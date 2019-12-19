MARTESFUNK: Otis Mcdonald

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

México

El pasado 6 de diciembre fue lanzado el álbum People Music de Otis McDonald, que llega hasta “Hora 25” por recomendación de Juan Manuel Oria.

Paty maind and sould es la primer melodía que extrae del álbum.

Mcdonald comenzó haciendo música de librería, en particular para Youtube; entre sus composiciones se encuentran tracks de diversos géneros.

Joe Bagale (su verdadero nombre) ha lanzado de 2018 a la fecha un total de 8 discos.