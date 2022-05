Hasta ahora solo 14 han comprobado que vivían en Arroyo el Seco

A tres semanas del operativo de desalojo y derribo de casas en la zona del Arroyo El Seco en Zapopan, el presidente municipal Juan José Frangie, asegura que únicamente 14 adultos y dos menores han logrado acreditar que vivían en este lugar, contrario a la versión de vecinos que hablan de 70 familias afectadas.

El edil insistió en que se les apoyará solo a quienes comprueben que vivían en la zona, de acuerdo el listado que tiene la Guardia Nacional y Protección Civil:

"Los que vivían ahí tienen 100 por ciento el apoyo del ayuntamiento, pero tampoco voy a permitir que la gente abuse y quiera sacarle raja a una cosa que realmente no tienen interés... Ya se entregaron tres menajes y como me van comprobando que vivían ahí los podemos estar ayudando, pero yo voy a ayudar a gente que no, a uno que tiene un casino ahí que había un casino que lo derrumbados clandestino que no vivía gente ahí".

Detalló que los apoyos consisten en el otorgamiento de despensas, menaje y el pago de renta, además que en un inicio se planteó que puedieran instalarse casas itinerantes para las familias afectadas, aunque nadie solicitó el apoyo, refirió el alcalde.