  • 03 FEB 2026, Actualizado 16:55

CON PRIMITIVO OLVERA

#MARTESFUNK: Otis Mcdonald

El pasado 6 de diciembre fue lanzado el álbum People Music de Otis McDonald, que llega hasta “Hora 25” por recomendación de Juan Manuel Oria.

Paty maind and sould es la primer melodía que extrae del álbum.

Mcdonald comenzó haciendo música de librería, en particular para Youtube; entre sus composiciones se encuentran tracks de diversos géneros.

Joe Bagale (su verdadero nombre) ha lanzado de 2018 a la fecha un total de 8 discos.

