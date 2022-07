Continua vacunación bajo citas únicamente

Continúa la vacunación contra el covid-19 en el Auditorio Benito Juárez, donde este lunes, decenas de personas acudieron en busca de poder completar sus esquemas.

Los asistentes destacaron la agilidad del proceso ya que prácticamente no había filas, aunque hubo también algunas personas que se molestaron ya que no pudieron ser vacunadas, ya sea porque no contaban con cita o documentación completa o porque se estaba aplicando la vacuna de Cansino y previamente habían recibido otro biológico, así lo compartieron:

"Hasta ahorita todos venimos sin cita, y todo el ´proceso fue rápido, es la segunda dosis, ahorita me aplicaron Astra Zeneca, estuvo rápido hay poca gente, vine para protegerme..."

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) actualmente solo están habilitados únicamente dos módulos, el Auditorio Benito Juárez y el CODE Paradero. Señalan que únicamente se vacunará a quienes acudan con cita, las cuales ya fueron asignadas en su totalidad para esta semana.