren así van a resucitar¡ Muhammed (Paz y Bendiciones Sean Con El)

El PECADO

• Budismo: Para la tradición budista no existe el pecado, lo que existe son acciones negativas, motivadas por la confusión y la ignorancia, que nos conducen a dificultades y problemas.

• Judaísmo: hay varias categorías de pecado dependiendo del nivel de consciencia con el que se realiza una falta

• Cristianismo: Significa literalmente “errar al blanco”. Fallar en nuestro objetivo de alcanzar la plenitud y felicidad para la cual fuimos creados. Pecamos básicamente por ignorancia o desobediencia.

• Islam: Las acciones contrarias a la religión que Allah (Dios) y que también son contrariaros con la naturaleza del ser humano. Adán tuvo un error, también sus hijos. El mejor de ustedes es quien se arrepiente de sus errores (pecados). Muhammad (PBSCE)

El JUICIO

• Budismo: Para la tradición budista NO HAY un juicio final. Estamos sujetos al principio de la causalidad moral. Lo que esto significa simplemente que todo lo que hacemos pensamos y decimos genera consecuencias de los que somos responsables. Siempre cosechamos lo que plantamos aunque nunca lo hacemos el mismo día que plantamos.

• Judaísmo: La confrontación del alma ante la consecuencia de sus acciones.• Cristianismo: La Biblia habla de dos juicios que tendrán lugar.

o El juicio para salvación y el juicio por obras.

o El primero determinará tu destino en la eternidad.

o El segundo tu posición en el mismo.

• Islam: Día de Juicio. Sería el día en que encontraremos al Señor con todas las personas que vivieron en el mundo. Un día en que no hay mentira, solamente estas tú y tu Señor, estando con mil millones de personas pero estas solo con tus acciones.

LA REENCARNACIÓN

• Budismo: El renacimiento representa el medio través del cual la mente como una nueva plataforma de vida y de experiencia temporal, aprende y evoluciona. Todos los seres dotados de vida y conciencia experimentan renacimiento.o Existen dos tipos de renacimiento el habitual, inercial e inconsciente o el lucido y consciente.

• Judaísmo: Es una segunda (o tercera o cuarta) oportunidad de corregir aspectos que quedaron pendientes en una primera “vuelta”. No todo mundo reencarna y no es la situación ideal, es más un chance para no pasar a la resurrección final con temas pendientes

• Cristianismo: Los Cristianos no creen en la reencarnación.• Islam: Islam no reconoce la reencarnación

RITUALES DE MUERTE

• Budismo: En la tradición budista se llevan a cabo diferentes tipos de rituales vinculados al tránsito del morir.

o En el budismo tibetano los más comunes son la práctica de la transferencia de la conciencia, en donde un maestro calificado orienta a la persona que pasa por la muerte, en torno a los pasos que naturalmente le caracterizan, la separación de la conciencia del cuerpo, y la posibilidad de dirigir a la misma así un mejor renacimiento o un bufa verso o tierra pura.

o Se hacen también plegarias y ofrendas dedicadas a la persona que transita la muerte para que lo haga con tranquilidad y equilibrio. En ella se pide la intervención de auxilio de puras para que orienten a la persona durante este tránsito y finalmente se hacen ofrendas a nombre de la persona para que acumule mérito potenciales positivos que le ayuden durante esa difícil transición.

• Judaísmo: El cuerpo debe ser enterrado lo antes posible, incluso el mismo día de ser posible. Se asume que el alma encuentra consuelo una vez que ve a su cuerpo en proceso de retornar al suelo de donde vino.

o Por ningún motivo se permite la cremación pues se asume que genera enorme angustia para el alma este proceso. Antes del entierro, se acostumbra lavar perfectamente el cuerpo y se envuelve en una mortaja blanca, acompañado de su Talit (tipo chal) usado para el rezo. En los países que se permite, se busca enterrar el cuerpo directamente, sin caja, para acelerar la descomposición y lograr la paz completa del alma.

o Existe un grupo de personas voluntarias en cada comunidad encargadas del proceso (jevra kadisha) y se trata al cuerpo con un enorme respeto. Si no puede ser enterrado el mismo día, se acostumbra recitar salmos durante toda la noche previa al entierro

• Cristianismo: En el cristianismo, el énfasis está en la vida y no en la muerte de las personas. Por esta razón el cuerpo puede ser enterrado o cremado. Puede ser o no velado.

o La iglesia cristiana acostumbra un servicio con alabanza y agradecimiento por la vida de la persona, lecturas bíblicas y un mensaje pastoral.

o Está dirigido a llevar consuelo a los familiares y mostrarles amor y solidaridad. • Islam:

o A) Lavado de cuerpo: El muerto debe ser cubierto la cintura hasta sus rodillas. Los hombres lavan a muertos varones y las mujeres lavan a las mujeres. Se lava todo el cuerpo, como tomando ablución, después de lavado se seca con una toalla y se perfuma el cuerpo.

o B) Amortajar: Se viste el cuerpo con ropa blanca, desde la cabeza hasta los pies. Tiene que ser amarrado de pies a cabeza y se pone en el ataúd y se lleva para la oración.

o C) Oración para él o ella: Los amigos y familiares se reúnen en una mezquita para hacer la oración. Toda oración se realiza en pie.

o D) Enterrarlo: Después de la oración se lleva el cuerpo al cementerio y se pone en un lugar con sus más amadas personas. Se desamarra la mortaja, se deja en el cuerpo y así se entierra.

El DUELO

¿Cómo debemos vivir los que nos quedamos la muerte de un ser amado?

• Budismo: Siempre se extraña lo seres queridos una vez que se separan de nosotros. No obstante, hay maneras en que el duelo puede ser sano y otras en que se torna insano. La clave es la presencia del pego o desapego.

o La muerte es algo natural no una anomalía. Abrazar a la misma como una muestra de la impermanencia y el cambio constante de todas las cosas.

• Judaísmo: Los primeros Siete días son los más severos en cuanto al duelo como tal, sin embargo, después de la ceremonia de "Levantamiento" aún se debe guardar treinta días por los familiares cercanos y treinta y un días en el caso de un padre o una madre. (Esto se debe a que los hijos siempre le deben más honor a sus padres que a cualquier otra persona)

o En estos Treinta días los hombres se dejan crecer el cabello y la barba y las mujeres evitan maquillarse o arreglarse mucho (El maquillaje sencillo y normal para trabajar o salir de casa está permitido), todo esto ayuda a ir de fase en fase en el duelo y, al mismo tiempo que sana el dolor de la pérdida, ayuda a no olvidar en la práctica a un ser querido y prepara el terreno para la siguiente fase.

o Los doce meses luego del fallecimiento son de duelo solamente para los hijos del difunto, Al terminar los treinta días se hace una visita al panteón.

o No es bueno visitar demasiado el panteón más que en las fechas dispuestas para ello.

o Esto ayuda a que los deudos puedan superar su duelo y salir adelante después de la pérdida

• Cristianismo: Se lleva con La Paz y el consuelo que solo Dios puede ofrecer y con la esperanza del momento glorioso de encontrarnos de nuevo.

• Islam: Tres cosas van a la tumba con el muerto. Primero la familia, segundo sus bienes y tercero sus acciones. Los primeros dos regresan y las acciones quedan con el muerto. Muhammad (PBSCE)

¿Llegará el día en que nos reencontremos con los muertos?

• Budismo: Es posible reencontrarnos con nuestros seres queridos en nuevos nacimientos. No obstante, la tradición budista no cree en un reino fantasmal o espiritual en el que nos volvemos a encontrar con nuestros seres queridos necesariamente.

• Judaísmo: De acuerdo a los sabios cabalísticos lo primero que encuentra el alma al salir del cuerpo es la presencia divina e inmediatamente después sus ancestros vienen a recibirlo

• Cristianismo: Sí, es la esperanza de la resurrección de que nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos.

• Islam: La muerte es un receso, un cambio de tipo de la vida. Claro que nos vamos a un lugar que puede ser infierno o cielo dependiendo de nuestras acciones en la vida. Los que van al cielo sí van a reconocer a los otros que conocieron en este mundo. Sí pueden estar juntos. Pero no hay tiempo ni lugar exacto, pueden estar en miles de lugares a la vez.

¿Es necesario que los vivos hagamos algo por los muertos? Misas, velorios, rosarios, rezos, etc.

• Budismo: En realidad no es necesario por lo menos no para la persona que ha fallecido. En el peor de los escenarios después de 49 días después del morir la persona experimenta un nuevo renacimiento y en el mismo no podemos tener más injerencia influencia sobre de esta.

o No obstante recordar a nuestros muertos es de fundamental beneficio PARA NOSOTROS, para nunca perder la memoria de estos, las enseñanzas que nos dejaron, el cariño que nos compartieron y así, para que nunca abandonen nuestras vidas.

• Judaísmo: Durante los siete días se llevan a cabo tres rezos diarios, uno en la mañana y otros dos al atardecer y al caer la noche.

o En cada día un rabino o familiar dedica unas palabras en honor de la persona fallecida. o Al mes y al año se acude al panteón a hacer un rezo especial y al descubrir la lápida

o Durante 12 meses los familiares dicen el Kadish

o Al año se hace un rezo especial y luego de esto cada aniversario se vuelve a reunir la familia para decir kadish por una semana

o También en las fiestas mayores es costumbre recordar a todos los difuntos

• Cristianismo: No es necesario. La obra salvífica y el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo.

• Islam: Después de 7, 40 y 52 días de la muerte, hay unos rituales en pueblos islámicos, a lo mejor no coinciden religiosamente sino tradicionalmente.

o Realmente es bueno hacer oraciones por los muertos, hacer buenas acciones por ellos y mandarles los premios a ellos. Eso sí existe.

¿Con qué rituales recuerdan a los muertos? Como en México el 1º y 2º de noviembre.

• Budismo: Si bien en la tradición tibetana no hay festividades anuales relacionadas con los muertos es común que se hagan rituales en el seno familiar para beneficiarles por varios años o simplemente para recordarles.

o Sin embargo, la tradición de día de muertos es única y extraordinaria la cultura mexicana

• Judaísmo: La Torá prohíbe explícitamente hacer cualquier tipo de ofrenda a los muertos.

o Nuestra forma de recordarlos es a través de hacer buenas acciones en su memoria

o Y hacer distintos rezos

• Cristianismo: No es parte de la tradición cristiana. Recordamos a nuestros muertos día a día y algunos realizan un servicio en los aniversarios luctuosos.

• Islam: Los Cementerios están dentro de las ciudades. Para ir a tu casa o al trabajo pasas por dentro. No los vemos muy lejos de nosotros. Por ejemplo, Erhan iba cada 15 días a la tumba de su padre cuando estaba viviendo en Estambul.

o Tradicionalmente los muertos se visitan 2 veces al año un día antes de las fiestas religiosas (Ramadan , Sacrificio).

Paz sean con ustedes oh personas de las tumbas, ayer estuvieron como nosotros, mañana seremos como ustedes. Dicho de Profeta Muhammad (PBSCE). Cuando él entraba a un cementerio.