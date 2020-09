Protocolo para terminar una relación

Álvaro Gordoa, Consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez. TW: @AlvaroGordoa

• Cortar: podemos hacerlo de dos formas: por las malas, o por las no tan malas.

• Las ex parejas se convierten en reputación amorosa: “dime con quién andas y te diré quién eres”.

• Las imágenes se permean: atributos que le dan a tus parejas te las atribuyen a ti…lo mismo pasa con los ex´s.

Dos and dont´s

• Hazlo en persona: 80% de las relaciones terminan de manera electrónica, a menos que la otra persona esté lejos.

• Hazlo en privado: no den show, es clásico ver a la parejita cortando en el antro o la fiesta, lo que hace que a la tristeza se le sume el oso. Cuando hay personas viendo, como el orgullo es cañón, hace que las personas se hagan los cools y puedan herirse, o al contrario, arrastrarse.

• ¿En dónde cortar? Lugar neutro, en el coche o la casa de la otra persona.

• Evita los clichés: “estoy confundida(o)” o “es que no eres tú, soy yo”. Traten de ser sinceros y de no lastimar, una cosa es no querer andar y otra diferente hacerle daño.

• No se echen las cosas en cara: de nada sirve sacar los errores y defectos de la otra persona, por más ardidos que estén traten de mejor decir las cosas buenas que pasaron juntos (hablando en pasado).

• Habla en primera persona y evita los reclamos.

• No hables mal de tu ex: si algún día anduviste con alguien es porque había por ahí algo parecido al amor, no tiene caso tratar de manchar la reputación de alguien que algún día quisiste.

Redes Sociales (Facebook):

• Cambia el status pero que sea visible únicamente para ti (tu perfil) más no de modo público.

• Pueden acordar el día en que ambos cambiarán el estatus.

• Evita a la ex pareja en todos los contextos.

• ¿Eliminarl@ de mis amigos/contactos?: que el parámetro sean los términos en los que cortaron.

• ¿Quitar fotos?, ¿eliminarl@s?: Sí, tú decides si las guardas o las rompes. Eliminas cualquier rastro de la relación.

• También terminas con la familia y amigos.

• Cuidado con la depresión en redes sociales.