El problema son tus hábitos

Mercedes D’Acosta, quiropráctica.

• Muchas veces pensamos que si tenemos algún dolor, lesión o problema en columna y articulaciones tendría que estar asociado a alguna caída o accidente…

• En muchos casos, todo este tipo de condiciones los fuimos desarrollando día a día, hasta que llega el movimiento, tensión o situación que es la gota que derrama el vaso y llegamos a una crisis o iniciamos con un dolor o problema aparentemente de generación espontánea.

• El cuerpo fue diseñado para podernos adaptar al medio en el que vivimos y a esto se le llama salud. Cuando el cuerpo no puede corregir algo, su proceso natural y sano es adaptarlo en forma de degeneración.

• Como hemos hablado en varias ocasiones, la degeneración no habla de la edad del pacientesino de la edad de la lesión y lo que el cuerpo ha hecho para compensarlo o adaptarlo.

• Es muy importante observar las posturas en las que hacemos muchas de las actividades diarias y ver qué músculos trabajamos. Así como vas al gimnnasioa trabajar ciertos músculos, imagina ir al gimnasio y trabajar 8 o 10 horas un músculo… ¿Estás de acuerdo que se notaría el músculo trabajado?

• Pues en los hábitos y movimientos comunes estás trabajando ciertos músculos y se va a notar.

• La misma posición que utilizas para ver tu celular, la usas para leer, usar la computadora, acostarte a ver la tele y a veces hasta para dormir… por poner algunos ejemplos. Muchos de los músculos de la parte anterior del cuerpo los estás trabajando y acortando… y los músculos de la parte posterior los estás alargando y debilitando. Observa qué tan fácil o difícil te es encorvarte.

• Sentarte en una posición chueca o inclinada hacia algún lado… tal vez te vas a traumar, pero párate frente al espejo y ve la diferencia de tamaño entre una lonja y otra y a qué altura queda la cresta iliaca… tu cuerpo está aprendiendo esa postura que tanto has trabajado y se está enchuecando tal cual se lo pides.

Cruzar las piernas… una forma en la que acostumbras descansar tu postura o la forma en que estás sentado, sé que es cómodo y es una maña muy arraigada en mucha gente. Observa cómo tienen que inclinarse los huesos de la o las piernas para que puedan engancharse una con otra. El problema es que la palanca se hace en 3 puntos especialmente que tal vez te suenen: cadera, rodilla y tobillo.

De completo reposo a iniciar una actividad. Llevas 2, 3 o más horas sentado o acostado en una posición similar, sin mayor movimiento… y de la nada resulta que tienes que subir 3 pisos de escaleras para una junta o unas escaleras para ir al baño, te habla tu hijo o va a empezar tu junta. O

Otro ejemplo es cuando llegas a tu casa y tienes que bajar el súper… Después de tener los músculos en reposo y una circulación sanguínea pasiva, empiezas a utilizar tus músculos como si estuvieran listos para hacer una actividad. Incluye un estiramiento explosivo espontáneo.

La forma de estirarte, la gran mayoría de los estiramientos son copia o tradición y como se siente rico, se vuelve un hábito, que generalmente nos lleva a un círculo vicioso. Los estiramientos deben ser a favor de la biomecánica del cuerpo era beneficiar y no perjudicar. cada estiramiento mueve articulaciones, ¿Estás seguro que esa es la posición que quieres enseñarle a tu cuerpo?

Tronarte las articulaciones… un tema que me pone de muy mal humor, ¿Qué estás moviendo y en qué sentido exactamente? ¿Por qué cada vez lo haces más seguido? ¿Sabes que estás debilitando articulaciones porque estás generando laxitud en los ligamentos y riesgos de lesión?

Los zapatos que usas, no solamente estoy hablando de los tacones, hay muchos zapatos con poca o mala forma que no es que estén prohibidos pero son los que debes utilizar días que vas a estar más en reposo. Piensa que la forma del zapato está reorganizando el rompecabezas que forman los huesitos o tarso y metatarsos del pie y si no tiene soporte y tacón adecuado, las curvaturas de la columna no tienen esa mínima flexión para amortiguar movimientos. Siempre ayudará entre mejor estabilidad muscular haya para que esto sea menor.

La bolsa, maleta, portafolio, mochila o lo que sea que cargues. Para nivelar el peso y la carga el cuerpo tiene que inclinarse para hacer un contrapeso, además de tensar los músculos del hombro y brazos para poder sostener el bulto. ¿Lo vale? Te juro que te está haciendo caso el cuerpo, vuelve a verte en el espejo y ve la altura de los hombros.

• Por supuesto que cada caso hay que revisarlo de forma independiente y saber el origen y forma de corregirlo de forma específica e individual, pero esta es una pequeña guía para tomar conciencia y cambiar por lo menos uno o dos malos hábitos que seguramente te están lastimando aunque aún no haya síntomas.

• Los Quiroprácticos nos encargamos de revisar y corregir los desajustes vertebrales que el cuerpo no ha podido, que pueden estar generando irritación local, contracturas musculares y lo más importante, irritación en el Sistema Nervioso.

• Es muy importante entender cómo funcionamos para sumar a nuestro favor y siempre buscar o mantener una muy buena calidad de vida.