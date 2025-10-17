Nueva revelación en el caso Debanhi Escobar: UNA CAMIONETA CON RASTROS DE SANGRE que nadie tomó en cuenta

Gustavo “El Jaguar” Soto Miranda explica su papel en el caso Debanhi Escobar

Gustavo Isodoro Soto Miranda, conocido como El Jaguar, habló por primera vez sobre los señalamientos que lo relacionaron con la muerte de Debanhi Escobar, la joven hallada sin vida en abril de 2022 en Nuevo León. Su versión aparece en el documental “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, donde detalla cómo su nombre se vinculó al caso sin que existan pruebas directas en su contra.

Según su testimonio, su familia fue incluida en la investigación porque la empresa de su hermano, Transportes Internacionales Alcosa, está ubicada en la zona donde Debanhi fue vista por última vez. Explicó que la joven habría intentado pedir ayuda en esas instalaciones, pero nadie respondió.

Debanhi Escobar Ampliar

Señalamientos y respuesta de “El Jaguar”

Soto Miranda asegura que en redes sociales se le acusó sin fundamento y que incluso circularon fotomontajes y versiones falsas. Dijo que durante la desaparición se encontraba en Corpus Christi, Texas, hecho que, según él, fue comprobado ante la Fiscalía de Nuevo León.

En el mismo documental, Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi, expresa su desconfianza hacia los empleados de Alcosa, puesto que la última imagen de su hija fue captada frente a esa empresa. En una diligencia posterior, las autoridades localizaron rastros de sangre en una camioneta del lugar, pero los análisis descartaron su relación con el caso.

Sin acusaciones formales

Hasta ahora no existe acusación penal contra Soto Miranda ni elementos que lo vinculen legalmente con el feminicidio. Su participación en el documental busca, según dijo, aclarar su posición ante la opinión pública y deslindarse de la narrativa difundida en redes sociales.

El caso de Debanhi Escobar continúa abierto y bajo seguimiento de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, mientras la familia mantiene la exigencia de que se esclarezca lo ocurrido.