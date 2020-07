Alberto Alfaro culpa a María Elena Limón de atentado en su contra

PorVíctor Ramírez y Antoni Neri

A menos de 24 horas del atentado en contra del regidor de Tlaquepaque Alberto Alfaro, éste prácticamente culpa a la presidenta municipal María Elena Limón de la gravedad de su atentado ya que desde diciembre pasado le retiró la seguridad que traía tras un altercado con elementos de la Fiscalía en marzo del año pasado.

”Esto se pudo haber evitado. La alcaldesa María Elena Limón si no me hubiera quitado la seguridad que os había brindado. Ella nos la quita en diciembre cuando no se le dio un voto a favor que estaba solicitando en la sesión de cabildo y al concluir, le marca a a seguridad que anda conmigo y le dice que ya no va a laborar conmigo y todo por un tema de (…) a Movimiento Ciudadano”.

A través de una llamada telefónica explicó que recibió un impacto de bala en una pierna, otro en un brazo y uno en el abdomen el cual no tocó órganos vitales.

Su estado aún es delicado



Alberto Alfaro García, se encuentra en estado regular después de ser baleado en un restaurante de comida italiana en Guadalajara.

La mayoría de los impactos los recibió en la pierna lo que no pone en peligro su vida, sin embargo los médicos del hospital particular lo dejaran en observación hasta que las heridas cierren.

Mientras que la Policía Tapatía, entregó al agente del Ministerio Público una pistola del calibre. 380 que fue encontrada tirada a unas cuadras del ataque en la colonia Jardines del Bosque.

Exige Morena que le devuelvan la seguridad

El dirigente del Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, exhortó a la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, que regrese la seguridad que le habían asignado al regidor Alberto Alfaro tras un incidente violento ocurrido el año pasado

“Desde aquí nuestro llamado a la alcaldesa que haya una protección hacia los propios integrantes. No le pedimos que le dé seguridad a su compadre del rancho, verdad, le pedimos que le dé seguridad a un miembro de su cabildo que con anterioridad fue agredido o sea que ya hay un antecedentes de una agresión donde evidentemente también fue una agresión de fuego”

Hugo Rodríguez dijo que un grupo de la delincuencia que opera en Tonalá y Tlaquepaque se dedicó a secuestra empresarios para pedir rescates y el único que no han podido extorsionar es Alberto Alfaro y todo eso lo sabe la presidenta.