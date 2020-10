Hay riesgo de regresar a semáforo rojo en la CDMX: Oliva López

Desde hace varios días se rompió la tendencia a la baja de hospitalizaciones en la Ciudad De México, pero van 11 días en los que ha incrementado las hospitalizaciones en general, por lo que hay riesgo de volver al semáforo rojo, así lo señaló la secretaria de Salud, doctora Oliva López.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco detalló que se ha registrado un incremento en los casos de contagio debido a que se han relajado las medidas, la gente ha bajado la guardia en las medidas de sanidad, realizado actividades que no están autorizadas.

Por ello pidió la población mantener las medida para que entre todos podamos frenar la pandemia, pues señaló que los casos graves son los que pueden dañar al sector hospitalario.

En relación a las colonias más afectadas dijo que son 158 de acción prioritaria, 18 salieron la semana y entraron 18 nuevas. En Álvaro Obregón hay mayor número de hospitalizaciones.

Recordó que hay 20 módulos fijos establecidos para tomarse una muestra y a través de la aplicación ponerse en contacto en caso de síntomas.

Recomendamos el cubrebocas reusable para evitar la contaminación lavarlo al término de la jornada, no quitarlo al hablar, no manipularlo no usarlo como bufanda, debe tapar nariz y boca. Recordó también lentes y careta en espacios con mucha gente.

En cuanto a la vacuna contra la influenza se van a recibir 3 millones 300 mil dosis de las cuales ya se tiene la segunda dotación para las personas vulnerables principalmente. Se tiene en hospitales de sector salud y quioscos fijos.