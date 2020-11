Con evasión de AMLO hacia Biden nos damos un balazo en el pie: experto

Ante la evasión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de felicitar a Joe Biden por su triunfo en las votaciones de Estados Unidos, México está perdiendo una ventana de oportunidad con la próxima administración.

Para Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios para Estados Unidos - México de la Universidad de California en San Diego, “nos estamos dando un balazo en el pie, porque cuando todos los gobiernos aliados del mundo ya felicitaron a Biden, ¿dónde está México?”

En una conferencia en Tabasco, AMLO declaró “vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes”.

Los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin; Brasil, Jair Bolsonaro; y México, López Obrador; no han felicitado a Joe Biden por su victoria en las votaciones / Getty Images

Fernández de Castro cuestionó esta posición del jefe del Ejecutivo Federal. “Lo que hemos escuchado por parte de la presidencia no hace sentido en Estados Unidos; no queda la mayor duda de que ganó Biden, si bien va haber reconteo esto no le es suficiente a Trump para revertir la elección”, aseveró.

[Contexto] AMLO: "No queremos ser imprudentes; queremos ser respetuosos"

El experto cuestionó el “prurito legal” del presidente mexicano y señala que el mandatario no está entendiendo cuál es la situación en Estados Unidos y lo costoso que será su actual posición ante Biden.

Las relaciones personales en la diplomacia importan

Si bien el próximo presidente de Estados Unidos no emprenderá un golpeteo hacia México, el analista explica que la burocracia estadounidense estará molesta y sobre todo el Partido Demócrata; recordó que la visita de López Obrador a la Casa Blanca, en julio de 2020, no fue vista con buenos ojos entre los demócratas.

Fernández de Castro recordó que Felipe Calderón llamó a Barack Obama en su victoria, fue de los primeros 5 países.

De acuerdo con el experto en esa comunicación se consiguieron 2 cosas muy importantes: empezó una relación personal que inmediatamente se tradujo en que Felipe Calderón fuera el único presidente que visitó a Obama en Washington y de ahí se ligó también que México fue la primera nación de Latinoamérica a la que viajó el primer presidente afroamericano de EU.

El silencio de AMLO causaraía resentimientos en la burocracia de Estados Unidos y sobre todo en el Partido Demócrata / Getty Images

“Hay que estar en el lado bueno de la historia, por más que piense el presidente López Obrador que llevaba una buena relación con Trump, no es así; en el tema migratorio, por ejemplo, nunca ha habido tantas vejaciones y tantas groserías, ni tanto sufrimiento en la comunidad migrante, como con Trump”, declaró el director del Centro de Estudios para Estados Unidos - México.

Para el analista Biden representa la parte correcta de Estados Unidos, el liderazgo correcto, mientras que Trump era el antiamericanismo, y el antiamericanismo. “López Obrador había sido muy cuidadoso, pero muy cuidadoso en torear a Trump”, sentenció.

¿Represalias de Trump?

“Después de todas las chacaladas que nos ha hecho, a los migrantes sobre todo; después del programa Quédate en México, ¿qué más nos puede hacer?”, dijo Fernandéz de Castro.

[Puede interesarte] ¿Con Biden en la Casa Blanca qué le espera a México?

Pero México no sólo pierde la posibilidad de forjar una relación cercana y de cooperación estratégica con Biden, con quien habría un horizonte más favorable. Algo más puede estar en juego: “con Biden el sueño supuestamente de AMLO de llevar desarrollo a Centroamérica puede ser una realidad; eso es lo que estamos perdiendo”, aseguró Fernández de Castro.