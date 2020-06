10 claves para superar las crisis por desempleo y reducción de sueldo

Helios Herrera, director general de HH Consultores: desarrollo humano para la Productividad.

Para muchos este 2020 nos está sacudiendo, el año que empezó con la amenaza de tercera guerra mundial, incendios en Australia, el rebrote de sarampión, pero sin duda el evento que más nos ha afectado a nivel global es la pandemia por Covid-19.

Desde inicios de los contagios en nuestro país muchas empresas comenzaron a plantear la posibilidad de que sus empleados trabajaran desde casa, pero luego con el aumento de contagio algunas empresas tuvieron que parar de vender y por ello muchas personas se quedaron sin empleo o en el mejor de los casos les pagaban solo una parte de su salario.

Y si son de las personas que perdieron su empleo o vieron recortados sus ingresos, les vamos a decir cómo pueden ir recuperado su economía:

No te aferres: Podrá sonar muy duro, pero “Lo que ya fue ¡ya fue!”, no te estanques ni te quedes parado en el mismo lugar, deja ir lo que ya no es tuyo y date cuenta que tu realidad cambió. A veces los mejores éxitos de la vida están disfrazados de tragedia.

Auto Empléate: Busca sacar provecho o beneficio a tus habilidades o conocimientos, puedes comenzar desde preparar y ofrecer alimentos, hasta ofrecerte a vender los servicios de un amigo o familiar a cambio de una comisión, quizá puedas iniciar en las filas de los negocios de diferentes giros como las ventas directas o los multiniveles.

No reaccionar: Controla tus emociones y evita actuar sin antes tener la información necesaria. Actuar precipitadamente no es la mejor opción, procura que cada acción que tengas este bien pensada en un justo equilibrio, tampoco se trata de NUNCA DECIDIR, no dejes que la emoción del momento te gane, trata primero entender tu situación real, pon las cartas sobre la mesa y empieza a actuar.

Decidir en conciencia: Una vez evaluada tu situación decide tu siguiente paso, pero decídelo con plena conciencia, pensando en aquellos resultados positivos que deseas lograr, en otras palabras, decide desde el amor, y no desde el miedo.

Aprender de la situación: Toda crisis es un momento para aprender, detecta lo que esta crisis te ensañado a ti en particular.

Buscar paradigmas nuevos: Es momento de cambiar tus pensamientos y creencias, antes de la pandemia ¡creíamos que no sobreviviríamos ni una semana encerrados! Relaciónate de manera diferente con tus seres queridos, genera nuevos recursos financieros en tu vida, ya nos dimos cuenta que no podemos tener “todos los huevos en la misma canasta”, si antes no hacías ejercicio, hazlo, si antes no meditabas, comienza a hacerlo, si no convivías con tus hijos, dedica un tiempo específico en la semana exclusivo para platicar con ellos (o con tu pareja, seres queridos, etc.).

Confiar en la sabiduría de tu “SER”. Confía en ti, confía que solución está DENTRO, y que esta experiencia también la construimos con base en lo que nuestro ser necesita aprender de esta vida. Piensa que la vida es como una gran universidad en donde puedes inscribirte a cada materia a partir de lo que deseas (o necesitas) aprender. Tú sabes lo quieres y tú te pondrás en el camino correcto. No tengas miedo de fracasar, creer que lo puedes hacer el primer paso para lograrlo.

NO te resistas: “Flojitos y cooperando” decían las mamás y abuelitas. No trates de nadar contra corriente, solo te cansarás, mejor usa la corriente para impulsarte y llegar más lejos o de forma más rápida. Recuerda que “a lo que te resistes, persiste”.

Evita las conductas del miedo: ¿Les ha pasado que en esta cuarentena se pelearon mucho con sus seres queridos, o bien, se ensimismaron a ver series de TV o bien se pusieron a la defensiva? Recuerda que cuando sentimos miedo, nuestro instinto nos va a decir: “Ataca, huye o evade”. Evita atacar a las personas que te rodean, no huyas de tu realidad ni te quedes quieto. Actuar desde el miedo no te traerá nada de lo que deseas, solo te meterá en más conflictos.

Hazte aliado de las conductas del amor: No tienes que adaptarte, más bien INNOVAR. Haz del crecimiento y del aprendizaje tus compañeros fieles en estas épocas, dedica un momento de cada día a desarrollar una habilidad, a aprender algo nuevo; usa tu creatividad para comenzar un nuevo camino. Al dejar de actuar desde el miedo y empezar a hacerlo desde el amor, te mantendrás sereno y en PAZ para poder tener claridad mental y tomar mejores decisiones.

¡Vamos a estar bien! Porque así lo queremos y lo creemos.

El día de hoy mi invitación es a observar tus pensamientos y creencias.

Cada uno de nosotros somos responsables en gran medida de cómo pensamos.

Por ello, hay que pensar cómo se piensa: observar qué impacto está teniendo los pensamientos que tengo en mi vida.

Es necesario fijarse en lo que sí se tiene, no en lo que no. Hay que educar a nuestro cerebro para que se focalice en aquello que es positivo en nuestra vida.