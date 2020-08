Do's and Don'ts de la primera cita

Evan Marc Katz, Considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas. Es autor de los libros: Why You´re Still Single, Believe in love, Why He Disappeared. Su trabajo se ha publicado en cientos de medios de comunicación, incluidos Today, The New York Times, Wall Street Journal, Time, USA Today y CNN. Desde 2015, el blog de Evan tiene más de 30 millones de lectores. 12,000 mujeres se han graduado de Love U, su video curso de seis meses que ayuda a las mujeres a entender a los hombres y encontrar el amor.

• ¿Has tenido muchas malas citas? ¿Has descubierto que las malas citas te agotan la vida y te chupan el alma? ¿Has considerado que la razón por la que tienes malas citas es en realidad tu culpa? Probablemente no.

• Entonces, si alguna vez has tenido un montón de citas en las que:o El tipo llega media hora tardeo Luego buscas la cuentao Trataste demasiado de tener sexoo Se quejaron de su ex durante dos horas

• Entiendo que tienes razones muy válidas para ser cauteloso con el tema de las citas.

• Entonces, lo que voy a proponer hoy es algo RADICAL. La única forma de obtener un resultado diferente es hacer algo diferente en lugar de quejarse. Tengo una visión maximalista de las citas.

• Una visión maximalista para nuestros propósitos es algo que resulta en el mejor de los casos. Los enfoques minimalistas generalmente temen el peor de los casos.

• Fingiré ser un chico. Mi mejor escenario es que voy a cenar y tomar algo un sábado por la noche a un gran lugar cerca de tu casa. No demasiado caro. Y hablamos durante tres horas hasta que el restaurante nos echa. Hay otro bar al que podríamos caminar a un par de metros que ya vi. Cerró ese lugar. Es la 1:00 de la mañana. Conduzco a casa, te acompaño a la puerta. Me invitas a entrar.

Eso es genial en la primera cita para mí. No digo que sea para ti. Para mí, esa es una gran primera cita.

• Entonces, ¿cómo hago para que eso suceda?

Ciertamente, no lo haré deslizando el dedo hacia la derecha y yendo a Starbucks para una ENTREVISTA de 20 minutos.

• Imagina a un chico que podría ser tu equivalente masculino. Está agotado de las primeras citas que parecen más una entrevista de trabajo y luego si no consigue el puesto, lo desechan.

• En su mente lógica, ¿de qué sirve tratar de planificar una cita agradable para una mujer cuando el 90 por ciento de las mujeres no resultan como él esperaba? Esto es un desincentivo para un hombre.

• Por eso tienes que diferenciarte. Es por eso que tienes que darle la vuelta al guión y escuchar. Esto es lo que veo todos los días. No me interesa culpar a las mujeres si han tenido malas experiencias con hombres u hombres que han tenido malas experiencias con mujeres.

• ¿La solución es continuar deslizando el dedo hacia la derecha y enviar mensajes de texto y reunirse con extraños para tomar un café?

No, es literalmente lo contrario. Así es como vamos a hacer esto.

• La idea de mucha gente de su primera cita ideal no comienza con media hora en una silla de plástico a las dos y media de la tarde en Starbucks. No es así.

• Es lo que estamos haciendo para evitar perder el tiempo, evitar lastimarnos, evitar hacer una inversión, evitar, evitar, evitar. Pero nuevamente, es un enfoque minimalista.

• Tienes que empujar a los hombres al cortejo para evitar enviar mensajes de texto, para evitar citas de café.

• ¿Por qué? ¿Y cómo funciona esto? Porque quieren complacerte. Tu eres el objetivo. Si quiere llegar a algún lado contigo, tiene que seguir tus reglas. Esa es la premisa central. Eres el CEO y los hombres son los pasantes.

Entonces, ¿cómo logras que el pasante siga tu proceso de solicitud para que tengas el tipo de cita que quieres? Tienes el poder para hacer que eso suceda.

Dont´s

• Metafóricamente, si vas a una cita con los brazos cruzados como, 'Muéstrame lo que tienes', la otra persona se pondrá a la defensiva.

• Es muy, muy común, pero no trates de averiguar si será tu marido en tu primera cita

• No estás ahí para hacerle preguntas directas para tratar de averiguar si quiere tener hijos, cómo vota, si es financieramente estable o si está buscando una relación seria o no.

• Esperar que él dirija toda la cita

• Dos

• Haz que se sienta bien y cómodo contigo: Hay formas sencillas de hacer que alguien se sienta apreciado y bien consigo mismo. Míralos a los ojos, tócalos en la mano, hazles preguntas.

• La mayoría de las personas en una primera cita quieren cosas simples: gustar, apreciar y sentirse bien.

• Lo mejor que puedes hacer en una primera cita es no pasar medio segundo preocupándote si vas a tener una segunda cita. Dalo por hecho. Asumir todas estas cosas te ayudará a relajarte, te dará confianza y te permitirá ser tú mismo.

• Después de la cita, hazte tres preguntas: "¿Te divertiste lo suficiente, te sentiste lo suficientemente cómodo y te atrajo lo suficiente como para tener una segunda cita?