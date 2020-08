La verdad sobre la protección ejecutiva

Ivan Ivanovich, Director General AGS Group, dedicada a prestar servicios de Protección Ejecutiva y Residencial de alto nivel. Especialista en temas de seguridad. Miembro del Consejo Consultivo de la Internacional “Think Tank” organización East West Bridge.

• La pandemia del covid-19 incrementó los delitos cibernéticos, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera en México.

• Aumentó el robo de identidad

• Ha habido un incremento de casos de pornografia infantil

• Un incremento grande en fraudes financieros de pequeños y de mediana escala

• Un aumento del 7% de homicidios dolosos (Seguridad Pública Nacional)

• Aumenta 7% robo a unidades transporte de carga (Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular)

• Aumentó el robo de autos sin violencia en la CDMX (Secretaría de Seguridad Ciudadana)De qué va

• De quitar las falsas ideas de la protección ejecutiva, esa clásica parafernalia de patrullas, armas, trajes y lentes oscuros que nos vendió Hollywood.

• Esa idea no sirve frente a los cambios sociales y tecnológicos de la sociedad contemporánea.

• En este libro Iván explica, cuál es el nuevo método de protección.

Sobre la protección ejecutiva

• Hay una falsa concepción del servicio como una unidad de combate.

• No se trata de la imagen de vehículos blindados, armas de fuego y persecuciones de infarto, una imagen muy promovida por el cine.

• Hoy, la era pos-Covid-19 trae un montón de nuevos enemigos invisibles.

• Una de las múltiples tareas de un escolta es defender a su cliente de CUALQUIER AGRESOR, aunque sea microscópico.

• Hasta la llegada de una vacuna eficiente, el desenvolvimiento en los ámbitos sociales, familiares y laborales se verá modificado, disminuyendo algunos riesgos, pero generando otros.

El nuevo enfoque

• Se adapta a los nuevos tiempos, en donde Internet y las redes sociales rigen la comunicaciónTres pilares fundamentales

• Usar métodos no convencionales contra un enemigo no convencional: Los secuestradores, terroristas, asesinos y toda clase de delincuentes actúan de manera no convencional. A lo largo de la historia las estrategias convencionales casi nunca dieron resultados contra los enemigos que actúan sigilosamente desde las sombras.

• Desactivar el ataque mucho antes de que ocurra sin exponer al protegido ni a los escoltas al riesgo que implica un enfrentamiento: La protección ejecutiva moderna traslada el peso operativo adelante para actuar sobre las fases de preparación de un ataque y no cuando el ataque está en curso.

• Un estrecho y coordinado trabajo entre el escolta, el administrador de seguridad y el protegido mismo, la falta de esta coordinación está estropeando y a veces imposibilitado el éxito en el trabajo operativo, creando confusiones y a veces incidentes con desenlaces fatales.

Los objetivos de la protección ejecutiva

• Evitar daños intencionales

• Evitar daños no intencionales

• Proteger la imagen y privacidad

• Evitar situaciones incómodas

• Proteger información sensible

• Operar sin provocar problemas legales

¿Qué es una amenaza?

• Es todo acto o condición que nos pone en peligro

• El riesgo es el grado de probabilidad de una amenaza se cumpla

• Por eso, la protección ejecutiva estudia las amenazas para determinar los niveles de riesgo en los que estamos y así se tomen las medidas necesarias para recudir nuestra vulnerabilidad.

• Por ejemplo: Si en la ciudad hay un alto índice de robo de vehículos con violencia, la amenaza sería que al detenernos frente a una luz roja, un delincuente armando intente despojarnos de nuestras pertenecías o vehículos.

¿A qué amenazas estamos expuestos?

• La autoamenaza

• Secuestradores

• Crimen organizado

• Terroristas

• Empleados o ex empleados violentos

• Tiradores activos

• Acosadores

• Espías industriales

• Extorsionadores

• Asesinos

• Asaltantes

• Cibercriminales

• Enemigos personales

• Fenómenos naturales

• Accidentes

• La salud

• Acciones contra nuestra imagen

¿Por qué no podemos defendernos nosotros mismos?

• Cuando se genera un súper estrés en una situación de peligro, se descarga en el organismo una serie de hormonas, la adrenalina es la más importante porque afecta nuestras capacidades, por ejemplo, podemos tener:

Visión nublada

Oclusión auditiva

Entumecimiento de las extremidades

Torpeza en dedos, brazos y piernas

Percepción en cámara lenta

Perdida de la perspectiva de profundidad

Pérdida de la percepción del color

Percepción espacial afectada

Pérdida de visión periférica detallada

Negación de los hechos que están pasando

Confusión

¿Qué implica la protección ejecutiva moderna?

• Un analista o departamento de inteligencia

• Un equipo de contravigilancia

• Guardias residenciales

• Agentes sombra

• Agentes de protección de cerca