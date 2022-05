Megamarcha se realizó sin contratiempos y con saldo blanco

Con saldo blanco terminó la megamarcha convocada por la Universidad de Guadalajara que de acuerdo con cifras oficiales tuvo una asistencia de 46 mil personas según Proteccipón Civil Jalisco, pero de acuerdo a la Universidad la convocatoria fue de 103 mil personas. La megamarcha tuvo 5 puntos distintos de partida a las 11 de la mañana: de Rectoría, Plaza Juárez, Olímpica y dos puntos en el CUCEI, todos los contingentes salieron sin contratiempos y comenzaron a llegar 20 minutos antes de las 12 del día a Plaza Liberación.

LA LUCHA DE LA UNIVERSIDAD CAMBIA Y YA NO ES SÓLO POR LOS 140 MILLONES DE PESOS ASEGURÓ EL RECTOR RICARDO VILLANUEVA

Ante los 103 mil universitarios que mencionó el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva se concentraron en la manifestación, expresó no haberse sentido sólo en ningún momento y aseguró que la lucha de la institución tendría un cambio radical al señalar que ya no era solo por los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales, sino por la dignidad:

"Esta lucha ya no es por los 140 millones de pesos queridos universitarios esta lucha a partir de hoy es por la dignidad, legalidad y respeto del pueblo de Jalisco, muchas gracias me siento orgulloso y nunca me he sentido solo".

Dijo que se logró la meta a pesar de los intentos del Gobierno del Estado de intimidar a los participantes y con operativos en contra del transporte que utilizaron para que no llegaran a la cita, pero al final sí se pudo.

Estudiantes y docentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, así como de los Hospitales Civiles, participaron en la mega manifestación para exigir a las autoridades el respeto a la autonomía y el presupuesto de la Casa de Estudios.

El contingente encabezado por el Rector del CUCS, Francisco Muñoz Valle partió minutos antes de las 11 de la mañana de la Fuente Olímpica sobre la Calzada Independencia al cruce con la calle Hospital, y llegó minutos después a la Plaza de la Liberación, que fue establecido como el punto de concentración de la marcha.

"Venimos con la Universidad de Guadalajara precisamente luchando por la autonomía de la Universidad, solicitando que tengamos más centros universitarios, más aulas para el futuro de nuestros hijos vamos a seguir luchando y vamos a seguir exigiendo al Gobierno de Jalisco que dé el apoyo que requiere la Universidad" señaló Muñoz Valle.

Por su parte, los estudiantes, quienes aseguraron que acudieron por su propia voluntad, dijeron que salieron a marchar para defender a la Institución de los embates del Gobierno del Estado.

"Exigir un presupuesto justo para la Universidad, las actividades que realizamos en la institución que venimos a defender sol de investigación, evidentemente necesitamos apoyo del Gobernador" refirió Edgar Licona, estudiante del CUCS"

"Queremos seguir estudiando, no es justo que para su beneficio haya decidido quedarse con el dinero... Que devuelvan el presupuesto que lo necesitamos para seguir estudiando, para las instalaciones", opinó Italia, estudiante de la Preparatoria 3.

Dentro del contingente también participaron alumnos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) así como las preparatorias 2, 3, 11, 14 y 18.

Además hicieron un llamado al Legislativo a que respeten la división de poderes, esto luego del desplegado emitido el pasado martes donde cerraron filas con el Gobierno Estatal. Plantados frente al recinto, aseguraron que tanto el Congreso como el Poder Judicial le dieron la espalda a la Institución:

"Los poderes nos dieron la espalda como universitarias y como universitarios, porque nosotros somos los que formamos la sociedad...nos han rechazado y se han negado a darnos un presupuesto justo y a respetar el presupuesto que se nos había dado" dijo Giselle Gómez, presidente de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

"Para exigirle al Gobierno del Estado que se cumpla la división de poderes y se dé un presupuesto justo a la Universidad de Guadalajara...Entramos en la falso discurso donde nos ponen a elegir entre un museo y un hospital", señaló Ramsés Capilla Arana, presidente de la carrera de Derecho del CUCSH.

También hicieron el llamado al Poder Judicial, que es representado por el Magistrado Presidente Daniel Espinosa Licón.

Generó molestía a usuarios del tp suspensión de servicio por protesta de UdeG

Debido a la megamarcha, esta mañana los servicios del Tren Ligero y Macrobús, así como algunas rutas de transporte público se vieron suspendidos, situación que provocó la molestia y desesperación de los usuarios, que prácticamente se quedaron varados sin poder llegar a sus destinos.

Esta situación pudo observarse en estaciones del Macrobús como Niños Héroes y San Juan de Dios sobre la Calzada Independencia, uno de los puntos por los que confluyó el contingente de los Hospitales Civiles de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud:

"Yo tengo que ir por mi hijo a la escuela hasta la terminal y pues me voy a tener que esperar... Tengo 30 minutos... Dicen que no hay horario, que no saben" señaló uno de los usuarios afectados.

"Afecta bastante, deberían de avisar para tomar medidas.. Voy a trabajar... Está permitida la manifestación lo que piden pero que no afecten y más que quitaron las rutas que apoyan aquí" refirió otro de los usuarios.

Debido a esta situación, algunos de los usuarios optaron por compartir viaje colectivo de taxi para poder llegar a sus destinos.

También los automovilistas se vieron afectados debido al cierre en vialidades del Centro Histórico como la Calzada y Juárez.

Por: Víctor Ramírez y Dalia Rojas