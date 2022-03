Más de 4 mil en lista de espera para recibir un riñón en Jalisco

Su nombre es Katherine Venecia Tovar, tiene 15 años y uno de sus más grandes sueños es convertirse en bailarina. Actualmente Katherine ocupa el primer lugar en la lista de menores que esperan un riñón en Jalisco, una lista en la que se encuentran un total de 4 mil 758 pacientes entre niños, adolescentes y adultos que padecen insuficiencia renal.

La enfermedad de Katherine inició desde los tres años cuando fue diagnosticada con síndrome nefrótico. A los siete años, comenzó con insuficiencia renal y a los 12 años pasó a etapa terminal. Debido a que la mayor parte del tiempo se encontraba en hospitales en tratamiento, tuvo que abandonar la escuela primaria y solo llegó a tercer grado. Además por la enfermedad, la movilidad de sus piernas se ha visto afectada, al igual que su crecimiento:

“Ya tengo cinco años y nada, aún no llega mi riñón. Ya nos han hablado varias veces pero por mis condiciones, que a veces no estoy bien, no se ha podido. De hecho estuve estable pero llegó la pandemia y cancelaron los trasplantes".

Si Katherine no recibe su riñón antes de cumplir 16 años, pasará a la lista de adultos, lo que prolongaría por más tiempo la oportunidad de ser trasplantada.

De acuerdo con Mily Naveja, presidenta de la Asociación Donación de Milagros, actualmente tienen un padrón de 80 niños con insuficiencia renal, de los cuales el 40 por ciento necesitan un riñón y un 30 por ciento se encuentran en lista de espera.

Ante este panorama urgen a que los diputados locales aprueben la iniciativa de donación de órganos, que se encuentra congelada desde la pasada Legislatura, la cual establece que todo ciudadano se considerará como donante a menos que específicamente señale su negativa, y el consentimiento final no dependerá de un tercero, como ocurre en la actualidad.

"Estamos en la lucha, estamos diciéndole a los diputados y a las diputadas por favor un poquito de empatía con la causa, pero además asumir la responsabilidad que le toca al gobierno en que Jalisco es el número uno en insuficiencia renal en el mundo y no nos ha volteado a ver".

De acuerdo con el Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco (Cetrajal) durante 2021 se hicieron 497 trasplantes de riñón, de los cuales solo 57 fueron de cadáver. A decir de Carlos Mata, director de Políticas Públicas del Cetrajal, contrario a lo que se cree, la mayor parte de las familias cuyo paciente fallece aceptan donar sus órganos. El problema radica en la baja detección de potenciales donantes, por lo que considera que la iniciativa que se impulsa es poco viable:

"Qué es lo que más nos falta, detectar todos los potenciales donantes con muerte encefálica en todos los hospitales públicos y privados, para que ahí nosotros veamos la viabilidad de sus órganos, hablar con la familia y si acepta extraer esos órganos (...) Sentimos que estamos violentando los derechos de la familia y creo que Jalisco o México no está preparado para eso".

Adelantó que ante la necesidad de incrementar la realización de trasplantes, ya alistan la certificación de cuatro hospitales regionales (Ciudad Guzmán, La Barca, Puerto Vallarta y Tepatitlán) para realizar este proceso, ya que actualmente solo hay 12 hospitales públicos y 24 privados que están acreditados en el estado y estos se encuentran concentrados en Guadalajara y Zapopan.