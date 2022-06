Estudiantes exigen justicia a dos años de detenciones ilegales

A dos años del levantón de estudiantes por elementos de la Fiscalía en los alrededores de la calle 14 cuando iban a la manifestación para exigir justicia por el caso de Giovanni López, aún exigen justicia y el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, señala que en Jalisco el intento de desaparición de un joven cuesta 28 mil pesos ya que fue lo que pagaron los únicos cuatro elementos procesados como compensación, de los más de 100 que participaron:

"Un evento conmemorativo al 2do aniversario del halconazo tapatío, hay que recordar que fueron más de 100 elementos de la Fiscalía quienes privaron de la libertad e intentaron desaparecer a más de 50 jovenes en el estado en hechos sin precedentes, donde el gobernador aceptó bueno (...) diciendoles que era porque su fiscalía estaba infiltrada después el gobernador prometió que este acto no quedaría impune que no se iba a escribir una historia más de impunidad y desafortunadamente no lo que sucedió es que más de 100 elementos que participaron directa o indirectamente solo 4 fueron procesados por abuso de autoridad".

En Plaza de Armas señalaron que no bajarán la guardia hasta que no se haga justicia y se sancione a todos los que participaron.