Bajo el nivel de aplicación de la 3era dosis en Jalisco

En Jalisco es alto el rezago que se tiene para la aplicación de la tercera dosis de refuerzo de vacunas contra Covid-19 por lo que las autoridades invitan a los ciudadanos para que acudan a los centros de salud y aplicársela, además la cuarta dosis tampoco tiene avances y se necesita reunir una serie de requisitos, señaló el secretario de Salud, Fernando Petersen:

"No hay muy buena respuesta, de hecho tenemos rezagos, con la vacunación con las 3eras dosis todavía hay gente que no se ha puesto ni su tercera las cuartas dosis menos entonces la apertura la dio gobierno federal para aquellas personas que tengan vulnerabilidad puedan acceder a ella pero no esta parte del programa nacional de vacunación la cuarta dosis".

Las campañas para la aplicación de esta tercera dosis siguen abiertas y es necesario consultar en qué módulos o centros de salud se aplica.