Predominan contras en torno a la reunión AMLO-Trump: Antonio Ortiz

El doctor Antonio Ortiz Mena, senior vicepresidente de Albright Stonebridge Group, afirmó que en torno a la reunión entre el presidente López Obrador y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump predominan los contras.

El analista dijo que prevalece a preocupación del legado político sino se rompen los puentes de la relación con la Casa Blanca, pues estos corren riesgo por lo que será trabajo de la embajadora Martha Bárcenas seguir estrechando puentes con los demócratas; gane o no gane Biden las elecciones.

México necesita buenas relaciones con los legisladores y recordó que marzo de 2012 cuando Joe Biden visitó México, se reunió con Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, en esta caso la coyuntura es distinta y se está poniendo en riesgo esa relación.

Aseguró que ésta no equivale a una visita de Estado, pues tiene otra connotación y recordó que el ex presidente Calderón fue el último que hizo una visita de Estado haciendo una presentación ante cámaras, no una visita a un presidente que está en campaña.

Ortiz Mena señaló que en el tema del comercio hay un lenguaje enfocado a América del Norte por lo que hay que ver cómo se comporta Estados unidos y sino amenaza nuevamente a los productores de tomate.

En esta reunión, señaló Ortiz Mena, las formas no sorprenden luego de los recientes tuits emitidos por el mandatario estadounidense en donde señala que tendrá listo el instrumento para que los dreamers regresen a su país y hacer que los estudiantes extranjeros que tomen clases en línea regresen a sus países de origen; ambos casos afectan directamente a una gran mayoría de mexicanos.

Finalmente, respecto al tráfico de armas de alto calibre dijo que sería ideal que hubiera acuerdos de corresponsabilidad; sin embargo recordó que Estados Unidos tiene el apoyo de la NRA (por sus siglas en inglés), por lo que es algo que difícilmente podrá concretarse.