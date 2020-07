Paro total de actividades en Jalisco si aumentan contagios

Por: Víctor Ramírez

Al anunciar cambios en la estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro señaló que si los contagios se disparan por arriba de los 290 diarios o se saturan los hospitales se aplicaría un botón de emergencia a través del cual se paralizaría por 14 días la economía y ni transporte público habría: "Y el decir parar en seco, nos referimos a una medida más drástica que la que tomamos en la primer etapa de aislamiento social, significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios, solo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad, y los relacionados con el abasto de alimentos, en este periodo de confinamiento total no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio, no habría transporte público salvo para atender la demanda de personal de salud y seguiridad, no podrían operar tianguis, bancos ni gobierno". Dijo que uno de los aciertos fue el impulso del uso obligatorio del cubrebocas, el cual se mantendrá, se redoblará la aplicación de pruebas PCR y aún no se determina cómo será el inicio de clases a partir del 17 de agosto.

Los criterios que serán evaluados para la activación del botón de emergencia son dos: saturación del sistema hospitalario del 50% y tasa de incidencia semanal de 400 contagios por millón de habitantes, por fecha de inicio de síntomas. Asimismo a partir de hoy por determinación de la mesa de salud dejará de operar el semáforo estatal, ya que los indicadores ya no son útiles, ahora habrá sólo dos indicadores que definirán si es o no necesario activar el botón de emergencia: saturación del sistema hospitalario y tasa de incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas.

Si el primer indicador llega al 50% o el segundo llega a 400 casos, se parará la economía, hoy estamos en el primer indicador en 26% y en el segundo en 290.

Al activar el botón de emergencia cerrará toda la industria, el comercio y los servicios, sólo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con abasto de alimentos. En este periodo de confinamiento total no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio. No habría servicio de transporte público salvo para atender la demanda del personal de salud y de seguridad. No podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. Sólo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos.