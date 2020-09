Proyecto de la Corte no dice que no se juzgue a expresidentes: Tito Garza

El proyecto del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, no dice que no se investigue a los expresidentes, sino que la FGR -o alguna otra de las Fiscalías del país- tiene la obligación de hacerlo si tiene las pruebas en su contra. "Parecería que quieren decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el villano que necesitaba el presidente López Obrador", señaló Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Así las Cosas.

En entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el experto reiteró que la justicia no se puede poner a consulta, ya que sí esto se lleva a cabo de la manera en que quiere el presidente López Obrador, "es por eso que existen las instituciones, para que no caigamos en la barbarie, no se puede dejar que los ánimos populares...".

Detalló que el proyecto del ministro entronca en el supuesto caso de que la población rechace juzgar a los exmandatarios, se afectaría por completo a las víctimas que, si existen estos delitos, fueron afectadas por las acciones de los exmandatarios, "esto quedaría en la absoluta impunidad, es una aberración".

Agregó que si no gustan las razones jurídicas y se priman sobre las políticas esto va a seguir generando un ambiente de crispación "porque la relación que tiene la 4T con el derecho es una relación sinceramente bastante peligrosa para el futuro a corto y mediano plazo". "porque parece que se olvidan que la administración va a terminar y esto que está pasando se lo puede hacer la próxima administración", finalizó.